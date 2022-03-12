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"Трупи місцевих жителів на вулицях міста. Якщо не буде допомоги, то скоро почнеться голод", - Аброськін про ситуацію в Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація в Маріуполі катастрофічна і якщо найближчим часом туди не вдасться доставити допомогу, почнеться голод.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці" повідомив колишній заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно інформація з Маріуполя. Трупи місцевих жителів на вулицях міста. Якщо не буде допомоги, то скоро почнеться голод. Орки знищують місто, наче Сталінград або Алеппо. Літаки бомбадирують безперервно. Це ад", - написав він.

Аброськін також додав, що бойовий дух військових, всіх захисників Маріуполя на високому рівні.

"Російських льотчиків потрібно страчувати". – вважає він.

Також дивіться: Ворог зайшов до Маріуполя з боку Виноградного, підтягує сили. Російська авіація завдала удару в районі дитячої поліклініки, - воїн ЗСУ Богдан. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Тогда и пленных рашистов начнётся голод .
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12.03.2022 15:58
+8
Це хіба можна таке чути про голод, про людей, які хочуть їсти, а нема нічого. Як цю наволоч путлера земля носить,а ЄС і Штати просто мовчать тупо.
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12.03.2022 16:01
+6
Ето так ***** защищает рузкоязычных. А в коментария кацапоиды и жители ОРДЛО злорадствуют и радуются как умирают в соседнем Мариуполе люди от голода и бомбежек. Все что нужно знать о *рузькоммире*
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12.03.2022 16:15
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Тогда и пленных рашистов начнётся голод .
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12.03.2022 15:58 Відповісти
Це хіба можна таке чути про голод, про людей, які хочуть їсти, а нема нічого. Як цю наволоч путлера земля носить,а ЄС і Штати просто мовчать тупо.
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12.03.2022 16:01 Відповісти
Київ обороняють, шкода, стільки відбивали атак, стільки загинуло маріупольців і все виходить ...
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12.03.2022 16:04 Відповісти
Захід в місто це далеко не перемога і його взяття. Вуличні бої ніхто не відміняв. Навпаки рускі буже складніше використовувати арту і авіацію коли дистанція буде пару десятків метрів. В Грозному вуличні бої тривали біля двох місяців.
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12.03.2022 16:13 Відповісти
posmotrel kartu.....Melitopol Berdiansk i Zaparozie blizaishie punkti oporu.....bez kontrnastupu tam Mariopolu nichem nepomozesh
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12.03.2022 16:02 Відповісти
Мелитополь и Бердянск оккупированы РФ
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12.03.2022 16:07 Відповісти
tagda vse ochen ploho
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12.03.2022 16:08 Відповісти
Так на куя полонених годуєте?! Хоча вони ж своїм теж не потрібні, використаний матеріал
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12.03.2022 16:10 Відповісти
Ето так ***** защищает рузкоязычных. А в коментария кацапоиды и жители ОРДЛО злорадствуют и радуются как умирают в соседнем Мариуполе люди от голода и бомбежек. Все что нужно знать о *рузькоммире*
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12.03.2022 16:15 Відповісти
Тільки контрнаступ врятує Маріуполь, але всі знають, що для цього потрібно. Потрібні війська з дієвим ПВО, зброя, час на підготовку операції. Все на підході і формується армія в 0,5 млн героїв. Але це все в потрібній кількості буде накопичено не раніше, ніж через 2 тижні, якщо все організують добре: постачання і швидке злагодженя. Якщо зараз йти, то це втрати в 3 рази будуть більші серед військових. Це моє таке бачення. Південь потрібно звільняти в будь-якому випадку і чим швидшке, тим краще. Бо якщо не в найближчі 2-3 тижні це зробити, то невідомо коли це взагалі буде. Але реальний термін, щоб все оргнізувати правильно в наших умовах - це місяць. Що станеться за цей час важко уявити.
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12.03.2022 16:19 Відповісти
Формирование резервов нужно было уже произвести ещё вчера. Если будет контрнаступление в течении 2 недель, то потеря Мариуполя не критична.
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12.03.2022 16:23 Відповісти
В тому і річ, що є суміви, що це буде в найближчі 2 тижні, а через більший термін. Але я так розумію, що там люди після таких страждань вже готові гризти цих фашистських виродків будуть, щоб знищити їх і помститися за цей геноцид.
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12.03.2022 16:29 Відповісти
Не раз заявлялось що в рускі замало сил зараз для штурму Маріуполя. Хоча не знаємо що по нашим силам в місті, скільки місцевих приєднаються до відбиття штурму. Також чи кільце блокади щільне, чи є можливість заходу невеликих груп підкріплення, доставки зброї та ***********. Ну і чи є можливість нашого прориву з міста при необхідності, якщо оборона стане вже неможливою.
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12.03.2022 16:59 Відповісти
Втрата Маріуполя - це загибель десятків тисяч мирних і тисячі військових які там зараз тримають кругову оборону - це не критично? Тобто можна пожертвувати, скажімо, тисячею дітей? А які втрати, по вашому не припустимі - дві-три тисячі дітей? Після якої цифри потрібно йти на допомогу Маріку?
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12.03.2022 16:56 Відповісти
Оборона Маріуполя я так розумію була задумана для відволікання значного угруповання противника. Але неврахували порушення ним всіх норм війни, масовані удари по мирним, та ж ситуація з їх підступністю при розмінуванні нами гуманітарного коридору. А чи є реальна можливість деблокади чи хоча б накрити ворога ззовні це вже завдання для наших генералів виходячи з оперативної ситуації.
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12.03.2022 17:08 Відповісти
Якби могли накрити ворога, то вже накривали б, а не чекали доки він побудує логістику, ПВО, уркіплення. Так що зараз неможливо Маріуполь звільняти, бо немає чим і кому.
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12.03.2022 17:23 Відповісти
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА!Это уже третий призыв к правительству Если «зелёные «коридоры не получаются .то ЛОГИЧНО нужно искать другой ход и выход …и он есть..зелёный коридор не надёжен ..
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12.03.2022 18:03 Відповісти
Русских летчиков нужно казнить.
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12.03.2022 18:47 Відповісти
 
 