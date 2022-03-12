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"Трупи місцевих жителів на вулицях міста. Якщо не буде допомоги, то скоро почнеться голод", - Аброськін про ситуацію в Маріуполі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ситуація в Маріуполі катастрофічна і якщо найближчим часом туди не вдасться доставити допомогу, почнеться голод.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці" повідомив колишній заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно інформація з Маріуполя. Трупи місцевих жителів на вулицях міста. Якщо не буде допомоги, то скоро почнеться голод. Орки знищують місто, наче Сталінград або Алеппо. Літаки бомбадирують безперервно. Це ад", - написав він.
Аброськін також додав, що бойовий дух військових, всіх захисників Маріуполя на високому рівні.
"Російських льотчиків потрібно страчувати". – вважає він.
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