"Трупи місцевих жителів на вулицях міста. Якщо не буде допомоги, то скоро почнеться голод", - Аброськін про ситуацію в Маріуполі

Ситуація в Маріуполі катастрофічна і якщо найближчим часом туди не вдасться доставити допомогу, почнеться голод.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці" повідомив колишній заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно інформація з Маріуполя. Трупи місцевих жителів на вулицях міста. Якщо не буде допомоги, то скоро почнеться голод. Орки знищують місто, наче Сталінград або Алеппо. Літаки бомбадирують безперервно. Це ад", - написав він.

Аброськін також додав, що бойовий дух військових, всіх захисників Маріуполя на високому рівні.

"Російських льотчиків потрібно страчувати". – вважає він.

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