Зеленський про ситуацію в Україні: Кількох маленьких містечок більше не існує. І людей немає
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку війни Росії проти України було знищено кілька маленьких містечок. При цьому він додав, що бомбардування не припиняються під Києвом, у Харкові та Маріуполі.
Про це Зеленський сьогодні заявив на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Яка ситуація на фронті? У нас всюди фронт, і по всюди ситуація складна. Вона по-різному складна, на Західній Україні наші люди, слава Богу, не отримали постійні бомбардування, те, що сталося у нас під Києвом, у Харкові, Маріуполі, у багатьох містах. І кількох маленьких містечок більше не існує. Це велика трагедія, їх просто немає, і людей немає. І більше не буде", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
це просто не налазило на голову.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Під час виходу компанія відключила усі сервіси й послуги з кібербезпеки на території Росії та Білорусі, а саме:
веб-додатки;
запобігання DDoS-атакам;
кешування контенту;
захист хмарних сховищ;
безпеку даних;
захист від ризиків.
Війна Росії проти України триває сімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Вчера в 14:31 ·
ЗСУ вже ліквідували кількох московицьких полковників, чьотирьох генералів, але жодного москоовицького міністра оборони й жодного їхнього верховного головнокомандувача.
Мабуть, ті добре ховаються.
Але коли українські солдати до них доберуться, то не зможуть їх вбити.
Бо ті вже будуть мертві.
Ванюшки самі їх зажмурять. Зі словами "слава УкрАінє". Але цим не відкупляться