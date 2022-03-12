Зеленський про ситуацію в Україні: Кількох маленьких містечок більше не існує. І людей немає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку війни Росії проти України було знищено кілька маленьких містечок. При цьому він додав, що бомбардування не припиняються під Києвом, у Харкові та Маріуполі.

Про це Зеленський сьогодні заявив на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Яка ситуація на фронті? У нас всюди фронт, і по всюди ситуація складна. Вона по-різному складна, на Західній Україні наші люди, слава Богу, не отримали постійні бомбардування, те, що сталося у нас під Києвом, у Харкові, Маріуполі, у багатьох містах. І кількох маленьких містечок більше не існує. Це велика трагедія, їх просто немає, і людей немає. І більше не буде", - заявив він.

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