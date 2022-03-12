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На кордоні з Молдовою відмовили у виїзді з України чоловікові, комісованому через важкі пологи, - Держприкордонслужба. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні у пункті пропуску "Могилів-Подільський" відмовили у виїзді з України чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували через вагітність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Пред’явник військового квитка з відповідним записом їхав у Молдову. У документі 53-річного чоловіка значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком.

На кордоні з Молдовою відмовили у виїзді з України чоловікові, комісованому через важкі пологи, - Держприкордонслужба 01

Зокрема, значилося, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині признала чоловіка непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міністерства Оборони України № 402 від 14.08.2008 року "Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки" з позначкою "а" - з ускладненим перебігом", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що мандрівника прикордонники передали в поліцію, де мають розібратися чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів, за яке Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність до 2 років обмеження волі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Чего толь не бывает.. Ребёнка куда дел? 😎
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12.03.2022 16:28
+19
Слышал что из мужиков способных воевать, или просто работать и помогать людям в этот тяжелый период, выпускают исключительно *********. Погромче про это на пункте пропуска прокричать надо.
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12.03.2022 16:34
+12
Афуеть
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12.03.2022 16:27
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12.03.2022 16:27 Відповісти
Чего толь не бывает.. Ребёнка куда дел? 😎
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12.03.2022 16:28 Відповісти
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12.03.2022 16:39 Відповісти
Можливо його мати народила з травмою і його зняли з військового обліку.
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12.03.2022 18:56 Відповісти
Теперь молдаване будут

анекдоты про беременных призывников рассказывать
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12.03.2022 16:43 Відповісти
Ну, теперь он может миллион получить.
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12.03.2022 16:28 Відповісти
Интересно а с белым билетом выпускают, проблема со слухом.
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12.03.2022 16:29 Відповісти
Слышал что из мужиков способных воевать, или просто работать и помогать людям в этот тяжелый период, выпускают исключительно *********. Погромче про это на пункте пропуска прокричать надо.
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12.03.2022 16:34 Відповісти
белый билет - это что? снятие с воинского учета?
ну, пусть идет помогает той же тер.обороне или волонтерам, раз воевать не может
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12.03.2022 16:47 Відповісти
Ещё ивоенник с луганды, кормильцв бл@ бегут!
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12.03.2022 16:33 Відповісти
слонёнка не смог родить.
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12.03.2022 16:33 Відповісти
Читайте внимательно у человека послеродовая травма, неправильно акушерка у мамы роды приняла, вот и мучается чел всю жизнь. Попобробнее об этом ГУГЛ вам в помощь.
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12.03.2022 16:33 Відповісти
І до 2009 він був на військовому обліку?
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12.03.2022 16:45 Відповісти
трансвистит???
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12.03.2022 16:34 Відповісти
Это же уникум. Не помню кто то обещал лимон баксов первому беременному мужику.
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12.03.2022 16:41 Відповісти
облом случился
он не беременній, он уже родил
поздно обратился, премию в лям баксов промукал
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12.03.2022 16:50 Відповісти
За премией ехал ))
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12.03.2022 16:57 Відповісти
Чаплин
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12.03.2022 17:01 Відповісти
Вообще знаю ребёнка с послеродовой травмой - если вы высмеиваете этого человека, то желаю вам того же. Там реально может быть тяжёлый случай по здоровью. Вы понятия не имеете о чем говорите.
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12.03.2022 16:45 Відповісти
Таких на військовий облік взагалі не ставлять.
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12.03.2022 16:46 Відповісти
Ставят, к сожалению. Тут не угадаешь. В службах люди бывают разные, как и везде. Где-то порядочные где-то не очень.
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12.03.2022 16:48 Відповісти
Но тут конечно, в данном случае, все может быть.
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12.03.2022 16:50 Відповісти
До чого тут післяродові травми? Тут стаття 73а - пологи з ускладненим перебігом, що взагалі не звільняє від військової служби
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12.03.2022 16:54 Відповісти
Если ему сейчас 50 а послеродовую травму он получил в 2008 ему было 36, он получил в 36 лет послеродовую травму? что ты несешь!
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12.03.2022 16:54 Відповісти
Читаємо уважно "Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки" з позначкою "а" - з ускладненим перебігом" Джерело: https://censor.net/ua/n3324305
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12.03.2022 16:57 Відповісти
Думаю, це хтось так пошуткував у воєнкоматі.
Вийшло й справді смішно для всіх... окрім комісованого/ї
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12.03.2022 16:48 Відповісти
А вот интересно, что там с сыном и внуком Ротару стало?
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12.03.2022 17:02 Відповісти
А що це за *********? Воно в ДНР на облік ставало?
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12.03.2022 17:05 Відповісти
А на підконтрольних Україні територіях Луганщини хіба не може бути воєнкоматів?
Листчагськ, наприклад (на фото закрито, але схоже на Лисичанськ).
Або Сєверодонецьк
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12.03.2022 17:29 Відповісти
Шварц?
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12.03.2022 17:13 Відповісти
73а это

Плоскостопість та інші деформації стопи та пальців:



а) зі значним порушенням функцій;

Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку
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12.03.2022 17:14 Відповісти
Хороша статейка, да? Даже если в военкомате напутали (а они умеют) стоило бы сначала перепроверить.

Мерзко.
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12.03.2022 17:18 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text

Статья 73

Включено: вагітність, пологи та післяпологовий період О00-О99

а) з ускладненим перебігом

И никакого плоскостопия. Прочитай по ссылке
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12.03.2022 17:42 Відповісти
Да, прочитал. Только стоит ли шпынять дядьку из за тупоголовости врачей при военкоматах?
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12.03.2022 18:04 Відповісти
Шуфрич..не?!..
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12.03.2022 17:14 Відповісти
Кива!
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12.03.2022 17:43 Відповісти
Пруф

http://www.no-army.kiev.ua/69-75.html
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12.03.2022 17:17 Відповісти
Це старий перелік хвороб. Саме у 2008 році все змінилось. В тому то й проблема цього дядька, 73а - це по старому переліку хвороб чи по новому?
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12.03.2022 17:35 Відповісти
Он получил белый билет 31 декабря 2009 г. Наказ от 14 августа 2008 г. Полтора года. Просто бабки с него взяли в военкомате, но врач решил протролить.
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12.03.2022 17:48 Відповісти
Старое расписание болезней действовало до 2009 года
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12.03.2022 17:50 Відповісти
Да, я не прав.
http://www.no-army.kiev.ua/rozklad.html

73а в этой редакции это про беременность.
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12.03.2022 18:01 Відповісти
От таких всё равно толку не будет в обороне. Или предаст или обосрётся. Пусть едут..
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12.03.2022 18:40 Відповісти
Слушайте ну это бомба я порализован был на десять минут как прочитал. Нельзя так издеваться над людьми , пожалейте.
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12.03.2022 19:40 Відповісти
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13.03.2022 11:34 Відповісти
 
 