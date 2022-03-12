На кордоні з Молдовою відмовили у виїзді з України чоловікові, комісованому через важкі пологи, - Держприкордонслужба. ФОТО
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Сьогодні у пункті пропуску "Могилів-Подільський" відмовили у виїзді з України чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували через вагітність.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Пред’явник військового квитка з відповідним записом їхав у Молдову. У документі 53-річного чоловіка значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком.
Зокрема, значилося, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині признала чоловіка непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міністерства Оборони України № 402 від 14.08.2008 року "Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки" з позначкою "а" - з ускладненим перебігом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мандрівника прикордонники передали в поліцію, де мають розібратися чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів, за яке Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність до 2 років обмеження волі.
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анекдоты про беременных призывников рассказывать
ну, пусть идет помогает той же тер.обороне или волонтерам, раз воевать не может
он не беременній, он уже родил
поздно обратился, премию в лям баксов промукал
Вийшло й справді смішно для всіх... окрім комісованого/ї
Листчагськ, наприклад (на фото закрито, але схоже на Лисичанськ).
Або Сєверодонецьк
Плоскостопість та інші деформації стопи та пальців:
а) зі значним порушенням функцій;
Непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку
Мерзко.
Статья 73
Включено: вагітність, пологи та післяпологовий період О00-О99
а) з ускладненим перебігом
И никакого плоскостопия. Прочитай по ссылке
http://www.no-army.kiev.ua/69-75.html
http://www.no-army.kiev.ua/rozklad.html
73а в этой редакции это про беременность.