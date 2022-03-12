Україна знає, де на складах є потрібні нам протиракетні системи. Ми готові витягнути останні гроші, щоб купити їх, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У війні Росії проти України українській стороні потрібні протиракетні системи. І вона готова заплатити за їх поставки.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в інтерв'ю для зарубіжних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Є кілька можливостей закрити небо. Є протиракетна оборона, яку можна надати Україні. Україна знайшла у всіх країнах світу, де це знаходиться, детально, до складів. Ми не просто просили допомоги, ми просили тих, у кого це є. Дайте нам, будь ласка. Потім ми розуміли, що людям складно просто дати. Ми готові це купити, ми готові взяти кредити, ми готові витягнути останні гроші з нашого бюджету та віддати одразу", - зазначив він.
Він також зазначив, що Україна готова сама займатися доставкою систем протиракетної оборони.
"Так само, як і з літаками. Ми знайшли літаки, під які у нас є пілоти. А потім ми знайшли пілотів, які вже готові бути громадянами нашої держави, щоб допомогти Україні", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
і це серйозно.
не настрій а настрой
від мостів, інфраструктури і до житлових кварталів.
Головне що від Зе а ні півслова за свої попередні зальоти, а міг би стати
справжнім лідером наці 😐
https://twitter.com/OLGA34783989/status/1502614138748604417
Не трогайте советника ОПы.
як ця мразота скаржиться на життя.
а ще тиждень тому був в пропагандонському шоколаді
мага магомедов
51 минуту назад
@Глеб Пьяных ДОМ ЗА ГОД Эй Глеб слышишь если ты попытаешься в Турции что-то русское создать будь то школа или ещё что-то я совершу визит к тебе и это очень плачевно для тебя закончится понял да меня? Русское оставь у себя там в России здесь они не нужны ваши русские движухи. Если попытаешься что то руское привнести сюда, на этом все и закончится
щойно бачив результати опитування чи повинна Амеріка
надати все це Україні?
90% - yes!
Вам же податків вперед заплатили, пожертвувань сотні мільйонів, кредитів-допомоги десятки мільярдів!!!
А у вас вже "останні гроші"?!!