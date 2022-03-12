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Нам потрібно було б мати кам'яне серце, щоб дозволити цьому хаосу продовжуватися: Ватикан готовий стати посередником для припинення вогню в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нам потрібно було б мати кам'яне серце, щоб дозволити цьому хаосу продовжуватися: Ватикан готовий стати посередником для припинення вогню в Україні

Там заявили, що Святий Престол готовий до будь-якого посередництва для припинення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю Vatican News, наголосивши, що Святий Престол "готовий до будь-якого посередництва".

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"У нас перед очима жахливі образи, що виходять з України. Жертви серед мирного населення, жінок, старих та беззахисних дітей, що заплатили своїм життям за божевілля війни. Туга наростає, коли ми бачимо міста з випотрошеними будинками, без електрики, мінусовою температурою, відсутністю їжі і ліків, а також мільйони біженців, в основному жінок і дітей, що рятуються від бомб... За останні кілька днів я зіткнувся з групою з них, які приїхали до Італії з різних куточків України: порожні погляди, обличчя без посмішок, нескінченний смуток. У чому вина тих молодих матерів та їхніх дітей? Нам потрібно було б мати кам'яне серце, щоб залишатися безпристрасними і дозволити цьому хаосу продовжуватися, поки продовжують текти річки крові та сліз. Війна - це варварство", - сказав він.

Паролін також зазначив, що візит Папи до посольства Росії у Ватикані наступного дня після вторгнення в Україну був особистим кроком, щоб "висловити владі в Москві своє занепокоєння з приводу ескалації війни".

Він наголосив, що Папа неодноразово виступав проти війни в Україні.

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Крім того, кардинал зазначив, що днями говорив із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час розмови він закликав російську сторону негайно припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.
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Топ коментарі
+9
как вам такое??? ))
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12.03.2022 16:53
+4
Ватикану необходимо предать анафеме Россию с ее русским миром. Предать анафеме Путина и все его окружение.
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12.03.2022 16:53
+3
Є інформація, що досить значні особисті кошти ***** лежать в банку Ватікана. Хай Папа профінансує ними українських дітей-біженців...
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12.03.2022 17:00
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Виконайте фатімське обявлення щодо росії
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12.03.2022 16:52 Відповісти
ВАТИКАНУ-РЕСПЕКТ...
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12.03.2022 16:52 Відповісти
Ватикану необходимо предать анафеме Россию с ее русским миром. Предать анафеме Путина и все его окружение.
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12.03.2022 16:53 Відповісти
как вам такое??? ))
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12.03.2022 16:53 Відповісти
Купіть нам ППО ....занепокоєні вони...туга в них...ще одна безтолкова і не корисна організація безхребетних святош
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12.03.2022 16:54 Відповісти
яке ПВО..вони кадилами махають
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12.03.2022 16:56 Відповісти
Ну то передати нам бойові ППОшні кадила.
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12.03.2022 17:47 Відповісти
Ватикан обьявить антихриста на землі..офіційно
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12.03.2022 16:55 Відповісти
Антихрист мав прийти зі Сходу і остання битва має відбутися біля Єрусалиму.

Київ - Другий Єрусалим. Це теологічна концепція й історіософська ідея, що осмислювала місто Київ як Небесний Єрусалим. Обґрунтування перенесення з Єрусалима до Києва духовного центру християнського світу, перетворення Києва на міжнародний релігійний центр, що ґрунтується на старозавітних ідеях про «зміну світових царств». Популярності концепція набула 1620 року під час місії єрусалимського патріарха Феофана III в Україну.
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12.03.2022 17:11 Відповісти
Гы, бабло кооператива Озеро хранится в банке Ватикана.
Фальшивый папа.
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12.03.2022 16:59 Відповісти
Допоможіть зброєю і русня зупиниться.
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12.03.2022 16:59 Відповісти
Є інформація, що досить значні особисті кошти ***** лежать в банку Ватікана. Хай Папа профінансує ними українських дітей-біженців...
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12.03.2022 17:00 Відповісти
А какой от этого толк? Тем более, что Ватикан для мацковскага сатаната не авторитет.
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12.03.2022 17:04 Відповісти
Ватикан готов даже креститься тремя пальцами, а не двумя!
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12.03.2022 17:14 Відповісти
Всі попи ідуть слідом за руцкім карабльом
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12.03.2022 17:29 Відповісти
А как насчёт блокировки счетов и валюты в их банке???
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12.03.2022 17:47 Відповісти
Как все дружно пытаются помочь путину!
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12.03.2022 17:51 Відповісти
 
 