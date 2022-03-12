Нам потрібно було б мати кам'яне серце, щоб дозволити цьому хаосу продовжуватися: Ватикан готовий стати посередником для припинення вогню в Україні
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Там заявили, що Святий Престол готовий до будь-якого посередництва для припинення війни в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю Vatican News, наголосивши, що Святий Престол "готовий до будь-якого посередництва".
"У нас перед очима жахливі образи, що виходять з України. Жертви серед мирного населення, жінок, старих та беззахисних дітей, що заплатили своїм життям за божевілля війни. Туга наростає, коли ми бачимо міста з випотрошеними будинками, без електрики, мінусовою температурою, відсутністю їжі і ліків, а також мільйони біженців, в основному жінок і дітей, що рятуються від бомб... За останні кілька днів я зіткнувся з групою з них, які приїхали до Італії з різних куточків України: порожні погляди, обличчя без посмішок, нескінченний смуток. У чому вина тих молодих матерів та їхніх дітей? Нам потрібно було б мати кам'яне серце, щоб залишатися безпристрасними і дозволити цьому хаосу продовжуватися, поки продовжують текти річки крові та сліз. Війна - це варварство", - сказав він.
Паролін також зазначив, що візит Папи до посольства Росії у Ватикані наступного дня після вторгнення в Україну був особистим кроком, щоб "висловити владі в Москві своє занепокоєння з приводу ескалації війни".
Він наголосив, що Папа неодноразово виступав проти війни в Україні.
Крім того, кардинал зазначив, що днями говорив із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час розмови він закликав російську сторону негайно припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.
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Київ - Другий Єрусалим. Це теологічна концепція й історіософська ідея, що осмислювала місто Київ як Небесний Єрусалим. Обґрунтування перенесення з Єрусалима до Києва духовного центру християнського світу, перетворення Києва на міжнародний релігійний центр, що ґрунтується на старозавітних ідеях про «зміну світових царств». Популярності концепція набула 1620 року під час місії єрусалимського патріарха Феофана III в Україну.
Фальшивый папа.