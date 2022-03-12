16-річний футболіст Дмитро Євдоченко разом з матір'ю загинули в результаті обстрілу військ РФ під час евакуації на Київщині

Юний гравець команди ДЮСШ "Атлет" Дмитро Євдоченко загинув 11 березня внаслідок обстрілів російськими військами. Це сталося під час евакуації з Броварського району Київської області.

Про це повідомили у пресслужбі клубу, передає Цензор.НЕТ.

Разом з 16-річним юнаком загинула і його матір Марина Євдоченко.

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"Друзі, у нашій футбольній родині "Атлет" сталося велике горе... Сьогодні (11 березня. - Ред.) від кулі ворога загинув гравець команди "Атлет 2006" Євдоченко Дмитро та його мати Марина Євдоченко... Родина "Атлет" висловлює щирі співчуття рідним та близким Дмитра та Марини Євдоченко... Словами не можна передати весь біль і печаль...Як страшний сон... Спочивайте з миром... Таке не можливо пробачити... Таке не можливо забути" – йдеться у повідомленні клубу.