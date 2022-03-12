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Зеленський про плани окупантів захопити Київ: Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про плани окупантів захопити Київ: Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірність входження військ Росії до Києва. Він зазначив, що якщо окупанти знищать всіх нас, вони зайдуть в Київ".

Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи бачить президент ймовірність входження російських військ до Києва, Зеленський наголосив:

"Якщо будуть сотні тисяч людей чи десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує Росія, і вони всі прийдуть сотнями чи тисячами, танками, - вони зайдуть в Київ. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити килимове бомбардування і просто вирішать стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи - вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть в Київ".

"Якщо в цьому ціль, то тоді нехай заходять", - додав він.

Водночас, підкреслив Зеленський, росіянам доведеться жити на цій землі самим. "Точно без нас. Друзів серед нас вони тут не знайдуть", - сказав він.

Також читайте: Ворог заводить в Україну нові колони. Вони намагаються взяти нас кількістю, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Чомусь мені спокійніше коли він мовчить
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12.03.2022 16:57
+26
Ця ненависть-вже навіки,навіть взяттям Київа вони нічого не здобудуть,буде "афганістан 2.0",їм ніхто й нічого вже не пробачить.
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12.03.2022 16:59
+19
А что не так он говорит? Он имеет ввиду, что никто не собирается отдавать Киев от слова "совсем". И каждый, кто может держать оружие, будет защищать его. Единственный способ его "захватить", это разбомбить и убить все ~2 миллиона людей что тут осталось.

Вещаю из Киева, если что.
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12.03.2022 17:08
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Чомусь мені спокійніше коли він мовчить
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12.03.2022 16:57 Відповісти
Иногда лучше молчать, чем говорить...
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12.03.2022 16:58 Відповісти
Саме так! Але,обидвоє з вас ніхто не промовчав, хоча вас ніхто не запитував, а він президент і його думка важливіша за вашу
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12.03.2022 17:02 Відповісти
Чувак наповну грає героїчну роль.

До того ж "всіх нас" - це про нас, а не про них.
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12.03.2022 17:01 Відповісти
Головне тепер - щоб не було ніяких домовленостей про припинення вогню, ніяких перемир'їв, навіть нетривалих, крім гуманітарних коридорів. Інакше противник за цей час почне освоювати територію, організовувати свої тили, призначати окупаційні адміністрації, проводити зачистки нелояльного населення. Він наставить блокпостів на трасах і налагодить власну логістику. Поки війна має дещо хаотичні форми, ми маємо перевагу, але ризикуємо її втратити. Де-факто це призведе, як мінімум, до втрати Україною контролю над значною частиною територій. Як на Донбасі. А потім, коли Росія оговтається, до подальшого російського наступу.
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12.03.2022 16:59 Відповісти
Ця ненависть-вже навіки,навіть взяттям Київа вони нічого не здобудуть,буде "афганістан 2.0",їм ніхто й нічого вже не пробачить.
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12.03.2022 16:59 Відповісти
зеля поплив чи що це було?
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12.03.2022 16:59 Відповісти
Або сам не знає чого хоче.
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12.03.2022 17:03 Відповісти
Президент толкает героические речи, которые понимает Запад. Речи о том, что весь Киев будет сражаться и победят кацапы только в том случае, если всех убьют, а это не так. На западе подобная риторика вызывает у людей определенные чувства. Так что он все правильно делает.
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12.03.2022 17:19 Відповісти
На жалость Европе давит? А киевлянам которые сейчас тут, теробороне как это слышать? "Дайте ему селедки".
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12.03.2022 17:34 Відповісти
А что он сказал не так с точки зрения киевлян? Ты думаешь, что лично тебя не коснется, если начать "договариваться посередине"? Всё равно кацапы раскатают город в ноль, они просто не умеют по другому воевать. Так зачем давать глупые надежды? У нас сейчас только один путь - победить в этой войне. Никаких других нет вообще.
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12.03.2022 18:29 Відповісти
И одевего фразе " только один путь -плбедить" -? Сами додумывайтесь? Речь Главнокомандующего не может иметь неопределеностей или двусмысленности, обрес=ченности или паники. Позорище.
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12.03.2022 19:14 Відповісти
ребята. без хайпа - Список Шиндлера. - ассоциации те же.
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12.03.2022 16:59 Відповісти
почему я тебе не верю?
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12.03.2022 17:01 Відповісти
Якби твою дитину вбили (не "знищили",тварюка)-ти вже кацапів би їбашашила,курва козлорила.
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12.03.2022 17:04 Відповісти
Здався б в полон ЗСУ, - був би живий...
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12.03.2022 17:14 Відповісти
говорят, Песковских ********* в Штатах защимили.....
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12.03.2022 17:05 Відповісти
Хрен тебе, а не Киев!
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12.03.2022 17:05 Відповісти
...что он несёт
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12.03.2022 17:07 Відповісти
Хого понесло від своєї, типа, величі. Не заткнеться. Як та Грета...
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18.03.2022 17:20 Відповісти
А что не так он говорит? Он имеет ввиду, что никто не собирается отдавать Киев от слова "совсем". И каждый, кто может держать оружие, будет защищать его. Единственный способ его "захватить", это разбомбить и убить все ~2 миллиона людей что тут осталось.

Вещаю из Киева, если что.
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12.03.2022 17:08 Відповісти
взрываться будут дома и метро в москве и питере, крымские мосты и места скопления кацапского скота. Год, два, пять, десять - столько сколько нужно будет, до полного уничтожения этой ублюдочной нации
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12.03.2022 17:09 Відповісти
Так ЗСУ лише тому і навалюють, що його з командою не допускають
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12.03.2022 17:31 Відповісти
Я уверен только в одном, если Украина перестанет бороться и еще раз пойдет на капитулятивные позорные переговоры то действительно Украина перестанет существовать. В другом случае ***** зубы обломает и умоется своей кровью
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12.03.2022 17:10 Відповісти
А так вообще Зеленскому лучше молчать чем говорить. И так уже достаточно натворил, что за***мся выгребать
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12.03.2022 17:14 Відповісти
ЗБРОЮ РОЗДАВАЙ!
Якщо є загроза не витримати штурм.
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12.03.2022 17:24 Відповісти
Розклав все по поличках
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12.03.2022 17:26 Відповісти
От "підняв бойовий дух" голоовнокомандуючий! Залепить йому рота, хай говорить тільки по-писанному!
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12.03.2022 17:27 Відповісти
много просочилось вооруженных диверсантов. затаились. ждут ударить в спину когда начнется наступление. нужны очень крутые меры чтобы их ликвидирлвать
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12.03.2022 17:48 Відповісти
Зрозуміти. Путін в кутку. невдача коштує йому дуже дорого. війна для нього теж дорога. Путін вважає, що якщо Росія витримає війну ще трохи програє, то він зможе перемогти. Це для того, щоб він зрозумів, що він не зможе перемогти ні за 3 дні, ні за 3 роки. Тож Путін повинен визнати, що провал дешевше, ніж продовження війни.
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12.03.2022 17:50 Відповісти
Шо ЗЕчмо несёт?
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12.03.2022 18:24 Відповісти
 
 