Зеленський про плани окупантів захопити Київ: Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірність входження військ Росії до Києва. Він зазначив, що якщо окупанти знищать всіх нас, вони зайдуть в Київ".

Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи бачить президент ймовірність входження російських військ до Києва, Зеленський наголосив:

"Якщо будуть сотні тисяч людей чи десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує Росія, і вони всі прийдуть сотнями чи тисячами, танками, - вони зайдуть в Київ. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити килимове бомбардування і просто вирішать стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи - вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть в Київ".

"Якщо в цьому ціль, то тоді нехай заходять", - додав він.

Водночас, підкреслив Зеленський, росіянам доведеться жити на цій землі самим. "Точно без нас. Друзів серед нас вони тут не знайдуть", - сказав він.

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