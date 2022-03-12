Зеленський про плани окупантів захопити Київ: Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірність входження військ Росії до Києва. Він зазначив, що якщо окупанти знищать всіх нас, вони зайдуть в Київ".
Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на запитання, чи бачить президент ймовірність входження російських військ до Києва, Зеленський наголосив:
"Якщо будуть сотні тисяч людей чи десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує Росія, і вони всі прийдуть сотнями чи тисячами, танками, - вони зайдуть в Київ. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити килимове бомбардування і просто вирішать стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи - вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть в Київ".
"Якщо в цьому ціль, то тоді нехай заходять", - додав він.
Водночас, підкреслив Зеленський, росіянам доведеться жити на цій землі самим. "Точно без нас. Друзів серед нас вони тут не знайдуть", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
До того ж "всіх нас" - це про нас, а не про них.
Вещаю из Киева, если что.
Якщо є загроза не витримати штурм.