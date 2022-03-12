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Зеленський про перемовини з РФ: Зараз вони почали про щось говорити, а не тільки кидати ультиматуми. Це принципово інший підхід

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про перемовини з РФ: Зараз вони почали про щось говорити, а не тільки кидати ультиматуми. Це принципово інший підхід

Початком дипломатичного врегулювання війни в Україні має бути припинення вогню.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Це був би реальний процес врегулювання на практиці, а не на словах. Початком цього має бути припинення вогню, це й допоможе розблокувати гуманітарні процеси та виведення мирного населення з міст, які перебувають в оточенні. Це правильний людський та дипломатичний сигнал, з якого починається закінчення війни в усі часи", - зауважив Зеленський.

За його словами, наразі дипломати проговорюють умови закінчення війни. Крім того, глава держави зазначив, що особисто він радий сигналу з боку Росії стосовно можливості діалогу.

"Раніше я жодного разу цього не чув, а ми вже зверталися десятки разів. Я вже провів сотню перемовин з лідерами різних держав, яким я давав всі можливості бути посередниками, бути переговорниками щоб відбулася зустріч. Всі ці люди загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі. І це їхня відповідальність", – наголосив президент.

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"Ми готові (до перемовин. - Ред.), вони проговорюють деякі кроки цієї адженди, як воно має статися. Були з самого початку, ви це знаєте, якісь ультиматуми з боку РФ. Ми не пішли на ці ультиматуми і війна поглиблювалася. Зараз ми бачимо, що швидкої 3-денної операції не відбулося щодо окупації України...Впевнений, цього не відбудеться. Навіть якщо привести сюди помирати мільйони російських громадян, то окупувати українців все одно не вийде. Можна окупувати тимчасово, заблокувати міста, засипати Україну трупами російських військових, але окупувати голову наших людей неможливо", - запевняє президент.

"Група українських і російських представників обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми. Я вважаю, що це принципово інший підхід. І він має бути таким. Я вважаю, що в ньому наразі недостатньо залучені наші західні партнери, лідери...Ми передали деяким лідерам питання, що обговорюються. Я знаю, що і від них сигнали є непогані з точки зору питань, які прийшли з нашого боку", - резюмував Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Головне тепер - щоб не було ніяких домовленостей про припинення вогню, ніяких перемир'їв, навіть нетривалих, крім гуманітарних коридорів. Інакше противник за цей час почне освоювати територію, організовувати свої тили, призначати окупаційні адміністрації, проводити зачистки нелояльного населення. Він наставить блокпостів на трасах і налагодить власну логістику. Поки війна має дещо хаотичні форми, ми маємо перевагу, але ризикуємо її втратити. Де-факто це призведе, як мінімум, до втрати Україною контролю над значною частиною територій. Як на Донбасі. А потім, коли Росія оговтається, до подальшого російського наступу.
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12.03.2022 17:28
+23
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12.03.2022 17:27
+21
ОПЯТЬ???? "Надо просто перестать стрелять" (С)???? Опять смотрит в ....... *******. Они грёбанные агрессоры, убийцы, преступники и оккупанты!!! Они обязаны выполнять наши УЛЬТИМАТУМЫ!!!
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12.03.2022 17:29
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Проф. Преображенский @prof_preobr
На жителя Иваново Михаила Гусева составили протокол о дискредитации армии за плакат с надписью "*** *****".
Ещё раз.
На плакате не было ни слов, ни цифр, ни картинок. На плакате было 8 значков *. И ничего больше.
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12.03.2022 17:27 Відповісти
очевидно же разжигал русофибию
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12.03.2022 17:28 Відповісти
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12.03.2022 17:27 Відповісти
Опять за свое
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12.03.2022 17:27 Відповісти
Головне тепер - щоб не було ніяких домовленостей про припинення вогню, ніяких перемир'їв, навіть нетривалих, крім гуманітарних коридорів. Інакше противник за цей час почне освоювати територію, організовувати свої тили, призначати окупаційні адміністрації, проводити зачистки нелояльного населення. Він наставить блокпостів на трасах і налагодить власну логістику. Поки війна має дещо хаотичні форми, ми маємо перевагу, але ризикуємо її втратити. Де-факто це призведе, як мінімум, до втрати Україною контролю над значною частиною територій. Як на Донбасі. А потім, коли Росія оговтається, до подальшого російського наступу.
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12.03.2022 17:28 Відповісти
Хто-небудь знає, чому ми не йдемо в наступ в районі Макарів-Бородянка-Гостомель-Демидів?
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12.03.2022 17:28 Відповісти
Тебе чекаємо.
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12.03.2022 17:30 Відповісти
Не умнічай
Тут вони в пастці. З одного боку Київське море, з іншого Київ. Погнати їх назад в Білорусь було б правильним рішенням.
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12.03.2022 17:34 Відповісти
За твоїм уявленням вони там збиті в купку як вівці? Ні, вони сидять по хатах і селах, а це бої з великою кількісю жертв.
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12.03.2022 17:37 Відповісти
Давай не розказуй тут. Я знаю що і як там. Вони стоять в лісах, на полях.
Він людей знаю
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12.03.2022 17:41 Відповісти
то йди і стріляй, сцикло
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12.03.2022 18:02 Відповісти
Ти дивний. Зрозуміло, що я один їх не постріляю.
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12.03.2022 18:24 Відповісти
Щоб бути не "одним", треба вступати до ЗСУ, а не давати вказівки на цензорі.
Головнокомандувач Залужний, який для цього має 3 вищі військові освіти і великий бойовий досвід, вирішить, коли можна контратакувати і дасть наказ. Думаю, він розбирається в тактиках і стратегіях веденя війни і не буде як кацапи кидати наших солдат як м'ясо.
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12.03.2022 21:48 Відповісти
Я теж цього не розумію. Взагалі складається враження що всі міста кинуті на призволяще
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12.03.2022 17:39 Відповісти
Також так думаю. Ми не здамо Київ - звучить круто. Але ж людей залишили один на один зі звіром.
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12.03.2022 17:43 Відповісти
Не все нам кажуть. Напевне, є й певні проблеми
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12.03.2022 17:30 Відповісти
тебя там все ждут-подходи
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12.03.2022 17:31 Відповісти
Сябри. Якби не було загрози, то там вже був би котел.
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12.03.2022 17:31 Відповісти
Але ж і ми можемо погнпти їх з боку Житомира, Бердичіва і Фастова.
Не треба чекати, поки вони градом почнуть Київ гатити
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12.03.2022 17:37 Відповісти
ппц, кожен диванний генерал знає як краще.
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12.03.2022 17:38 Відповісти
А ти хто?
Ад'ютант генштабу?
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12.03.2022 17:44 Відповісти
Слова Путіна їхнього рубля не варті
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12.03.2022 17:29 Відповісти
ОПЯТЬ???? "Надо просто перестать стрелять" (С)???? Опять смотрит в ....... *******. Они грёбанные агрессоры, убийцы, преступники и оккупанты!!! Они обязаны выполнять наши УЛЬТИМАТУМЫ!!!
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12.03.2022 17:29 Відповісти
Він дурачок, реально. Він не розуміє, що припинення вогню це повзуча окупація.
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12.03.2022 17:29 Відповісти
Все залежить від того будут санкції частково зняті з кацапів у разі замороження конфлікту або залишені чи збільшені.
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12.03.2022 17:33 Відповісти
танк свинособак розчавив авто з дитиною у Запорізькій області.
На узбіччі дороги між селами Оріхівського району російські військові танком переїхали «Таврію».
Внаслідок цього двоє дорослих чоловіків загинули, а хлопчик згорів у палаючій автівці.
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12.03.2022 17:29 Відповісти
twitter. facebook. Розповсюджуйте англiйською! #RussianWarCrimes
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12.03.2022 17:59 Відповісти
Навіщо? Це ж ні американську чи німецьку родину кацапи переїхали, а українську
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12.03.2022 19:23 Відповісти
Ну, це лише доводить що потвори розуміють тількі мову сили. Цікаво як ще через тиждень заспівають.
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12.03.2022 17:31 Відповісти
Військові кажуть, головне не давати їм укріпитись, не давати перемир'я, а Зе хоче зробити навпаки.
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12.03.2022 17:35 Відповісти
Чтобы путлер ни говорил, но надо понимать, что ему верить - себя не уважать.
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12.03.2022 17:37 Відповісти
кацапы понимают только язык ********
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12.03.2022 17:39 Відповісти
І що змінилось,порівнюючи з перемовинами тижневої давнини ? Москалі закріпилися на півдні ,контролюють дві АЕС й дотла зруйнували кілька міст.
Звідки у Зєлєнского оптимізм ? Досі грає роль героя ?
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12.03.2022 17:48 Відповісти
забыть и простить, да зеленский?
только военное поражение в Украине - остановит взбесившегося кабаева..
Зеленский, иди поменяй свой памперс и верь ЗСУ..
после всего, что натворило ***** в Украине, ты бредишь о "мировой" с путинскими фашистами? значит, ты их подельник..
Зеленский должен запомнить список требований:
военное поражение раши, развал раши до московии, возврат территорий Украине, вплоть до Кубани, контрибуция и компенсация Украине, международный суд в Гааге военных преступников кремля, распродаж имущества рф с целью выплаты контрибуций Украине..
Зеленский не бзди, народ Украины рядом..
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12.03.2022 17:51 Відповісти
ты просто устал нести этот крест... не так ты видел преЗЕдентство... парикольно, весело, интересно..
а тут....и чума и война и ...слова, от которых теперь зависит не благосостояние, а жизнь миллионов
устал... и теперь слышатся в бреде и требованиях фашистов, убивающих нас каждый день какие-то новые нотки? и опять путинагляделки выходят на первый план...
думай Президент, думай... но не как преЗЕдент 95-кватрала...
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12.03.2022 17:51 Відповісти
1. Никаких "минсков--3, либо 25...."
2. Капитуляция параши и нах. с нашей территории.
3. Финансовая компенсация всех потерь, понесённых Украиной с 2014г.
А какая может быть ещё дипломатия?
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12.03.2022 17:51 Відповісти
если Зеленский пожмет кровавые конечности маньяка кабаева - то этого Зеленскому украинцы никогда не простят..
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12.03.2022 17:53 Відповісти
Какие, **********, "перегаворы", чучело ты гундосое???
"надо просто перестать стрелять", v2.0 ?!?

1. полное прекращение русней всех военных действий на всей территории Украины
2. полное выведение всех без исключения российских военных с территории Украины, в т.ч., из "ордла" и Крыма
3. полная демилитаризация паРаши
4. путлера, его подельников и всех ватных пропагандонов - под трибунал в Гаагу
5. репарации и контрибуции рф-ии в пользу Украины, плюс восстановление всей инфраструктуры страны за счет агрессора

И только после этого с "лаптями" можно вообще о чем-то начинать говорить
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12.03.2022 17:55 Відповісти
Як було в 19 " закончу войну за 2 дня", про здачу Криму, Донецька, Луганська. Мовчимо поки, але пам"ятаємо..
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12.03.2022 18:04 Відповісти
*****! Яке ж оно упоротое. Опять ,,перестать стрелять". ЗЕчмо натурально враг для Украины. Он идёт на заморозку войны и добьётся того, что враг окопается на занятой территории. Получится очередная анексия. До чего он там ещё договорится, можно только догадываться НЕЛЬЗЯ ИДТИ НА ПЕРЕГОВОРЫ С ТЕРРОРИСТОМ!!
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12.03.2022 18:07 Відповісти
Далі буде так...
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...

Дуже хочу помилятися.
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12.03.2022 18:07 Відповісти
Звичайна тактика терористів - спочатку закидати невиконувані ультиматумами, щоб потім, нєокрєпшим умам, дипломатична капітуляція здалася "реальним процесом врегулювання".
Порох вже попався на це з Мінськими дагаварьоннастямі, але тут йде мова про цілу країну (більша частина якої не захоплена), а не про депресивну область населену дебілоїдами.
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12.03.2022 18:10 Відповісти
 
 