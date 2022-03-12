Зеленський про перемовини з РФ: Зараз вони почали про щось говорити, а не тільки кидати ультиматуми. Це принципово інший підхід
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Початком дипломатичного врегулювання війни в Україні має бути припинення вогню.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Це був би реальний процес врегулювання на практиці, а не на словах. Початком цього має бути припинення вогню, це й допоможе розблокувати гуманітарні процеси та виведення мирного населення з міст, які перебувають в оточенні. Це правильний людський та дипломатичний сигнал, з якого починається закінчення війни в усі часи", - зауважив Зеленський.
За його словами, наразі дипломати проговорюють умови закінчення війни. Крім того, глава держави зазначив, що особисто він радий сигналу з боку Росії стосовно можливості діалогу.
"Раніше я жодного разу цього не чув, а ми вже зверталися десятки разів. Я вже провів сотню перемовин з лідерами різних держав, яким я давав всі можливості бути посередниками, бути переговорниками щоб відбулася зустріч. Всі ці люди загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі. І це їхня відповідальність", – наголосив президент.
"Ми готові (до перемовин. - Ред.), вони проговорюють деякі кроки цієї адженди, як воно має статися. Були з самого початку, ви це знаєте, якісь ультиматуми з боку РФ. Ми не пішли на ці ультиматуми і війна поглиблювалася. Зараз ми бачимо, що швидкої 3-денної операції не відбулося щодо окупації України...Впевнений, цього не відбудеться. Навіть якщо привести сюди помирати мільйони російських громадян, то окупувати українців все одно не вийде. Можна окупувати тимчасово, заблокувати міста, засипати Україну трупами російських військових, але окупувати голову наших людей неможливо", - запевняє президент.
"Група українських і російських представників обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми. Я вважаю, що це принципово інший підхід. І він має бути таким. Я вважаю, що в ньому наразі недостатньо залучені наші західні партнери, лідери...Ми передали деяким лідерам питання, що обговорюються. Я знаю, що і від них сигнали є непогані з точки зору питань, які прийшли з нашого боку", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
На жителя Иваново Михаила Гусева составили протокол о дискредитации армии за плакат с надписью "*** *****".
Ещё раз.
На плакате не было ни слов, ни цифр, ни картинок. На плакате было 8 значков *. И ничего больше.
Тут вони в пастці. З одного боку Київське море, з іншого Київ. Погнати їх назад в Білорусь було б правильним рішенням.
Він людей знаю
Головнокомандувач Залужний, який для цього має 3 вищі військові освіти і великий бойовий досвід, вирішить, коли можна контратакувати і дасть наказ. Думаю, він розбирається в тактиках і стратегіях веденя війни і не буде як кацапи кидати наших солдат як м'ясо.
Не треба чекати, поки вони градом почнуть Київ гатити
Ад'ютант генштабу?
На узбіччі дороги між селами Оріхівського району російські військові танком переїхали «Таврію».
Внаслідок цього двоє дорослих чоловіків загинули, а хлопчик згорів у палаючій автівці.
Звідки у Зєлєнского оптимізм ? Досі грає роль героя ?
только военное поражение в Украине - остановит взбесившегося кабаева..
Зеленский, иди поменяй свой памперс и верь ЗСУ..
после всего, что натворило ***** в Украине, ты бредишь о "мировой" с путинскими фашистами? значит, ты их подельник..
Зеленский должен запомнить список требований:
военное поражение раши, развал раши до московии, возврат территорий Украине, вплоть до Кубани, контрибуция и компенсация Украине, международный суд в Гааге военных преступников кремля, распродаж имущества рф с целью выплаты контрибуций Украине..
Зеленский не бзди, народ Украины рядом..
а тут....и чума и война и ...слова, от которых теперь зависит не благосостояние, а жизнь миллионов
устал... и теперь слышатся в бреде и требованиях фашистов, убивающих нас каждый день какие-то новые нотки? и опять путинагляделки выходят на первый план...
думай Президент, думай... но не как преЗЕдент 95-кватрала...
2. Капитуляция параши и нах. с нашей территории.
3. Финансовая компенсация всех потерь, понесённых Украиной с 2014г.
А какая может быть ещё дипломатия?
"надо просто перестать стрелять", v2.0 ?!?
1. полное прекращение русней всех военных действий на всей территории Украины
2. полное выведение всех без исключения российских военных с территории Украины, в т.ч., из "ордла" и Крыма
3. полная демилитаризация паРаши
4. путлера, его подельников и всех ватных пропагандонов - под трибунал в Гаагу
5. репарации и контрибуции рф-ии в пользу Украины, плюс восстановление всей инфраструктуры страны за счет агрессора
И только после этого с "лаптями" можно вообще о чем-то начинать говорить
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...
Дуже хочу помилятися.
Порох вже попався на це з Мінськими дагаварьоннастямі, але тут йде мова про цілу країну (більша частина якої не захоплена), а не про депресивну область населену дебілоїдами.