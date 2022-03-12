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Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють через війну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють через війну, - Зеленський

Україна має проблеми з наповненням державного бюджету, бо більшість підприємств призупинили роботу через війну.

Про це президент Україги Володимир Зеленський розповів під час спілкування з іноземними ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нас цікавить наповнення бюджету. У нас із цим складності, тому що більшість підприємств не працюють. Приватний сектор не працює через різні причини – десь триває бомбардування, десь люди просто бояться, тому позакривали свої маленькі та середні бізнеси", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що наразі наповнення бюджету відбувається переважно за рахунок окремих галузей, які продовжують роботу. Серед іншого, йдеться про IT-індустрію, а також про деякі стратегічно важливі підприємства.

Водночас Зеленський наголосив, що російські війська блокують роботу українських стратегічних підприємств, які є вагомими платниками податків. Зокрема, газотранспортні системи, атомні електростанції, які захоплюють війська РФ.

Також читайте: Зеленський: Відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити

Президент підкреслив, що Україна точно потребує фінансів. У цьому контексті він поінформував, що Європа та США надають грошову допомогу. За словами Зеленського, всі ці кошти спрямовані на посилення обороноздатності держави та гуманітарну допомогу українському населенню.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
есть некто беня, кто вытягивал с помощью своих судей и депутатов миллиарды, а то и больше. Можно поискать у него.
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12.03.2022 17:39
+16
А коли ти закочував гроші в асфальт, то якось не думав що вони потрібні в іншому місці? Можу ще про є-бабусь нагадати.
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12.03.2022 17:43
+12
Всіх до єдиного держслужбовця в незалежності від посади зп 6500 грн до закінчення війни
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12.03.2022 17:55
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есть некто беня, кто вытягивал с помощью своих судей и депутатов миллиарды, а то и больше. Можно поискать у него.
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12.03.2022 17:39 Відповісти
Пропонуєте подати на нього в суд? Чи як "пошукати" ті мільярди?
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12.03.2022 17:42 Відповісти
Да, в Печерский, но и ОАСК сойдет. Если серьезно, то есть проблема и ее надо решать. Еще 2,5 недели назад в Ваших словах имелся бы смысл. Мир, не стреляют, можно нанять адвокатов, назначать заседания, отводить судей и т.д. Но не сейчас. Сейчас финансировать страну должны те, кто ее грабил на протяжении многих лет. Фамилии известны, и беня среди них.
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12.03.2022 17:48 Відповісти
А як працювати в тому ж Києві, коли просто пересуватися містом- це ще та проблема.
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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12.03.2022 17:41 Відповісти
На Запоріжжі танк рф розчавив автомобіль з цивільними громадянами.
Авто зупинилося на узбіччі дороги між селами Оріхівського району.
російські окупанти танком переїхали «Таврію».
Внаслідок загинули двоє дорослих чоловіків, а хлопчик згорів в палаючій автівці Покидьки!!
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12.03.2022 17:42 Відповісти
А коли ти закочував гроші в асфальт, то якось не думав що вони потрібні в іншому місці? Можу ще про є-бабусь нагадати.
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12.03.2022 17:43 Відповісти
У Коломойши попроси. А ещё есть сбежавшие олигархи. У тех вобще можно всё национализировать. А ещё партия ,,Слуг урода". За 3 года они стоко наворовали, теперь пусть вертают в зад. И не забываем ОПЗЖ
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12.03.2022 17:44 Відповісти
da pofig eto - EU pomozhet - pogovorite v EU parlamente - raskazite situaciju i vam pomogut
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12.03.2022 17:46 Відповісти
Щось Зе сьогодні наговорив зайвого.
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12.03.2022 17:49 Відповісти
РРО .
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12.03.2022 17:50 Відповісти
Нужно сократить расходную часть за счёт резкого сокращения денежного содержания судей, прокуроров, набу, гбр, других бесполезных нахлебников, таких спецов как Лещенко, наем
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12.03.2022 17:51 Відповісти
Раніше то давали заробітчани.
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12.03.2022 17:51 Відповісти
Законодательно ограничить всем размер зарплат кроме военных
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12.03.2022 17:52 Відповісти
u vas estj haroshy deputat v EU parlamente - Goncharenko(esli ne oshibajus) pustj on podnimit tam etot vopros - emu neotkazhut v pomoshi
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12.03.2022 17:53 Відповісти
Всіх до єдиного держслужбовця в незалежності від посади зп 6500 грн до закінчення війни
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12.03.2022 17:55 Відповісти
І пенсії по 97 тис. скасувати. Ось і буде економія.
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12.03.2022 17:58 Відповісти
Я вважаю що напередодні війни у газові сховища свідомо не закачали у літку достатню кількість газу. Щось не бачив повідомлень, що СБУ викрило групу змовників. Бєнєдіктова зайнята тим, що якимсь підарам, типу баскова підозри надсилає.
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12.03.2022 17:56 Відповісти
"Меня терзают смутные сомнения":
По перше, війна йде всього два тижні, а підприємства не платять податки кожного дня. Нехай бухгалтери підкажуть як там: по місяцям? По кварталам?
По друге, деякі великий підприємства все ж таки заплатили "у перед".
По третє, купують облігації оборон-займу.
В четвертих, велика кількість пожертв.
І перераховувати можна ще ДОВГО...
"Де гроші, Зін?!"
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12.03.2022 17:57 Відповісти
Ты хоть представляешь сколько стоит день войны в прямых расходах?
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12.03.2022 18:23 Відповісти
НУЛЬ!!!
Мінімум перший місяць воює ЗІ СКЛАДУ!
І лише потім починають купувати паливо, їжу, **********, ...
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12.03.2022 18:51 Відповісти
На разі потрібно моніторити грошові потоки з України.
Після таких заяв можна очікувати, що бюджет тепер як після шухеру януковоща.
Бюджентні витрати зараз взагалі ніхто не контролює. Корупційний клондайк
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12.03.2022 18:59 Відповісти
с какого нахрен склада. Ты реально думаешь что у нас на складах было топливо хотя бы на два дня войны?
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12.03.2022 19:45 Відповісти
Якщо не було, то Міністра Оборони було би потрібно розстріляти 16 діб тому.
Тим більше, 2-3 місяця тому вони рапортували, що запас палива у ВСУ - Е!
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12.03.2022 20:09 Відповісти
Так он может и был до авиаударов по базам.
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13.03.2022 13:03 Відповісти
Тут є запитання, а чи всі перераховані гроші з інших країн йдуть дійсно на армію?
Великий наповнювач, доріг.
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12.03.2022 18:01 Відповісти
не у всех есть возможность остаться (имею в виду мужиков). Я бы остался, если бы мне не нужно было кормить и опекать еще 5 человек, из которых 2 старика, жена и двое детей. Ты сам-то где?
Вот эти вот добавки к нику типа "d4225322 " или "926c6be7 " у меня вызывают подозрения и мысли о том, что вы только косите под "украинцев"
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12.03.2022 18:41 Відповісти
Это заход через гуглпочту.
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12.03.2022 18:44 Відповісти
Или Фейсбук.
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12.03.2022 19:46 Відповісти
Думаю, це є наслідки воєнного стану у всій країні, а не лише в місцях ведення бойових дій. Оголосили загальну мобілізацію, а зброї з обмундируванням навіть добровольцям не дають, незалежно від причин.
Бізнес і економіка не можуть працювати під час воєнного стану або форс-мажору за законами ринку. Всі хто його запроваджував про це добре знають.
Хочеш воєнний стан по всій країні - вводь загальну трудову повинність, продукти по карткам, вилучення матеріально-технічних ресурсів на потреби оборони і т.п.
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12.03.2022 19:17 Відповісти
дивно було б в час військового стану і кровавої війни ,чекати збільшеня ввп і як ітог наповнення податками, потрібно збирати ВР і корегувати бюджет, а заодно і стане ясно хто з депутатів в обоймі а хто злився
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12.03.2022 18:06 Відповісти
ВР навіть воєнний стан не змогла затвердити, як годиться за законом, не було кому, мабуть таки злилися..
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12.03.2022 19:21 Відповісти
Скажи гетманцеву що у селян можна оподаткувати городи,дерева,курей,сараї,нужники(за розбомблені знижка) чи шо ви там ще збирались розолігарховувати.
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12.03.2022 18:23 Відповісти
А миллиарды помощи Европы и Америки на дороги отложил? Судя по цифрам, там должно буть уже более 20 миллиардов. В конце концов есть замороженные счета рашистов, деньги с которых можно тупо перечислить Украине. Что не так, Зеленое Говно? Играешь ты роль "украинца" хорошо, крыса...
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12.03.2022 18:36 Відповісти
Далі буде так...
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...

Дуже хочу помилятися.
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12.03.2022 18:45 Відповісти
Большинство не работает из за ситуации, созданной до войны!
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12.03.2022 19:19 Відповісти
 
 