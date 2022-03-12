Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють через війну, - Зеленський
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Україна має проблеми з наповненням державного бюджету, бо більшість підприємств призупинили роботу через війну.
Про це президент Україги Володимир Зеленський розповів під час спілкування з іноземними ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нас цікавить наповнення бюджету. У нас із цим складності, тому що більшість підприємств не працюють. Приватний сектор не працює через різні причини – десь триває бомбардування, десь люди просто бояться, тому позакривали свої маленькі та середні бізнеси", – сказав Зеленський.
Він зауважив, що наразі наповнення бюджету відбувається переважно за рахунок окремих галузей, які продовжують роботу. Серед іншого, йдеться про IT-індустрію, а також про деякі стратегічно важливі підприємства.
Водночас Зеленський наголосив, що російські війська блокують роботу українських стратегічних підприємств, які є вагомими платниками податків. Зокрема, газотранспортні системи, атомні електростанції, які захоплюють війська РФ.
Президент підкреслив, що Україна точно потребує фінансів. У цьому контексті він поінформував, що Європа та США надають грошову допомогу. За словами Зеленського, всі ці кошти спрямовані на посилення обороноздатності держави та гуманітарну допомогу українському населенню.
Будь ласка, зачекайте...
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
Авто зупинилося на узбіччі дороги між селами Оріхівського району.
російські окупанти танком переїхали «Таврію».
Внаслідок загинули двоє дорослих чоловіків, а хлопчик згорів в палаючій автівці Покидьки!!
По перше, війна йде всього два тижні, а підприємства не платять податки кожного дня. Нехай бухгалтери підкажуть як там: по місяцям? По кварталам?
По друге, деякі великий підприємства все ж таки заплатили "у перед".
По третє, купують облігації оборон-займу.
В четвертих, велика кількість пожертв.
І перераховувати можна ще ДОВГО...
"Де гроші, Зін?!"
Мінімум перший місяць воює ЗІ СКЛАДУ!
І лише потім починають купувати паливо, їжу, **********, ...
Після таких заяв можна очікувати, що бюджет тепер як після шухеру януковоща.
Бюджентні витрати зараз взагалі ніхто не контролює. Корупційний клондайк
Тим більше, 2-3 місяця тому вони рапортували, що запас палива у ВСУ - Е!
Великий наповнювач, доріг.
Вот эти вот добавки к нику типа "d4225322 " или "926c6be7 " у меня вызывают подозрения и мысли о том, что вы только косите под "украинцев"
Бізнес і економіка не можуть працювати під час воєнного стану або форс-мажору за законами ринку. Всі хто його запроваджував про це добре знають.
Хочеш воєнний стан по всій країні - вводь загальну трудову повинність, продукти по карткам, вилучення матеріально-технічних ресурсів на потреби оборони і т.п.
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...
Дуже хочу помилятися.