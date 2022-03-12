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Ми заслужили бути в Європейському союзі. Не треба нам нічого обіцяти, нас треба конкретно підтримати, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми заслужили бути в Європейському союзі. Не треба нам нічого обіцяти, нас треба конкретно підтримати, - Зеленський

Україна продемонструвала всьому світу, що заслуговує бути членом Європейського союзу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що наші люди показали, що вони сильні, міцні, європейські, не кинуть нікого у біді й спроможні боротися. Я думаю, що це тільки посилює Європейський союз", - заявив Зеленський.

"Ми вважаємо, що ми заслужили бути в Європейському союзі. І не треба нам нічого обіцяти, нас треба конкретно підтримати", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала "зелене світло" для членства в ЄС, - прем'єрка Естонії Каллас

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Вова, не корч з себе дєвочку-целочку.
В ЄС не беруть, тому що олігархи, корупція, куплені суди і прокурори.
А не тому, що ми негри.
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12.03.2022 17:58
+8
Всі мають налаштуватись що після перемоги не буде вже як раніше.
Нам потрібне європейське право і гроші для відбудови.
І не дай Боже якась сволота надумає нагріти на будівництві руки.
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12.03.2022 18:04
+4
ЄС це якесь свідоцтво того, що ми можемо жити за законами і як цивілізована країна. Тому нас туди і не беруть - Вова навіть обраного антикорупційного прокурора не може призначити, а робить вигляд, ніби це вони такі погані.
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12.03.2022 18:00
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12.03.2022 18:01 Відповісти
Шойгу указик выдал об убийцах, признаёт что специально стреляли по городам
https://t.me/st_javelin/568
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12.03.2022 17:54 Відповісти
Brentford FC


@BrentfordFC



Football Stands Together

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12.03.2022 17:58 Відповісти
ЄС це якесь свідоцтво того, що ми можемо жити за законами і як цивілізована країна. Тому нас туди і не беруть - Вова навіть обраного антикорупційного прокурора не може призначити, а робить вигляд, ніби це вони такі погані.
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12.03.2022 18:00 Відповісти
европейский союз - нужен не "кровью и смертю"
не нужно ставить одно в зависимость от другого
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12.03.2022 18:00 Відповісти
По іньшому не виходило і вже не вийде,нажаль(((((
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12.03.2022 21:44 Відповісти
Вова, не корч з себе дєвочку-целочку.
В ЄС не беруть, тому що олігархи, корупція, куплені суди і прокурори.
А не тому, що ми негри.
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12.03.2022 17:58 Відповісти
Певно їх зараз в країні немає. Виїхали.
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12.03.2022 18:02 Відповісти
Всі мають налаштуватись що після перемоги не буде вже як раніше.
Нам потрібне європейське право і гроші для відбудови.
І не дай Боже якась сволота надумає нагріти на будівництві руки.
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12.03.2022 18:04 Відповісти
От за це я точно не переживаю. Якось буде.
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12.03.2022 18:06 Відповісти
Люди - так, влада - ні
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12.03.2022 18:15 Відповісти
молодець Зеленский я за ним не надо говорить а делать всйо правильно нету других действий надо стоять до конца на справедливости и честности я за вас Зеленский всйо правильно
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12.03.2022 22:10 Відповісти
дорогой призидент иди в Евросоюз иди в НАТО пусть бог помогает всему этому я за Евросоюз и НАТО бог поможет нам украйнцам верь всйо будет хорошо
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12.03.2022 22:36 Відповісти
 
 