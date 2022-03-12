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Ми заслужили бути в Європейському союзі. Не треба нам нічого обіцяти, нас треба конкретно підтримати, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна продемонструвала всьому світу, що заслуговує бути членом Європейського союзу.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що наші люди показали, що вони сильні, міцні, європейські, не кинуть нікого у біді й спроможні боротися. Я думаю, що це тільки посилює Європейський союз", - заявив Зеленський.
"Ми вважаємо, що ми заслужили бути в Європейському союзі. І не треба нам нічого обіцяти, нас треба конкретно підтримати", - додав він.
Топ коментарі
+14 Ла-ла-ла-ла
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+8 Ksenia VB
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+4 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар12.03.2022 18:00
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@BrentfordFC
Football Stands Together
не нужно ставить одно в зависимость от другого
В ЄС не беруть, тому що олігархи, корупція, куплені суди і прокурори.
А не тому, що ми негри.
Нам потрібне європейське право і гроші для відбудови.
І не дай Боже якась сволота надумає нагріти на будівництві руки.