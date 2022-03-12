Якби активи росіян заморозили раніше, війни могло б і не бути. Не розумію, в чому була складність, - Зеленський
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Заходу слід було запроваджувати превентивні санкції проти Росії і її громадян. Це могло б унеможливити вторгнення РФ до України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що заморозили активи росіянам - це правильне рішення. Однак треба було робити це швидше", - дорікнув президент.
"Ми пропонували заморозити активи росіянам раніше. Якби воно превентивно спрацювало, ми вважаємо, що війни не було б, хоча стовідсоткової впевненості немає. Я не бачу, в чому була складність щодо введення цих санкції до війни! Я не розумію, як би це погано вплинуло. І, напевно, вже ніколи цього не зрозумію!" - зауважив Зеленський.
Топ коментарі
+43 Наталія Чичигіна
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15 Ноября 2021, 19:19Усі війська ПІВНІЧНОГО НАПРЯМКУ мають бути негайно приведені у ПОВНУ БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ з залученням місцевих підрозділів ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ. НЕГАЙНО залучити усіх ЛІСНИЧИХ та ЄГЕРІВ, Чернігівського, Київського, Житомерського та Рівненського обласних ЛІСНИЦТВ, котрі знають усі тропи та проходи через болота, що межують з Білорусією, особливо Мозирського та Гомельського напрямку, через котрі будуть намагатися пробитися на територію України, розвідувально-деверсійні групи рашиських окупантів, котрих понавозили і дислокували в Мозирь і Гомельську область, щоб сприяти захопленню Чернігівської, Житомирської та Київської областей і їх комунікацій для 150км марш кидка, щоб захопити ЗНЕНАЦЬКА КИЇВ...!!! ГРУПИ ДРГ російських окупантів вже вивчають болота та проходи через ліс у вище вказаних областях, де вони хочуть здійснити ГОЛОВНИЙ УДАР 150 кілометрового БЛІЦ-КРИКУ....!!! ЗВЕРНІТЬ НА ЦЕ ОСОБУ УВАГУ...!!!
16 Ноября 2021, 12:28Громада України ВИМАГАЄ у Президента України негайно МІЛІТАРІЗУВАТИ УСІ ГРОМАДИ УКРАЇНИ, сформувавши місцеві полки ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ та призвати до проходження ВІЙСЬКОВИХ ЗБОРІВ усіх ПРАВОСПРАВНИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ котрі пройшли АРМІЙСЬКИЙ ВИШКІЛ та вміють користуватися усіма видами військової ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ та закріпити за ними цю зброю на постійній основі до 2025 року зі складанням відповідних ІСПИТІВ на її НОСІННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, та ЗБЕРІГАННЯ з видачею відповідних ДОЗВОЛІВ ТА СЕРТИФІКАТІВ...!!! ЦЕ БУДЕ 100% ЗАСТЕРЕЖЕННЯ кремлівським звіздарастам до спроби розпочати війну та подальше захоплення земель УКРАЇНИ...!!! СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ ВОРГАМ...!!!
Такое впечатление, что кацапы прорвали блок на цензоре.
Осталось озвучить "кому".