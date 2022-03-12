Якби активи росіян заморозили раніше, війни могло б і не бути. Не розумію, в чому була складність, - Зеленський

Заходу слід було запроваджувати превентивні санкції проти Росії і її громадян. Це могло б унеможливити вторгнення РФ до України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що заморозили активи росіянам - це правильне рішення. Однак треба було робити це швидше", - дорікнув президент.

"Ми пропонували заморозити активи росіянам раніше. Якби воно превентивно спрацювало, ми вважаємо, що війни не було б, хоча стовідсоткової впевненості немає. Я не бачу, в чому була складність щодо введення цих санкції до війни! Я не розумію, як би це погано вплинуло. І, напевно, вже ніколи цього не зрозумію!" - зауважив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яхту російського олігарха Мельниченка вартістю понад €500 мільйонів арештували в Італії