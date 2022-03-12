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Якби активи росіян заморозили раніше, війни могло б і не бути. Не розумію, в чому була складність, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якби активи росіян заморозили раніше, війни могло б і не бути. Не розумію, в чому була складність, - Зеленський

Заходу слід було запроваджувати превентивні санкції проти Росії і її громадян. Це могло б унеможливити вторгнення РФ до України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що заморозили активи росіянам - це правильне рішення. Однак треба було робити це швидше", - дорікнув президент. 

"Ми пропонували заморозити активи росіянам раніше. Якби воно превентивно спрацювало, ми вважаємо, що війни не було б, хоча стовідсоткової впевненості немає. Я не бачу, в чому була складність щодо введення цих санкції до війни! Я не розумію, як би це погано вплинуло. І, напевно, вже ніколи цього не зрозумію!" - зауважив Зеленський.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+43
Тебе послухали, ти ж кричав, що війни не буде
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12.03.2022 18:09
+31
Таки ведь сам гундосил на Запад , что ни кто нападать не будет на Украину
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12.03.2022 18:11
+29
Так чого ж ти не блокував????
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12.03.2022 18:09
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Так чого ж ти не блокував????
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12.03.2022 18:09 Відповісти
А президент України в змозі це зробити, ви серйозно?
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12.03.2022 18:10 Відповісти
на рівні України так це міг зробити Президент України.
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12.03.2022 18:13 Відповісти
галасливий в нас студент-ванга і планшета навіть не забув
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12.03.2022 18:20 Відповісти
Тебе послухали, ти ж кричав, що війни не буде
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12.03.2022 18:09 Відповісти
Ну тоді то були гроші дуже шанованих партнерів...
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12.03.2022 18:09 Відповісти
Складність була в тому, що політики с ЕС добре поповнювали бюджет мордору. В них очі були наглухо заліплені мордорським баблом.
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12.03.2022 18:10 Відповісти
Таки ведь сам гундосил на Запад , что ни кто нападать не будет на Украину
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12.03.2022 18:11 Відповісти
А якби наші гроші 3 роки не профукувались аби куди, то .....
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12.03.2022 18:11 Відповісти
То что? Договаривай
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12.03.2022 19:04 Відповісти
Разве ты не был занят дорогами? Казино, канабис, конверты...Там длинный список.
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12.03.2022 18:11 Відповісти
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12.03.2022 18:12 Відповісти
Все Просто БАБЛО. И для них Оно Важнее Человеческих Жизней.
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12.03.2022 18:13 Відповісти
тобі для цього працювати треба було,а не відосики знімати,піаритись і переслідувати оппозицію
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12.03.2022 18:13 Відповісти
Таки может снимешь охрану с хатынки Портнова, а то и менты и госохрана барахло кореша твоего охраняет
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12.03.2022 18:13 Відповісти
Якби ... / - казати буде дозволено після перемоги України в цій війні /
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12.03.2022 18:13 Відповісти
Большим бонзам нужен был для этого повод... теперь, увы, он появился...
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12.03.2022 18:15 Відповісти
повторю 1001 раз - тому що це просто гребана іменована геополітика - а ми просто "інструмент" просто валять кацапію як колись совок ....де особливий статус партнера СШа чи НАТО ...- путлер же казав що " дІдІрІ" купляють зброю де хотять =- ринок....- чому нам не дали - продали ...- ото ж бо ...
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12.03.2022 18:19 Відповісти
А чому воно свою оборонну програму згорнуло?
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12.03.2022 18:37 Відповісти
Если бы не блокировал САП, если бы не замораживал оборон заказы, если бы не покрывал и не обогощал Коломойского то может быть бы имел какое то право что то требовать от запада
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12.03.2022 18:25 Відповісти
капитализм...однако...
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12.03.2022 18:53 Відповісти
Якщоб ви зробили те. що вам казали то війни 100% не булоб...!!!

15 Ноября 2021, 19:19Усі війська ПІВНІЧНОГО НАПРЯМКУ мають бути негайно приведені у ПОВНУ БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ з залученням місцевих підрозділів ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ. НЕГАЙНО залучити усіх ЛІСНИЧИХ та ЄГЕРІВ, Чернігівського, Київського, Житомерського та Рівненського обласних ЛІСНИЦТВ, котрі знають усі тропи та проходи через болота, що межують з Білорусією, особливо Мозирського та Гомельського напрямку, через котрі будуть намагатися пробитися на територію України, розвідувально-деверсійні групи рашиських окупантів, котрих понавозили і дислокували в Мозирь і Гомельську область, щоб сприяти захопленню Чернігівської, Житомирської та Київської областей і їх комунікацій для 150км марш кидка, щоб захопити ЗНЕНАЦЬКА КИЇВ...!!! ГРУПИ ДРГ російських окупантів вже вивчають болота та проходи через ліс у вище вказаних областях, де вони хочуть здійснити ГОЛОВНИЙ УДАР 150 кілометрового БЛІЦ-КРИКУ....!!! ЗВЕРНІТЬ НА ЦЕ ОСОБУ УВАГУ...!!!

16 Ноября 2021, 12:28Громада України ВИМАГАЄ у Президента України негайно МІЛІТАРІЗУВАТИ УСІ ГРОМАДИ УКРАЇНИ, сформувавши місцеві полки ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ та призвати до проходження ВІЙСЬКОВИХ ЗБОРІВ усіх ПРАВОСПРАВНИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ котрі пройшли АРМІЙСЬКИЙ ВИШКІЛ та вміють користуватися усіма видами військової ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ та закріпити за ними цю зброю на постійній основі до 2025 року зі складанням відповідних ІСПИТІВ на її НОСІННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, та ЗБЕРІГАННЯ з видачею відповідних ДОЗВОЛІВ ТА СЕРТИФІКАТІВ...!!! ЦЕ БУДЕ 100% ЗАСТЕРЕЖЕННЯ кремлівським звіздарастам до спроби розпочати війну та подальше захоплення земель УКРАЇНИ...!!! СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ ВОРГАМ...!!!
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12.03.2022 19:01 Відповісти
Комменты просто ужас.
Такое впечатление, что кацапы прорвали блок на цензоре.
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12.03.2022 19:06 Відповісти
Не ввели превентивные санкции, значит это кому то нужно.
Осталось озвучить "кому".
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12.03.2022 19:12 Відповісти
Якби Зе-ватани не обнулили судову реформу, не знищили антикорупційні органи, не повернулися б до русифікації України та займалися б зміцненням ЗСУ, а не розкраданням бюджету - то точно ніхто б не напав
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12.03.2022 19:26 Відповісти
Бо вони мусять тримати звіт перед своїми громадянами. Санкції ж не лише на кацапів накладаються, а фактично на власний бізнес, а отже і доходи.
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12.03.2022 19:34 Відповісти
 
 