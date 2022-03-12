Зеленський про західних політиків: Доки бомба не прилетить у кафе, в якому вони сидітимуть, ніхто небо закривати не буде

Україна робила все для пошуку альтернативного шляху закриттю неба над Україною. Наразі ним можуть стати поставки засобів протиракетної оборони Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Зеленський звернув увагу на те, які трагічні події можуть сприяти прийняттю рішення про закриття неба.

"Іноді мені здається, що деякі представники західного світу …вони будуть сидіти в кафе і поки бомба не прилетить саме в це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. І до цього моменту ніхто небо закривати не буде. В мене таке відчуття. Я нікому не бажаю цього точно і ми не хочемо цього. І ми не хочемо, щоб весь світ, вся Європа відчула, як нам боляче", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що у політиків є досвід і вони повинні такі речі розуміти ще до того, як стане боляче народу і робити щось.

При цьому він акцентував, що партнери України мають можливість це зробити - закрити небо.

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Президент зауважив, що закрити небо можна і завдяки протиракетній обороні, яку можна поставити до України.