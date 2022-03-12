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Зеленський про західних політиків: Доки бомба не прилетить у кафе, в якому вони сидітимуть, ніхто небо закривати не буде

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про західних політиків: Доки бомба не прилетить у кафе, в якому вони сидітимуть, ніхто небо закривати не буде

Україна робила все для пошуку альтернативного шляху закриттю неба над Україною. Наразі ним можуть стати поставки засобів протиракетної оборони Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Зеленський звернув увагу на те, які трагічні події можуть сприяти прийняттю рішення про закриття неба.

"Іноді мені здається, що деякі представники західного світу …вони будуть сидіти в кафе і поки бомба не прилетить саме в це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. І до цього моменту ніхто небо закривати не буде. В мене таке відчуття. Я нікому не бажаю цього точно і ми не хочемо цього. І ми не хочемо, щоб весь світ, вся Європа відчула, як нам боляче", - зазначив глава держави. 

Зеленський наголосив, що у політиків є досвід і вони повинні такі речі розуміти ще до того, як стане боляче народу і робити щось.

При цьому він акцентував, що партнери України мають можливість це зробити - закрити небо.

Читайте також: Україна знає, де на складах є потрібні нам протиракетні системи. Ми готові витягнути останні гроші, щоб купити їх, - Зеленський

Президент зауважив, що закрити небо можна і завдяки протиракетній обороні, яку можна поставити до України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Вся надія на неадекватність рашки. Вся надія що вони довбонуть по комусь із членів НАТО.
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12.03.2022 18:20
+10
Все правильно. Пока гром не грянет...
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12.03.2022 18:19
+7
Вова, а що ти зробив за три роки щоб закрити небо?
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12.03.2022 18:23
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Все правильно. Пока гром не грянет...
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12.03.2022 18:19 Відповісти
Пророчі слова. Хоча на Захід вже долетіли бойові беспілотник з рашки.
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12.03.2022 18:19 Відповісти
Вся надія на неадекватність рашки. Вся надія що вони довбонуть по комусь із членів НАТО.
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12.03.2022 18:20 Відповісти
То старе відео
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12.03.2022 18:56 Відповісти
Москва повинна перетворитися на Маріуполь.
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12.03.2022 18:22 Відповісти
Там будет хуже. Даже без разрушений. Поверь
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12.03.2022 18:24 Відповісти
помпеи подходят.
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12.03.2022 18:55 Відповісти
да, бо вони жрали один одного навіть в золоті роки.
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12.03.2022 19:50 Відповісти
Вова, а що ти зробив за три роки щоб закрити небо?
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12.03.2022 18:23 Відповісти
Відосики гундосики знімав.
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12.03.2022 18:42 Відповісти
По многочисленным пресухам Зеленского видно что он реально всей душой сильно переживает за Украину, за каждого человека. Актер не актер, а так не сыграешь. Ну и сила воли есть у него, этого точно никто не ожидал.
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12.03.2022 18:23 Відповісти
Какая сила воли? Он же просто не знает что делать. Была бы сила воли, вывел бы войска из окружения в Мариуполе, а не смотрел сейчас как они медленно погибают. Но как вывести - все же скажут трус. А в этом и есть смелость руководителя - не бояться, что скажут, а делать так как правильно.
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12.03.2022 18:31 Відповісти
Если вы лично не ожидали, то это совсем не значит что никто не ожидал
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12.03.2022 18:33 Відповісти
Що нам з того переживання ?
Його для іншого обирали.
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12.03.2022 18:34 Відповісти
Якщо точно "такого нє ожидал", то якого дідька ліз на табуретку?!
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12.03.2022 18:43 Відповісти
Увы. Нет государственных деятелей уровня Черчилля, Рузвельта, Рейгана, Тетчер или де Голя.
Более того, Чемберлен и Деладье, по сравнению с нынешними левацкими лидерами, просто ястребы.
Разве что Джонсон выгодно выделяется из этого кодла левых толерастов
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12.03.2022 18:24 Відповісти
вони не ліві. Вони - раби бабла без жодних цінностей
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12.03.2022 18:31 Відповісти
офіційно вони ліві, а не офіційно вони х..ві.
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12.03.2022 19:51 Відповісти
Не исключено, что он за первой партией мяса из Сирии летит
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12.03.2022 18:54 Відповісти
И что, нырнул что ли?
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-78830/#2b1cd10b
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12.03.2022 18:58 Відповісти
ну так, может, стоит организовать провокацию - от имени паРаши куда-нибудь в НАТО-вскую страну, "совершенно случайно" разумеется, то-нибудь упадет?))
а что, отжатой у русни техники уже хватает...
я ни на что не намекаю, нет...))
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12.03.2022 18:30 Відповісти
на заході це можуть зрозуміти саме так.
от же ж чорнороте.
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12.03.2022 18:42 Відповісти
віслючок у шоці!він три тижні на відпочинку не був!поки клятий запад готувався до нападу,віслючок готувався до шашликів
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12.03.2022 18:45 Відповісти
Ракетные установки ***** захватили?
Можно перу ракет, от имени ...
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12.03.2022 19:10 Відповісти
"деякі представники західного світу" - сказало тупориле східне совколайно
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12.03.2022 19:28 Відповісти
Байден прямо заявив на увесь світ що "закрити небо" над Україною - це початок третьої світової війни.зеленський ніяк не може цього зрозуміти і продовжує критикувати НАТО.
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12.03.2022 19:57 Відповісти
 
 