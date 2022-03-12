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Білорусь (5969) Лукашенко (2309)

Лукашенко боїться, що його накази буде саботовано, 50% військових підтримують Україну, – білоруський журналіст

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Лукашенко боїться, що його накази буде саботовано, 50% військових підтримують Україну, – білоруський журналіст

Багато військових Білорусі можуть саботувати накази незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Близько половини армії РБ підтримують Україну, інші – мовчать, упевнений білоруський журналіст Франтішек Вячорка.

Своєю думкою він поділився в суботу, 12 березня, під час прямого включення на телемарафон "UA:разом", як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL

Вячорка вважає, що самопроголошений президент Білорусі втратив авторитет після останніх фальсифікованих виборів, які спричинили масові протести.

"Лукашенко боїться, що його накази буде саботовано. Все, що було у 2020 році, зробило Лукашенка посміховиськом. Тому я сподіваюся, що генерали навпаки заарештують Лукашенка", – заявив опозиційний білоруський журналіст.

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За його словами, "50% військових підтримують Україну, а 50% мовчать". При цьому армія ніколи не була пріоритетним напрямом у політиці Мінська.

"ОМОНи теж не здатні воювати. Тому я вірю, що білоруси не воюватимуть. Ці дії підтримують лише 3%", – сказав Вячорка.

Він додав: багато військовослужбовців фактично перебувають на боці опозиції, вважаючи президенткою Світлану Тіхановську (офіційний Мінськ стверджує, що вона нібито програла президентські вибори-2020).

"Білоруські військові не хочуть воювати... Росія впродовж трьох діб намагатиметься здійснювати провокації, щоб затягнути Білорусь у війну. У нас скрізь є свої люди, які не хочуть воювати. Зараз існують фейки, які хочуть посварити українців і білорусів", – сказав Вячорка.
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Топ коментарі
+24
бльо Сталінські методи. Окупанти прикували ланцюгом російського гранатометника, щоб той не дезертував. Він замерз на смерть. Нехай побачать матері російських солдатів.
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12.03.2022 18:30
+9
Я вангувалла про скотч, а тут по-скрепному, на віка
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12.03.2022 18:33
+6
не зовсім так але нехай звучить сьогодні так - просто таракан сам юлить чекае вичікуе ...
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12.03.2022 18:29
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не зовсім так але нехай звучить сьогодні так - просто таракан сам юлить чекае вичікуе ...
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12.03.2022 18:29 Відповісти
Справа в тому, что на відміну від *************, що іскрєннє вірує в свою ж пропаганду, Бульбенфюрер робить все це свідомо. Тому хоча він й уродець, він може включити "задню пєрєдачу", бо розуміє що ************ відсидиться в бункєрі, а ось його віколупають та повісять першим.
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12.03.2022 18:38 Відповісти
бльо Сталінські методи. Окупанти прикували ланцюгом російського гранатометника, щоб той не дезертував. Він замерз на смерть. Нехай побачать матері російських солдатів.
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12.03.2022 18:30 Відповісти
Я вангувалла про скотч, а тут по-скрепному, на віка
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12.03.2022 18:33 Відповісти
Надеюсь, гранатомет не отстрелен. Теробороне пригодится.
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12.03.2022 18:34 Відповісти
так ті расєйські добво"оби скажуть, шо то бандерівці зробили
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12.03.2022 18:55 Відповісти
уже, десь на каналах пропагандонів був сюжет
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12.03.2022 19:08 Відповісти
"Лукашенко боїться, що його накази буде саботовано. Все, що було у 2020 році, зробило Лукашенка посміховиськом. Тому я сподіваюся, що генерали навпаки заарештують Лукашенка".

Было бы неплохо...
А тот этот директор пляжа вообразил из себя начальника землетрясений.
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12.03.2022 18:33 Відповісти
устал парень
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12.03.2022 18:33 Відповісти
Так переходьте з зброєю через кордон з білим прапором і здавайтеся. А там побачимо. У нас в іноземному батальйоні сябри воюють. А так бла, бла. Як на мене, в цій країні відсотків 90 *********, котрих я ніколи не назву сябрами.
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12.03.2022 18:34 Відповісти
З білим руським прапором...ні...назву таки треба міняти, бо бєлая, малая, вєлікая вже всьо.
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12.03.2022 18:39 Відповісти
воно вже картоплю тільки мьяту ковтае і все ще сситься за свою владу - о де бажання покерувать - ну ще трішечки, ну ще чуть чуть.
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12.03.2022 18:35 Відповісти
Замало того, повинні не тільки саботувати, але й переходити на сторону України. Другий Білоруський фронт дуже доречно. Добити путінську фашистську гадину яка вже б'ється у конвульсіях. Такого шансу у Вас Білоруси вже не буде, Вас підтримає у цьому увесь світ.
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12.03.2022 18:36 Відповісти
правильно боїться, ****!
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12.03.2022 18:56 Відповісти
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12.03.2022 19:03 Відповісти
Не треба марних надій, просто треба готуватись до ще 20-30тис окупантів, яких треба зашкварити.
І не забути нанести удари по території бульбосраних
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12.03.2022 19:31 Відповісти
а **** ти думав?
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12.03.2022 19:45 Відповісти
Луке лучше сейчас переобуться в воздухе и стать на сторону Украины
Тогда он избежит виселицы в Гааге
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12.03.2022 20:16 Відповісти
 
 