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Окупанти вимушені змінити тактику, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18.00 12 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вимушені змінити тактику, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18.00 12 березня

Триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. У зв’язку з невдалою спробою провести наступальну операцію, окупанти вимушені змінити тактику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 18.00 12.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, через значні логістичні проблеми та розтягнуті комунікації противник не спроможний забезпечити свої підрозділи паливо-мастильними матеріалами, продуктами харчування та боєприпасами, що спонукає окупантів вдаватися до мародерства та грабежу місцевого населення, магазинів, аптек тощо. До того ж, дії окупантів супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення.

"Кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані та мають вкрай низький морально-психологічний стан. Збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію російської федерації. З огляду на великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин, командування збройних сил російської федерації залучає до ведення бойових дій на території України так званих "військовослужбовців строкової служби" з території ОРДЛО та військових найманців з Абхазії, Південної Осетії і числа ув’язнених з виправних закладів російської федерації", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають.

Також читайте: Війська РФ зосередилися на захопленні міст Маріуполь і Сєверодонецьк та здійснюють інженерне обладнання позицій на Чернігівщині, - Генштаб ЗСУ

Крмі того, противник продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах та аеродромах, цинічно нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права.

На Волинському напрямку зберігається загроза здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

"Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони. Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - додали в Генштабі ЗСУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Наближається потепління. Партизанський спротив повинен збільшитись утричі. У цих тварюк не повинно бути ні сну ні покою.
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12.03.2022 18:47
+15
тож вирішили кинути до нас ще більше непортребу та всякої швалі і мерзоти. отих точно нікого в полон брати не варто - розстріл на місці.
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12.03.2022 18:51
+8
Ох, что то Мариуполь мне напоминает. Отправят туда жидкую подмогу, которую разобьют, как было сами помним где. Или пока их будут разбивать вся линия фронта будет стоять и курить, как мы тоже помним где и в каком году. А потом Зе скажет: "Ну нисмогла я..." Блин, ну Азовом и морской пехотой не жертвуют!. Главред, Вы можете объяснить как то наверху, что то ж надо делать
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12.03.2022 18:57
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Наближається потепління. Партизанський спротив повинен збільшитись утричі. У цих тварюк не повинно бути ні сну ні покою.
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12.03.2022 18:47 Відповісти
А що, хтось це не знав? Ті ж самі поляки і бздят huула у справі з літаками
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12.03.2022 20:20 Відповісти
Шановний пане, можна поцікавитися, де ви взяли фразу "close the sky"?
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12.03.2022 20:28 Відповісти
тож вирішили кинути до нас ще більше непортребу та всякої швалі і мерзоти. отих точно нікого в полон брати не варто - розстріл на місці.
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12.03.2022 18:51 Відповісти
виключно моя думка: як не крути, але потрібен контрнаступ! Але НАТО б небо закрило під це діло... Щонайменше
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12.03.2022 18:51 Відповісти
Ніякого закриття неба не буде, запад ситься *****!
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12.03.2022 20:24 Відповісти
Далі буде так...
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...

Дуже хочу помилятися.
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12.03.2022 18:52 Відповісти
Ну и пуйло выдавит с Европы и США отмену самых болючих санкций.
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12.03.2022 18:58 Відповісти
не будет такого
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12.03.2022 19:03 Відповісти
Поки, як це не прикро, все до цього і йде з самого початку, з 24.02... Питання в тому:"відвжмуть" тільки Азовське море чи і від Чорного відріжуть під бравурні відосики(яких було доречи багато і під час тихої окупації Криму в 14-му - як по сценарію, якомусь "кварталввському" виходили - майже всі як виправданнч чи щоб "підсластити пігулку": ой які всі герої, які герої - а потім місяць потому 80% "героїв" у тих ВЧ офіційно зрадниками виявились, тьфу!). Таке враження, що про лугандон в межах фактичних областей, "херсонська волость" цілком з водою в Крим, більшу частину Запорізької з ЗАЕС бонусом, та ще якісь дуже непоиємні для українського суспільства "сюрпризи" (Харків? Миколаїв/Одеса? Запоріжжя?..) - була домовленість через крота Єрмака і завнрбованого ним пРеЗедента ще може з Оману, дуже хочу помилятися. Але скоріш ща все скоро це "героїчне" ОП заволає: ось бачите в НАТО не беруть, небо не закривають, маємо домовлятись і все це легалізують, хай їм грець!..
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12.03.2022 23:28 Відповісти
У тупорылых зебобиков только одно на уме - а где Порошенко?

А ответить на вопрос - кому на хрен надо было вэлыкое будиныцтво - зебобики не могут.
Оружие надо было покупать, танки делать, а не оркам дороги готовить.
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13.03.2022 07:36 Відповісти
Отключил транспондер. Похоже, это за мясом из Сирии летит. Х*йло, как Саурон, решил собрать все зло со всего мира.
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12.03.2022 18:57 Відповісти
Мариуполь уже и не вспоминают, похоже договорились слить,хотя если бы задействовать авиацию можно было бы улучшить положение.
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12.03.2022 18:55 Відповісти
Ох, что то Мариуполь мне напоминает. Отправят туда жидкую подмогу, которую разобьют, как было сами помним где. Или пока их будут разбивать вся линия фронта будет стоять и курить, как мы тоже помним где и в каком году. А потом Зе скажет: "Ну нисмогла я..." Блин, ну Азовом и морской пехотой не жертвуют!. Главред, Вы можете объяснить как то наверху, что то ж надо делать
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12.03.2022 18:57 Відповісти
Как притомили уже такие стратеги как ты
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12.03.2022 19:12 Відповісти
Мариуполем, Азовом и морской пехотой пожертвуют. Эдакая жертва на заклание. Для гипотетической будущей общей победы над врагом. Нету сил для деблокады Мариуполя. Нету. Понастроили дорог, блин. Вот по этим дорогам враг и докатил из Крыма с ветерком до города, тупо раскатывает числом и ровняет город с землей. Сейчас бы Зелю спростить, ну как, перестал стрелять, договорился с ворогом посередине?
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12.03.2022 19:33 Відповісти
Якщо чесно - ні про що...
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12.03.2022 19:00 Відповісти
"Увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию российской федерации" Они в конец *******. Что тут в России вообще ловить? Медленно подыхать? Пусть ползут к ВСУ, может пожалеют дураков.
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12.03.2022 19:04 Відповісти
Давайте праздновать ,когда ЗСУ дойдут до Ростова и Белгорода...А пока люди гибнут...И какие-то "переговоры"...
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12.03.2022 19:15 Відповісти
Ми вісім років не могли відбити у кацапів шматки Донецької та Луганської областей, а ви про ростов та белгород
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12.03.2022 20:29 Відповісти
И шо? Сдаваться?Любые переговоры - на руку фашистам - обманут однозначно!И продолжат убивать.
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12.03.2022 20:37 Відповісти
Я що, сказав здаватись? Захід нам дає тільки оборонне озброєння чому? Тому що: 1. Незацікавленний у знищенні кацапів нашими ВСУ або 2. Сситься *****.
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12.03.2022 20:50 Відповісти
Чесно кажучи, не "не могли", а - не дуже й то старались, лізти туди було собі дорожче і через божевільні потенційні втрати, і через небажання спровокувати ***** на щось подібне до 24.02...
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12.03.2022 23:35 Відповісти
Андрюше украинцу. Во-первых, не тычь мне. Во-вторых, не хочу чтоб повторились ошибки Илловайска и Дебальцево, если кому то было непонятно
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12.03.2022 19:20 Відповісти
к сожалению, возможно все. В том числе и стратегическое окружение ВСУ на Донбассе. Если не на всем левом берегу. Иловайск - в чистом виде предательство, Дебальцево - чудом ноги унесли. Уже не отступят, не повернут назад. Терять бункерному нечего, все равно санкциями обложили как чумного. Его первая волна разбилась, захлебнулась в крови. Такое впечатление что ее спецом пустили в расход, чтоб измотать, выявить слабые точки. На подходе вторая. Тактику изменили, начали ровнять все артиллерией, танками, под ноль, мешать с землей, города, жителей, без разбора. Из за страха, стали давить танкми гражданских, стрелять без разбора, во все что движется в их направлении. Началась ненависть с обоеих сторон, скоро с пленными цацкатся уже не будут, как в первые дни. Будут просто тупо стрелять на месте, знал не знал, сопляк, наемник, всех. Но у Украины нет сил воевать на равных с таким противником как оркостан, слишком неравны силы.
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12.03.2022 19:48 Відповісти
Порошенко казав, що є. Його слова: "300 тисяч орків проти 10-мільйонного чоловічого населення України -- це ніщо."
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12.03.2022 20:30 Відповісти
Цікаво як "10-мільйонне чоловіче населення України" може противостояти ракетно- бомбовим ударам кацапів по містам? Це чмо не сказало?
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12.03.2022 20:36 Відповісти
це бот, не звертай уваги, просто бан
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13.03.2022 00:39 Відповісти
Бить надо всех и вся и даже тех кто уже убегает в Россию. Это еще сильнее деморализует врага, тогда он точно забудет про Украину. Там получат п....ей и опять, как колорадские жуки полезут в Украину.
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12.03.2022 20:39 Відповісти
Значних успіхів не мають, але Маріуполь вже ледь тримається. Може все-таки вже пора йому допомогти?
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12.03.2022 23:16 Відповісти
Херсон не провороньте. А то неизвестно что и думать. Т к молчат о нём, в смысле тактики.
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12.03.2022 23:27 Відповісти
 
 