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За спробу створення "Федеративної Республіки Україна" на Прикарпатті затримано двох людей, – прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За спробу створення

За спробу повалення конституційного ладу та створення "Федеративної Республіки Україна" на Прикарпатті затримано двох змовників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прокуратуру Івано-Франківської області.

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"Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом змовникам за спробу організації насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади у західних областях України (ч. 1 ст. 109 КК України)", - йдеться в повідомленні облпрокуратури на сторінці у фейсбуку.

У прокуратурі інформують, що спільники підтримували антиконституційні ідеї федералізації України та створення Федеративної Республіки України шляхом відокремлення від держави України окремих її областей.

"Злочинні наміри включали організацію "національних зборів", які мали висунути вимоги про усунення з посад осіб у вищих та місцевих органах державної влади, а також проведення псевдовиборів й утворення "рад", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зловмисники підбирали в різних областях України осіб із числа колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які мали здійснити захоплення будівель органів державної влади, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів та блокувати органи державної влади в окремих регіонах України.

"Спільники підшукували на території західних областей України близько 500 осіб із досвідом ведення бойових дій для захоплення адміністративних будівель. Крім того, змовники створили та очолили громадські організації для розповсюдження публічних закликів та матеріалів щодо популяризації ідей федералізації України та поширення проросійської пропаганди", - зазначають в облпрокуратурі.

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Досудове розслідування здійснює слідче управління СБУ в Івано-Франківській області, прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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Топ коментарі
+18
цікаво як ці два штріха хотіли це все провернути? дайте почитати бізнес план
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12.03.2022 18:46
+12
вони шо..дебіли ?
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12.03.2022 18:46
+7
я дивуюсь шо вони ще живі були наші баби би очі видерли би
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12.03.2022 18:47
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вони шо..дебіли ?
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12.03.2022 18:46 Відповісти
Вопрос риторический?
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12.03.2022 20:04 Відповісти
цікаво як ці два штріха хотіли це все провернути? дайте почитати бізнес план
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12.03.2022 18:46 Відповісти
я дивуюсь шо вони ще живі були наші баби би очі видерли би
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12.03.2022 18:47 Відповісти
интересно хто румуны вряд ли...... а вон мадьяры вполне даже верю.. могли одиозные полезные идиоты Словакии...или могли русины Закарпатья.. а могло как во флаконе всего гимна потрошку... пардон за идиому..
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12.03.2022 18:52 Відповісти
може угорцям путін Закарпаття пообіцявН Але як вони змусять путіна обіцянку виконати? а ніяк разом з Закарпаттям зжеруть, сиділи би вже тихо.
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12.03.2022 19:19 Відповісти
То таке, ще й 500 з бойовим досвідом заявлено. Не якась там, а кругла цифра - 500. Коли будете проводити військову операцію бо це не жарти. Чи жарти?
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12.03.2022 18:57 Відповісти
Думаю, це явне перебільшення.
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12.03.2022 19:20 Відповісти
Узнать информацию и растрелять при попытке побега
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12.03.2022 18:47 Відповісти
нафіга на базар голими вивести
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12.03.2022 18:48 Відповісти
Можна і одягненими, довше рвати на лахміття будуть. Але все одно порвуть, як тузик ганчірку.
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12.03.2022 18:59 Відповісти
На мінне поле цих пітарів
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12.03.2022 18:48 Відповісти
военний стан - розстріляти Трибунал-рішення 25 хвилин і показати на весь світ - гарна прививка буде іншим - не потрібно 2-3 як при ковіді ....
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12.03.2022 18:51 Відповісти
Твоє б натхнення та в 1937 році. Шо там 500, стріляй більше.
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12.03.2022 18:59 Відповісти
Це диверсанти Путлера - виконують задачу по знищенню України
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12.03.2022 18:51 Відповісти
Розстріляти на місці
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12.03.2022 18:51 Відповісти
коцаба та герман?
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12.03.2022 18:52 Відповісти
Це бувші антивакцинатори?
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12.03.2022 18:54 Відповісти
мабудь і прізвища ціх затриманих Сіярто та Орбан..
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12.03.2022 18:57 Відповісти
Тупо розпил моковитських грошей: абсолютно провальний проект в умовах ******** Галичини.
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12.03.2022 18:59 Відповісти
В Одеські області на Бессарабії теж подібна ситуація. Колобаранти чекають на відмашку з параші.
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12.03.2022 19:01 Відповісти
Там ********** войск нет!
Значит ...
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12.03.2022 19:08 Відповісти
Яка країна (рф), такі й змовники (дебіли).
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12.03.2022 19:10 Відповісти
А при чому тут Франківщина. Щось у мене закрадаються сумніви. Мабудь все ж таки це має бути оприлюднено.- звичайно у свій час.
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12.03.2022 19:11 Відповісти
Франківщина? А не могли вони бути ті самі наодчики по Аєропорту Франківська? чи той дрон шо впав в Венграх?
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12.03.2022 19:19 Відповісти
 
 