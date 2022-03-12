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Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Стали відомі імена російських окупантів - мешканців кавказських республік Росії, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
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Денис Дмитриенко
показати весь коментар12.03.2022 18:58 Відповісти Мені подобається 3
Debor
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