Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ. ДОКУМЕНТ

Стали відомі імена російських окупантів - мешканців кавказських республік Росії, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.





































































Також дивіться: "Нам сказали, что нас будут встречать с улыбкой на лице", - полонений бойовик російської ПВК "Вагнер". ВIДЕО