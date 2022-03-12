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Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стали відомі імена російських окупантів - мешканців кавказських республік Росії, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 01
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 02
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 03
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 04
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 05
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 06
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 07
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 08
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 09
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 10
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 11
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 12
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 13
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 14
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 15
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 16
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 17
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 18
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 19
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 20
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 21
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 22
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 23
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 24
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 25
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 26
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 27
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 28
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 29
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 30
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 31
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 32
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 33
Дані окупантів - мешканців Кавказу, що воюють проти України у складі 1 танкової армії РФ 34

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Автор: Володимир Янченко
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на карандашик...всему своё время...
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12.03.2022 18:58 Відповісти
можно звонить по телефонам с печальной вестью.. пусть на себе родственнички испытают тяготы и лишения
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12.03.2022 19:00 Відповісти
найти всех кто выживет
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12.03.2022 19:03 Відповісти
Бешбармак с салом этим гадостям устроить, чтобы ни один аллах их после этого не принял!
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12.03.2022 19:10 Відповісти
заходим на сайт дагестана с рекламой отелей например и в комах оставляем ссылку на эту страницу https://censor.net/ua/news/3324363/******************************************************************************************************
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12.03.2022 19:26 Відповісти
******** варіант дикої дивізії. Щоправда, вони мало чим відрізняються від так званих росіян, які також відносяться до орди. Доволі слушно охарактеризував цих двоногих істот доктор Й.Г.... "Росіяни - це не народ у загальноприйнятому значенні цього слова, а набрід, що виявляє яскраво виражені тваринні риси. Це можна повністю віднести як до цивільного населення, так і до армії".
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12.03.2022 20:21 Відповісти
 
 