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Захисники України звільнили від окупантів 2 населених пункти на Чернігівщині, захопили більше 10 одиниць трофейної техніки, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України звільнили від окупантів 2 населених пункти на Чернігівщині, захопили більше 10 одиниць трофейної техніки, - ОК

Захисники України звільнили від окупантів 2 населених пункти на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

"Незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування "Північ" з кожним днем наближають час перемоги все ближче. Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, захисникам України вдалося ще й захопити понад 10 одиниць трофейної техніки ворога.

"Армія російської федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти кремля. Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії. Віримо в український народ, віримо в Збройні Сили України!!!", - додали в ОК "Північ".

Читайте також: Сили спротиву звільнили 5 населених пунктів та захопили два бронетранспортери на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+59
2 армія світу
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12.03.2022 18:59
+13
Браво автору інсталяції!)
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12.03.2022 19:04
+12
Вчера устроился переводчиком в Центр по приёму украинских беженцев.
Пообщался с харьковчанами и киевлянами -- женщины и дети -- все обратно в Украину хотят! ...аж плачут...
Очень удивлены сердечным приёмом от немцев -- никогда с таким не сталкивались.
По Нюрнбергу поехали машинки с украинскими флажками... -- я в доле! *)
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12.03.2022 19:10
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2 армія світу
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12.03.2022 18:59 Відповісти
Браво автору інсталяції!)
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12.03.2022 19:04 Відповісти
Хлопці, що створили цей шедевр мали час та натхнення!)
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12.03.2022 19:05 Відповісти
Хтось не полінувався :Р
Дивне відчуття: ніколи не був прихильником хворої естетики Далі і подібних... але мусив клікнути "Мені подобається" о_О
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12.03.2022 19:13 Відповісти
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12.03.2022 19:45 Відповісти
Мочіть хлопці пітарасів.
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12.03.2022 19:00 Відповісти
Вчера устроился переводчиком в Центр по приёму украинских беженцев.
Пообщался с харьковчанами и киевлянами -- женщины и дети -- все обратно в Украину хотят! ...аж плачут...
Очень удивлены сердечным приёмом от немцев -- никогда с таким не сталкивались.
По Нюрнбергу поехали машинки с украинскими флажками... -- я в доле! *)
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12.03.2022 19:10 Відповісти
Наші ЗСУ - найкращі у світі!!!
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12.03.2022 19:11 Відповісти
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12.03.2022 19:20 Відповісти
suleyman65



@Rauf1615

·
44 хв



Вчера под Черниговом сбили российский беспилотник "Форпост", заглянули внутрь - а там всё "Made in Israel"
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12.03.2022 19:20 Відповісти
 
 