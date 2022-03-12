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Фонд Ахметова збирає 100 тис. продуктових наборів для мешканців Східної України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Фонд Ахметова збирає 100 тис. продуктових наборів для мешканців Східної України

100 тис. продуктових наборів для мешканців східних регіонів України почав формувати Фонд Ріната Ахметова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перші 3 тисячі наборів відправлять до Покровська та Добропілля. У першу чергу допомогу отримають люди, евакуйовані з Волновахи. До складу наборів увійдуть продукти першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Ще 100 тисяч наборів зараз формуються у Києві та будуть передані жителям міста та області.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Хоч щось з ахмєтова.
А на армію ?
Для коцапні все одно хорошим вже не будеш і бізнес там помер.
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12.03.2022 19:11
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Хоч щось з ахмєтова.
А на армію ?
Для коцапні все одно хорошим вже не будеш і бізнес там помер.
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12.03.2022 19:11 Відповісти
Навряд чи в тому наборі буде більше, ніж на 500 гривень. 100 тис по 500=50 млн. грн. Це копійки для мільярдера.
моє маленьке містечко за два тижні вже мабуть виготовило їжі - м'ясних і рибних консервів, олії та іншого як мінімум для 20 тис. А таких громад сотні. Але ніхто не піариться. Бо одна справа - готовити тушонку в автоклаві, а інша - ризикувати в бою на фронті.
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12.03.2022 20:26 Відповісти
До кожного набору РПГ у подарунок Путіну.
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12.03.2022 20:28 Відповісти
 
 