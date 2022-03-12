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Фонд Ахметова збирає 100 тис. продуктових наборів для мешканців Східної України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
100 тис. продуктових наборів для мешканців східних регіонів України почав формувати Фонд Ріната Ахметова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перші 3 тисячі наборів відправлять до Покровська та Добропілля. У першу чергу допомогу отримають люди, евакуйовані з Волновахи. До складу наборів увійдуть продукти першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Ще 100 тисяч наборів зараз формуються у Києві та будуть передані жителям міста та області.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".
За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.
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А на армію ?
Для коцапні все одно хорошим вже не будеш і бізнес там помер.
моє маленьке містечко за два тижні вже мабуть виготовило їжі - м'ясних і рибних консервів, олії та іншого як мінімум для 20 тис. А таких громад сотні. Але ніхто не піариться. Бо одна справа - готовити тушонку в автоклаві, а інша - ризикувати в бою на фронті.