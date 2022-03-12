Створено сайт для військових РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових з РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Кіберполіції.
Онлайн-ресурс допоможе військовим РФ та РБ знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.
Зазначається, що військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.
Також на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ.
Окрім того, вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації, а також розділ "твоя кібербезпека".
Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.
Будь ласка, зачекайте...
Ему вилка и петля с двух сторон маячит... -- с параши и с Запада.
Изнутри, пока что тихо. Там реально, почти все парашное ТВ дыбают и верят в *****...
Тут другое: откажет ***** -- тот его грохнет. (по-ходу и Беларусь разбомбит)
Не пойдёт на мирный договор с Западом -- будет своей хитрой жопой скамью подсудимых полировать, в конце концов.
Там всё просто, -- как в Украине, когда случайно освобождённые от СССР граждане, коммуняку Кравчука, себе Презиком избрали -- одностайно!
Горбачёв три года там колбасился... -- вместе со своей гласностью и перестройкой.
https://youtu.be/aTv7dOF8uxo