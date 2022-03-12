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Створено сайт для військових РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Створено сайт для військових РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України

Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових з РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Кіберполіції.

Онлайн-ресурс допоможе військовим РФ та РБ знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.

Зазначається, що військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Окупант": РНБО створило сайт з даними про російських військових полонених

Також на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ.

Окрім того, вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації, а також розділ "твоя кібербезпека".

Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.

Також читайте: Україна запускає сайт для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони країни
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Топ коментарі
+6
Ребята , всем доброго дня. Мы тут небольшой видеоклип сообразили на свои стихи - Военный Летчик называется. Посвящено моим друзьям Харьковчанам переживающим эти ужасающие бомбежки. Скажите может ли это быть полезным :

https://youtu.be/aTv7dOF8uxo
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12.03.2022 19:33
+3
Газманова первым вносите)
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12.03.2022 19:18
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Газманова первым вносите)
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12.03.2022 19:18 Відповісти
Ясаул вдруг резко вспомнил, что у него бабуля еврейка, и намылился гражданство Земли Обетованной получать...
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12.03.2022 19:43 Відповісти
то воно газман, от *****, а таким хрюцкім прикідався шотриндець
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12.03.2022 19:50 Відповісти
палець собі на нозі краще відрубати, ніж йти вбивати людей, тішити сатану.
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12.03.2022 19:22 Відповісти
Есть такое обоснованное мнение, что Лука спецом организовывает армейский саботаж против вторжения в Украину.
Ему вилка и петля с двух сторон маячит... -- с параши и с Запада.
Изнутри, пока что тихо. Там реально, почти все парашное ТВ дыбают и верят в *****...
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12.03.2022 19:23 Відповісти
він боїться шо після перших жертв його салдатів ,вони повернуть зброю проти нього..а в нього тільки омон на захисті і все...тоді буде військовий переворот.от чого він боїться
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12.03.2022 19:27 Відповісти
Нет. Никто против него в Беларуси не пикнет. "...не тот хвасон, другая система..."
Тут другое: откажет ***** -- тот его грохнет. (по-ходу и Беларусь разбомбит)
Не пойдёт на мирный договор с Западом -- будет своей хитрой жопой скамью подсудимых полировать, в конце концов.
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12.03.2022 19:34 Відповісти
ну але ж виходили..шось протестували хоть з сердечками..а тут війна..хороша нагода для зміни влади для білорусів..
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12.03.2022 19:38 Відповісти
Беларусы хотели, что бы дорогой ВВП, им Луку поменял... ...на Тихановскую -- которая тоже хотела быть под ******.
Там всё просто, -- как в Украине, когда случайно освобождённые от СССР граждане, коммуняку Кравчука, себе Презиком избрали -- одностайно!
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12.03.2022 19:44 Відповісти
На россии эйфория, клеят знак "Z", куда не попадя, в беларуси такого нет. Это не их война и они это знают. Конечно враги и те и те, но белорусы точно не хотят украинского чернозема.
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12.03.2022 21:59 Відповісти
там молоді салдати...і вони були кажуть на протестах ...і то шо били омон жінок і пхали в буцигарню..теж знають..тай Білорусь не така вже і велика..сарафанне радіво працює...і знають скільки в моргах трупів
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12.03.2022 19:31 Відповісти
Весь Совок знал, сколько с Афгана трупов имеет... ...и шо?
Горбачёв три года там колбасился... -- вместе со своей гласностью и перестройкой.
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12.03.2022 19:51 Відповісти
Самое главное, что Украина может сделать для России и Белоруссии - объявить заградотряды самой главной целью для ВСУ и партизан.
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12.03.2022 19:26 Відповісти
Ребята , всем доброго дня. Мы тут небольшой видеоклип сообразили на свои стихи - Военный Летчик называется. Посвящено моим друзьям Харьковчанам переживающим эти ужасающие бомбежки. Скажите может ли это быть полезным :

https://youtu.be/aTv7dOF8uxo
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12.03.2022 19:33 Відповісти
Сильно!!!!
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12.03.2022 20:06 Відповісти
вбий кацапа. коли їх мамки почнуть забирати трупи своїх синів як це було у Чечні. чи їм краще отримати гроші. баби ще нарожають
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12.03.2022 19:34 Відповісти
белорусы ссыкуны по жизни, последние годы показали их нутро, что только цветами могут забрасывать своих "господ", если и зайдут, то разбегутся как крысы последние по лесам украинским!
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12.03.2022 19:37 Відповісти
Совестно за Брата Уже ***** получил , На иврите теперь есаула будет , на никаёнах
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12.03.2022 20:19 Відповісти
петь
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12.03.2022 20:20 Відповісти
 
 