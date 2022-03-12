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Росіяни 11 березня розстріляли колону жінок та дітей на Київщині під час спроби евакуації, - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни 11 березня розстріляли колону жінок та дітей на Київщині під час спроби евакуації, - ГУР Міноборони

11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Результат цього звірячого вчинку – сім загиблих, з них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома. Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16-річний футболіст Дмитро Євдоченко разом з матір'ю загинули в результаті обстрілу військ РФ під час евакуації на Київщині

В ГУР МО нагадали, що питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Четвертою Женевською конвенцією "Про захист цивільного населення під час війни".

Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, прирівнюються до військового злочину.

Також дивіться: Евакуація жителів Ірпеня та інших "гарячих точок" Київщини. ВIДЕО
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Топ коментарі
+49
Це не звірі. Звірі такого не зроблять. Це кацапо-фашистські нелюди. Погань.
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12.03.2022 19:30
+37
перемовини, кажете, зі звірями
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12.03.2022 19:29
+37
Еще раз: за каждого убитого украинского ребенка нужно расстреливать троих пленных кацапов.
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12.03.2022 19:29
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перемовини, кажете, зі звірями
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12.03.2022 19:29 Відповісти
Це не звірі. Звірі такого не зроблять. Це кацапо-фашистські нелюди. Погань.
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12.03.2022 19:30 Відповісти
Згоден,звір не вбиває за розваги.
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12.03.2022 19:37 Відповісти
Орко турісти обліко дегенерато.
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12.03.2022 19:41 Відповісти
Еще раз: за каждого убитого украинского ребенка нужно расстреливать троих пленных кацапов.
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12.03.2022 19:29 Відповісти
Сотню. А лучше сразу всех.
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12.03.2022 19:47 Відповісти
Мало, дуже мало
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12.03.2022 19:51 Відповісти
Ублюдочная мразь, отребье, твари.
Ох вы завели меня, та рвать вас буду на четверти.
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12.03.2022 19:30 Відповісти
Здається на кацапів очікує кара значно гірша за санкції і відкат економіки до 1995 року.
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12.03.2022 19:30 Відповісти
Цього замало, їх у кам'яний вік загнати треба. І жодної гуманітарки.
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12.03.2022 19:33 Відповісти
я про такие вещи объявлял нашим пророссийским или даже просоветским особам ещё задолго до прямого вторжения - войны, а они - эти долбо й обы всё думали что им золотые горы и т.п...гавно расияне на даже не на блюдечке а ...х.й...его знает на чём принесут, это как они нас с цветами а мы их с ....??? д е б и л ы отдыхают в сторонке!!!
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12.03.2022 19:31 Відповісти
да у меня жена и ребёнок отказались выезжать, и я прекрасно понимаю как это будет в окупации, и каждый 3-й у нас до войны был за росию - кривой рог...
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12.03.2022 19:35 Відповісти
не бреши
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12.03.2022 19:39 Відповісти
жуть........ где же международная реакция......
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12.03.2022 19:32 Відповісти
Они очень обеспокоены и озабочены...
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12.03.2022 19:35 Відповісти
в женском детородном органе!!!
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12.03.2022 19:36 Відповісти
Годуйте їх і далі, влаштовуйте телефонні дзвінки додому. Вбивати на місці!
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12.03.2022 19:32 Відповісти
я с самого первого дня об этом, их поменяют, и снова в бой, и они снова будут убивать - только теперь убивать всё что шевелится с нашей стороны!!! Никаких пленных - хватит!!! Европе и ООН как бы один хрен...
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12.03.2022 19:38 Відповісти
Для кацапського скотобидла немає жодних норм - цих підарасів потрібно випалювати напалмом.
Які зелені коридори?
Кацапським скотопідарам не можна вірити жодному слову - їх треба вбивати.
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12.03.2022 19:34 Відповісти
Фашисти, нелюди. Щоб ви гнили живцем
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12.03.2022 19:34 Відповісти
Они и так уже сгнили. Только по виду ещё похожи на людей.
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12.03.2022 19:35 Відповісти
В плен никого не брать.
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12.03.2022 19:34 Відповісти
Я человек доброжелательный, но только не в этом случае и ситуации.
Так что полностью Вас поддерживаю.
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12.03.2022 19:37 Відповісти
Если попадутся, обязательно в плен. Накормить, вылечить и успокоить маму. И выслушать про "нам сказали, что на учения".
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12.03.2022 19:35 Відповісти
Ага. Их ***** надо слать из предсмертные крики а не жалеть.
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12.03.2022 19:37 Відповісти
Ой даремно берете полонених чи хлопці в армії мають час та натхнення?
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12.03.2022 19:36 Відповісти
Эти нормы Женевской конвенции были написаны для тех воюющих юкоторые ещё не потеряли облик человека и у которых осталась хоть одна капля совести и морали..А для НЕЛЮДЕЙ эти нормы просто абсурдны..они плюют на них ,у них же прика «расстреливать всех и детей и женщин ,стариков.
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12.03.2022 19:37 Відповісти
Мало того. Они ещё пытаются горлопанить, что это украинская сторона нарушает эти нормы.
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12.03.2022 19:39 Відповісти
Ну-ну ,а вы кормите и поите пленных чаём с бутербродами
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12.03.2022 19:37 Відповісти
А ми полоненим більше чаю гарячого наливаєм, даємо пиріжків, теплого одягу, медичну допомогу, ще и дзвінок кацапській родині. Фу *****.
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12.03.2022 19:38 Відповісти
оккупанты - не люди, это нужно запомнить и больше не сомневаться... только полная ликвидация оккупантов на нашей земле и на ихней земле
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12.03.2022 19:39 Відповісти
Кто расстреливал - расстреливали граждане рашки которые завтра будут рассказывать что это не мы, это путин. ни одна кацапская **** не должна остаться живой на украинской земле.
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12.03.2022 19:40 Відповісти
Таких випадків вже десятки. І ось що мені цікаво, чому президент зарубіжним змі розказує про 500 полонених, про перемовини у ісраїлі і ще Бог зна про що, а про такі звірячі випадки мовчить?
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12.03.2022 19:43 Відповісти
Тому що вбивають українців, а не жидів!
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12.03.2022 19:56 Відповісти
Надо точно узнать какое это подразделение было и этих в плен не брать!
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12.03.2022 19:44 Відповісти
Кому треба?
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12.03.2022 19:46 Відповісти
Треба тому , хто зажмурить цих козломордих свинособак ...
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12.03.2022 20:07 Відповісти
А як же гарячий чай та пиріжки
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12.03.2022 20:10 Відповісти
Свинця гарячого ...
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12.03.2022 20:17 Відповісти
Зараз арєстовіч з бункера відос запише на кацапському , чьто ви ноєте ідіте без аружия убівать акупантав а нє сідіте на діванах, ета вайна і будєт єщьо больше пагібших . А Київ в цей час охороняє більше 100т. людей зі зброєю. А вся Україна нехай почекає, бо на бункерного як каже падаляк уже було 10 замахів.
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12.03.2022 19:54 Відповісти
Так, іноді доводиться жертвувати меншим, заради порятунку, наприклад, чогось великого, наприклад Києва чи іншого більш "важливого" міста. Тільки вони забувають про те, що кацапи якщо окопаються, потім ******* якусь чергову ...НР, то звідти ти їх не виб'єш.
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12.03.2022 20:05 Відповісти
Не надо быть сердобольными - никаких "ножек Буша" только "нефть в обмен на продовольствие"! Это единственная действенная мера - опробовано сами знаете где...
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12.03.2022 20:06 Відповісти
Za ubitogo rebenka nerastrelivat po 3 kacapa , a v zivjem na zapcasti razobrat. Tvari
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12.03.2022 20:22 Відповісти
Вочевидь, слова і діла генерала Лєбедя уже давно не актуальні для цих нелюдів.
"Я солдат, а не палач" - генерал Лєбедь - цим все коротко і ясно сказано.
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12.03.2022 20:39 Відповісти
Обидно когда жизнь наших властьимущих ничему не учит.....
После Илловайска блеять и верить про коридоры - идиотизм.
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12.03.2022 20:41 Відповісти
Та треба бути вже повним дибілом щоб вірити русні і в їхні зелені коридори. Будь-який зелений коридор буде розстріляний - доведено ще Іловайськом у 2014. Краще не оголошувати їм де і коли збираються евакуювати населення - бо туди одразу буде прилітати з градів і т.д.
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12.03.2022 20:55 Відповісти
Хто ще бере в полон росіян? Скільки ще їм треба вбити українців щоб їх перестали брати в полон??
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12.03.2022 21:18 Відповісти
за это расстрелять всех пленных кацапов!
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13.03.2022 11:30 Відповісти
 
 