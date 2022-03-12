Росіяни 11 березня розстріляли колону жінок та дітей на Київщині під час спроби евакуації, - ГУР Міноборони
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11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Результат цього звірячого вчинку – сім загиблих, з них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома. Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
В ГУР МО нагадали, що питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Четвертою Женевською конвенцією "Про захист цивільного населення під час війни".
Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, прирівнюються до військового злочину.
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Ох вы завели меня, та рвать вас буду на четверти.
Які зелені коридори?
Кацапським скотопідарам не можна вірити жодному слову - їх треба вбивати.
Так что полностью Вас поддерживаю.
"Я солдат, а не палач" - генерал Лєбедь - цим все коротко і ясно сказано.
После Илловайска блеять и верить про коридоры - идиотизм.