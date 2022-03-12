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За бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні проти Росії потрібно вводити нові санкції, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За бутафорський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія за "методичкою" 2014 року планує провести "референдум про утворення Херсонської народної республіки".

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною!, - відзначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У тимчасово окупованих регіонах Херсонської області ворог намагається реалізувати так звані "кримський" або "донбаський" сценарії, - Представництво Президента в АРК

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Варшава, центральний залізничний вокзал. От хто для України братній народ! Ті, хто пізнаються у біді.
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12.03.2022 19:46
+2
Краще б таки здох
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12.03.2022 19:44
+2
що значить за Крим і Донбас не відгрібли як має бути, сподобалося курвам.
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12.03.2022 19:45
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Повідомляють, що це пілот одного із збитих в Херсонскій області гвинтокрилів свинособак, якому вдалось вижити.
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12.03.2022 19:43 Відповісти
Краще б таки здох
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12.03.2022 19:44 Відповісти
що значить за Крим і Донбас не відгрібли як має бути, сподобалося курвам.
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12.03.2022 19:45 Відповісти
Варшава, центральний залізничний вокзал. От хто для України братній народ! Ті, хто пізнаються у біді.
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12.03.2022 19:46 Відповісти
"Выборы" Семён Скрепецкий
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12.03.2022 19:45 Відповісти
ХРН - ХРЄН НА РИЛО! Який, ****ь, рєхфрєрндум коли місто в облозі.
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12.03.2022 19:49 Відповісти
це не фiкцiя, це ******* як тупо хоча то ж кацапи а розум то не про них
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12.03.2022 19:51 Відповісти
Ви хвилювались,де Надя пропала)А вона є
https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/videos/516384723151540/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
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12.03.2022 19:51 Відповісти
Может сначала коктейль из джавелина со стингером? А если не проймёт, то санкции. Кулеба байрактары из Турции привёз? Зачем тогда ездил на встречу с лошадью?
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12.03.2022 20:00 Відповісти
Забезпечте людей зброею. Вводьте територіальну оборону в штат ЗСУ. Контратакуйте. Швидко розумно знищуйте ворога. Коли вб'ємо усіх фашистів РФ на Святій Українській землі. Тоді нехай вони проводять референдуми на тому світі.
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12.03.2022 20:10 Відповісти
 
 