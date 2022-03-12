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біженці (1021) Німеччина (4531) Молдова (1294) евакуація (1928) Анналена Бербок (326)

Німеччина має намір створити повітряний міст із Молдови для українських біженців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Німеччина має намір створити повітряний міст із Молдови для українських біженців

Повітряний коридор буде призначений для розподілу біженців, що перебувають у Молдові, серед країн Євросоюзу та поза його межами.

Повітряний міст є "абсолютно доречним", заявила у суботу, 12 березня, в Кишиневі міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) після закінчення переговорів із її молдавським колегою Ніку Попеску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Німеччини прибули вже майже 123 тисячі біженців з України

Крім того, Бербок повідомила, що гуманітарний коридор для доставки людей з Молдови до Німеччини, головним чином автобусами, зараз створюється через Румунію. На першому етапі до Німеччини буде перевезено 2500 людей, пояснила вона. За словами Анналени Бербок, таке рішення погоджено із міністеркою внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).
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Топ коментарі
+6
Алоизычу было бы стыдно за немцев. Шо не могут помочь украинскому народу стереть кацапских рашистов с лица земли!!! И морозились в начале войны с помощью.

Немцы, у вас есть реальный шанс закончить дело вашего фюрера!!! Сжечь к херам москву!!!
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12.03.2022 20:24
+3
Так срать на Німеччину. Зараз захисники України їбашать русню, шо Боженька!!!
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12.03.2022 20:21
+3
Берлін запустив схему термінового прийому Сербії до ЄС! Так ФРН і рф намагаються руками Сербії заблокувати вступ України до ЄС! Падли!
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12.03.2022 20:28
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Так срать на Німеччину. Зараз захисники України їбашать русню, шо Боженька!!!
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12.03.2022 20:21 Відповісти
За це точно дяка. За інше- ще побачимо.
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12.03.2022 20:23 Відповісти
вы очень хорошо думаете о немцах...эти мудаки уже подсчитывают, сколько потенциальных рабочих и не только рук мигрантов ассимилируются в фрг для поддержания белого генофонда престарелой вымирающей германии.
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12.03.2022 20:33 Відповісти
Це ви мене погано прочитали.
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12.03.2022 20:58 Відповісти
Алоизычу было бы стыдно за немцев. Шо не могут помочь украинскому народу стереть кацапских рашистов с лица земли!!! И морозились в начале войны с помощью.

Немцы, у вас есть реальный шанс закончить дело вашего фюрера!!! Сжечь к херам москву!!!
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12.03.2022 20:24 Відповісти
Берлін запустив схему термінового прийому Сербії до ЄС! Так ФРН і рф намагаються руками Сербії заблокувати вступ України до ЄС! Падли!
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12.03.2022 20:28 Відповісти
Підстилки пуйла примазуються до майбутньої перемоги, щоб потім *******, що вони теж чималий внесок зробили. Але ми пам'ятатимемо, що вони зробили чималий внесок саме для РОЗВ'ЯЗАННЯ війни.
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12.03.2022 20:30 Відповісти
ТУПОРИЛІ ШВАБИ...!!! Вони щеб створили повітряний міст через ГВІНЕЮ БІСАУ...!!!
Румунія і Болгарія є країнами Євросоюзу та НАТО через котрі можна зробити повітряні мости...!!!!
Який такий терміновий інтерес до Молдавії виник у цих зрадників швабо-швайне-штазі-москалів...???!!!
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12.03.2022 20:31 Відповісти
***** пишите, Сербія в ЄС буде змушена діяти як ЄС приклад Угорщини не наводить ні на які думки
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12.03.2022 20:31 Відповісти
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12.03.2022 20:53 Відповісти
та ж був міст... але усі рейси поскасували та взагалі небо "закрили" для Молдови...
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12.03.2022 20:54 Відповісти
 
 