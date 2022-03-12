Німеччина має намір створити повітряний міст із Молдови для українських біженців
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Повітряний коридор буде призначений для розподілу біженців, що перебувають у Молдові, серед країн Євросоюзу та поза його межами.
Повітряний міст є "абсолютно доречним", заявила у суботу, 12 березня, в Кишиневі міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) після закінчення переговорів із її молдавським колегою Ніку Попеску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Крім того, Бербок повідомила, що гуманітарний коридор для доставки людей з Молдови до Німеччини, головним чином автобусами, зараз створюється через Румунію. На першому етапі до Німеччини буде перевезено 2500 людей, пояснила вона. За словами Анналени Бербок, таке рішення погоджено із міністеркою внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).
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Немцы, у вас есть реальный шанс закончить дело вашего фюрера!!! Сжечь к херам москву!!!
Румунія і Болгарія є країнами Євросоюзу та НАТО через котрі можна зробити повітряні мости...!!!!
Який такий терміновий інтерес до Молдавії виник у цих зрадників швабо-швайне-штазі-москалів...???!!!