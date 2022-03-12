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Росія може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО, - Боррель

В Євросоюзі побоюються, що Росія може "розширити військову діяльність" проти однієї з країн НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

"Путін може розширити свою військову діяльність. Це може бути проти однієї країни НАТО або проти іншої. Є серйозні побоювання. Путін буде продовжувати атакувати, і нам потрібно обмежити його атаки. Ми повинні ізолювати Росію від міжнародного співтовариства і підтримувати Україну", - наголосив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+60
Ну так открывайте второй фронт, не телитесь. А то миф про легендарных солдат НАТО, походу такой же пшик как и про вторую армию в мире...
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12.03.2022 20:37
+23
Борель має рацію. Путін же сказав - НАТО на кордони 1996 року. Що тут не ясно навіть тупому?
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12.03.2022 20:37
+18
Путіну вже конкретно посилають сигнал. Іншими словами НАТО готується вступити в війну.
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12.03.2022 20:38
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наверное против Америки!!!
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12.03.2022 20:37 Відповісти
Южной или Северной? Или обеих?
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12.03.2022 22:50 Відповісти
Представляю, как они боялись до 24 февраля.
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12.03.2022 20:37 Відповісти
Ну так открывайте второй фронт, не телитесь. А то миф про легендарных солдат НАТО, походу такой же пшик как и про вторую армию в мире...
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12.03.2022 20:37 Відповісти
В НАТО справжніми солдатами є лише військовики США. Та Королівства. І Польщі. Солдатів балтійських країн дуже мало, але вони також мають добру мотивацію.
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12.03.2022 20:42 Відповісти
Если бы не ядерная вундервафля,там бы работы для НАТО на пару суток,все колоны крылатыми ракетами и авиацией по полям погонять,даже без пехоты и танков)))ПВО зразу бы подавили,технологии каменного века
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12.03.2022 20:44 Відповісти
А геноцид целого народа в 21 веке это нормально? Если так, то человечество не должно существовать и пусть будет ядерная война!!! Я за!!! Можно еще АЭСы похерачить, если не дай бог Киев падет!!!
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12.03.2022 20:51 Відповісти
Все будет, 🇫🇷 Французские войска были переброшены в #Romania 🇷🇴

Тем временем #Norway 🇳🇴 #ColdResponse22 - это давно запланированные оборонительные учения, в которых участвуют тысячи военнослужащих, проверяя их способность работать вместе в холодных погодных условия.

Будет и бесполетная зона. Авианосец Harry S. Truman в северной части Эгейского моря.

Что завезти такую машину как НАТО, нужно время.
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12.03.2022 23:01 Відповісти
Очень надеюсь, что это не пустые слова и пока он это говорит Украина получает помощь.
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12.03.2022 20:37 Відповісти
Борель має рацію. Путін же сказав - НАТО на кордони 1996 року. Що тут не ясно навіть тупому?
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12.03.2022 20:37 Відповісти
он наверное своей болтовней себя успокаивает-поет как мантру читает
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12.03.2022 20:37 Відповісти
Путіну вже конкретно посилають сигнал. Іншими словами НАТО готується вступити в війну.
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12.03.2022 20:38 Відповісти
Пока что НАТО может только вступить в собственный кизяк
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12.03.2022 20:40 Відповісти
Скажи,что и воевать им нечем
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12.03.2022 20:47 Відповісти
Воевать им как раз есть чем, вот только желания нет совершенно. Нам бы их средства поражения уже бы вышли к украинско китайской границе
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12.03.2022 20:49 Відповісти
Наши освоить технику их быстро не смогут,нужен полегон,стрельбы.
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12.03.2022 20:51 Відповісти
Наши могут нанять людей в отставке, или ЧВК американская, думаю желающие найдутся
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12.03.2022 21:03 Відповісти
Хто крім Британії, США, Естонії, Латвії, Литви та Польщі буде воювати від НАТО? Угорці готові вийти з блоку хоч зараз, німці ні в якому разі не будуть воювати це їх доктрина, Бельгія мовчить, Іспанія теж мовчить, Італія про Франція краще взагалі не писати, турки задоволені успіхом Азербайджану у Карабаху, можливо це є плата для часу Ч, та не забуваємо що США забрали ЯО у Турції
https://bzns.media/amp/world/ssha_perebrasyvaet_svoye_yadernoe_oruzhie_iz_turtsii_v_rumyniyu_istochnik-349268/?lang=ru
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12.03.2022 22:34 Відповісти
Ежу понятно, что дальше будет Латвия. Там и ваты много, и сподручее. В Литве и Эстонии больше шансов отхватить пи...лей.
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12.03.2022 20:38 Відповісти
Ні, як раз Польща, по перше це канали постачання зброї до України, по друге поляки проводять заходи по оборо держави, є прихована мобілізацію тобто резерв. Плюс постачання зброї від США, Прибалти це третій етап
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12.03.2022 22:37 Відповісти
Польша посильнее Украины будет. Они надорвутся точно. Максимум это страны Балтии. Реально Латвия, с раскачиванием ситуации изнутри
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12.03.2022 22:49 Відповісти
Ай ну,ненагнітай,лавров ясно сказав що ні накого нападати не буде,і на нас не нападав.
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12.03.2022 20:38 Відповісти
Заблеяли,ну так подключайтесь серьёзнее.
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12.03.2022 20:38 Відповісти
А трішки раніше не можна було прозріти і надати Україні повітряний захист.
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12.03.2022 20:39 Відповісти
І що ж тоді зробить НАТО? Висловить глибоке занепокоєння? Чи надасть цій країні ще й трохи пального?
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12.03.2022 20:39 Відповісти
Литва або Польща.
Орки можуть напасти і з калінінграду, і з білорусі
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12.03.2022 20:39 Відповісти
Скорее всего Литва. Там калининград изолирован , добраться только морем с питера . А так будут бить корридор с бульбашии , там всего 20 км
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12.03.2022 21:18 Відповісти
Ну, прямо... Если по границе Польши и Литвы то 113км, по прямой - 70 км.
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12.03.2022 21:30 Відповісти
Змінилась риторика, вже не занепокоєння, а побоювання
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12.03.2022 20:40 Відповісти
Остогидли.
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12.03.2022 20:41 Відповісти
Побоюються ***, шок просто. Ну бійтесь дальше шановні.
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12.03.2022 20:43 Відповісти
Та невже?
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12.03.2022 20:44 Відповісти
Бореллю треба меньше говорити а більше робити , мордор більш меньш безпечно застосувати атомну зброю може тільки по іншому континенту в усіх інших випадках це вистріл в самого себе , 80 відсотків населення мордору зосередженні в Європейські частині . Французам , Бритам і Туркам треба повторитии1851 рік і мордор закінчиться
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12.03.2022 20:48 Відповісти
Да неужели …. Интересно, с какого момента войны в Украине он стал таким боязливым и таким пророком…Может он предвидит и скажет ,как Украине нужно помочь ,чтобы его мысли не стали делом «пу»…
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12.03.2022 20:48 Відповісти
Ким? Ким паРашка збирається нападати? У них на Охтирку людей не вистачає, яке НАТО?
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12.03.2022 20:49 Відповісти
Задіяні на даний момент всього 30% відсотків, для Европи буде Казахстан, Назарбаєва клан якій не підтримував путіна вже все в нуль, плюс Вірменія тобто всі сили "ОДКБ" це мінімум 200 к ну якщо правда Таліби не попруть можливо це "консерва made in USA" для азійських країн
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12.03.2022 22:43 Відповісти
30% від чого? Від штатної чисельності? ))
Як вони будуть ці 70% добирати? Мобілізацією? Пробують - не виходить. Омоном? Ну це навіть не смішно.
Далі - скільки займає розконсервація танку, артилерійської системи, літака? Дофіга по часу, дофіга по грошам, а ще ж треба юзер хоч трохи навчить...
По озброєнню НАТО набагато сильніша за росію, і саме ця "краща зброя" нам зараз дозволяє битися з більш сильним агресором.
Реальних воєнних шансів проти НАТО у росії - нуль, із невоєнних - сцикливе керівництво НАТО, яке через 16 днів війни до цих пір живе у парадигмі "вєликай и магучей рассии".
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12.03.2022 23:01 Відповісти
По теории он может отправить бульбенгруппенфюрера напасть на Польшу или Литву. Но реально там той армии на 3 часа. Более 60% личного состава отказывается выдвигаться в Украину, сейчас идут попытки заменить младший командный состав в наиболее боеспособных частях на репоедов.
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12.03.2022 20:49 Відповісти
Правильно говорит,это значит,что готовится помощь с более серьезными подарками.Это не для нас слова,а для конгресса.
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12.03.2022 20:49 Відповісти
Ким? Бойовими хом'яками? Їм для України ваньок уже бракує.
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12.03.2022 20:50 Відповісти
Прозрели суки...но больше всго вы ссыте того, что наши если крысолюди нас прижмут к границе, не захотят умирать за ВАШУ границу и войдут на ваши территории.
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12.03.2022 20:55 Відповісти
Что за лапша для бедных? Путин для войны в Украине уже бродячих собак набирает, а эти всё печалятся о возможном нападении России на страны НАТО.
Это просто желание сохранить лицо при отказе от закрытия неба...
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12.03.2022 20:56 Відповісти
Быстрей бы кацапы уже в******, по какой нибудь стране НАТО, может быть хотя бы так дошло до всех этих ГЛУБОКО ОЗАБОЧЕННЫХ ПЕДИКОВ
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12.03.2022 20:56 Відповісти
Так позавчора по Хорватії. Безпілотником ТУ-141, який пошкодив - на секундочку - 40 автомашин на паркінгу. І що?
Язики в жопу засунули і тільки сьогодні квакнули...
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12.03.2022 21:05 Відповісти
Такую озабоченность испытываю, даже кушать не могу...
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12.03.2022 20:57 Відповісти
Він їм і об'явив війну. Чи вони глухі були,коли дав ультиматум забратись з країн бувшого Варшавського Договору.
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12.03.2022 21:03 Відповісти
Та вже йде 3 світова війна, ЦРУ передає Україні всю інформацію, постачають зброю
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12.03.2022 21:08 Відповісти
Тут така справа Привести свої війська до стану підвищеної готовности . І подивитись як х**ло нагримить у штанні. Особливо як злити качку про удар по бункеру. Чим більше розшаркуватись перед гопотою тим вона більше наглішитиме.
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12.03.2022 21:17 Відповісти
4uxpux Да шо вы такое говорите товарищь , быстро технику не смогут освоить Во -первых техника у них сделана для людей , вы стиральную машинку долго осваивали . А во-вторых Украинцы очень умные Так шо не надо ..... заливать про сложность
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12.03.2022 21:23 Відповісти
"В Євросоюзі побоюються, що Росія може "розширити військову діяльність" проти однієї з країн НАТО".

Это обеспокоенность, или уже озабоченность?
Ну-ну...
Продолжайте и дальше сопли жевать, и услащивать плешивого питекантропа.
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12.03.2022 21:26 Відповісти
Это обеспокоенность, переходящая в озабоченность. Далее будет глубокая озабоченность, далее - уж не знаю. Не исключено, что далее уже ничего не будет.
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12.03.2022 21:34 Відповісти
Почему же не будет? Следующий шаг будет сдаться без боя. "Лишь бы не было войны".
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12.03.2022 21:37 Відповісти
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12.03.2022 21:46 Відповісти
"В Євросоюзі побоюються, що Росія може "розширити військову діяльність" проти однієї з країн НАТО." І тут побоюються. Ну так, чим же тоді пояснювати будуть свою пасивність? Про Україну сказали, що ми не члени НАТО , а які відмазки будуть щодо країни-члена НАТО?
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12.03.2022 21:47 Відповісти
А как же "Каждый дюйм земли стран НАТО" в заявлениях Байдена?)
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12.03.2022 21:49 Відповісти
Я дуже хочу щоб ***** напало на члена НАТО, тільки не на балтіку і Польшу, а на Дойчленд грьобаний и Жаболендію
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12.03.2022 21:49 Відповісти
Это может намеки, что будут бить по поставкам оружия для Украины на территории стран НАТО
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12.03.2022 21:52 Відповісти
Побоюється . Дуже побоюється . Якщо це станеться , то треба буде реагувати . Стояти осторонь вже не вийде . А дуже лячно й не хочеться . Можна , звичайно , і в цьому випадку видумати якісь відмазки , але тоді авторітет НАТО опуститься вже нижче плінтуса .
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12.03.2022 22:09 Відповісти
Давайте уже. Помирать, так с музыкой, а не беспокойством.
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12.03.2022 22:13 Відповісти
Ести рюзгефюрер на такое решится, то будет идти или в Латвию, перед этим раскачиваю местную вату. Или в Литву из Белоруси и Калининграда. В обеих случаях их просто перемешает с землёй из расстояния ибо есть с чём. А местную вату перестреляет. Латвийской и Эстоиской вате на заметку - их тут ненавидит уже из времён совка и в случае чего будет душить. В обоих случаях Россие ****** настанет очень быстро. И Калининград на карте будет иметь старое литовское название Караляучи. Ибо немци его профукали, когда не взяли назад после истекания Сталинской ренты в 1995.
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13.03.2022 00:29 Відповісти
Даже не сумлевайтесь.
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24.03.2022 19:01 Відповісти
 
 