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Росія може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Євросоюзі побоюються, що Росія може "розширити військову діяльність" проти однієї з країн НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.
"Путін може розширити свою військову діяльність. Це може бути проти однієї країни НАТО або проти іншої. Є серйозні побоювання. Путін буде продовжувати атакувати, і нам потрібно обмежити його атаки. Ми повинні ізолювати Росію від міжнародного співтовариства і підтримувати Україну", - наголосив він.
Топ коментарі
+60 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.03.2022 20:37
+23 Микола Мазуренко 7ef4c839
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+18 Vitia Ma
показати весь коментар12.03.2022 20:38
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Будь ласка, зачекайте...
Тем временем #Norway 🇳🇴 #ColdResponse22 - это давно запланированные оборонительные учения, в которых участвуют тысячи военнослужащих, проверяя их способность работать вместе в холодных погодных условия.
Будет и бесполетная зона. Авианосец Harry S. Truman в северной части Эгейского моря.
Что завезти такую машину как НАТО, нужно время.
https://bzns.media/amp/world/ssha_perebrasyvaet_svoye_yadernoe_oruzhie_iz_turtsii_v_rumyniyu_istochnik-349268/?lang=ru
Орки можуть напасти і з калінінграду, і з білорусі
Як вони будуть ці 70% добирати? Мобілізацією? Пробують - не виходить. Омоном? Ну це навіть не смішно.
Далі - скільки займає розконсервація танку, артилерійської системи, літака? Дофіга по часу, дофіга по грошам, а ще ж треба юзер хоч трохи навчить...
По озброєнню НАТО набагато сильніша за росію, і саме ця "краща зброя" нам зараз дозволяє битися з більш сильним агресором.
Реальних воєнних шансів проти НАТО у росії - нуль, із невоєнних - сцикливе керівництво НАТО, яке через 16 днів війни до цих пір живе у парадигмі "вєликай и магучей рассии".
Это просто желание сохранить лицо при отказе от закрытия неба...
Язики в жопу засунули і тільки сьогодні квакнули...
Это обеспокоенность, или уже озабоченность?
Ну-ну...
Продолжайте и дальше сопли жевать, и услащивать плешивого питекантропа.