Усунення Путіна буде достатньо для припинення війни в Україні, але недостатньо для відновлення безпеки у євроатлантичному регіоні, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ліквідації президента Російської Федерації Володимира Путіна недостатньо для відновлення безпеки у євроатлантичному просторі, необхідна "депутінізація".
Про це Кулеба заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни в Україні, але для відновлення миру та безпеки в євроатлантичному просторі потрібна депутінизація Росії", - заявив Кулеба.
Нагадамо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія за "методичкою" 2014 року планує провести "референдум про утворення Херсонської народної республіки", і закликав світ до введеніня жорстких санкцій проти Росії.
Топ коментарі
+3 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар12.03.2022 21:34
+2 Андрей Забигайло
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+2 Olga Lebedeva
показати весь коментар12.03.2022 20:53
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Вот такой расклад.
-"Усунення путина буде достатьньо..."
Такою має бути позиція України в розмовах з США, Британією, Польщою... (близькими і найважливішими союзниками тобто). Бо таким чином Україна починає виходити зі статусу жертви, і претендувати на довготермінове вирішення проблеми безпеки Європи зі Сходу ( і додатковий плюс для вказаних країн - більше ослаблення Кацапії). А для досягнення такої цілі Україна може претендувати не тільки на оборонне озброєння.
Якщо таке обговорення вдасться, тоді може вдасться розмити невидимий бар"єр на поставки ефективної авіації, арти ітд ітп.
Німеччина звісно буде проти. Але вона і так завжди проти України, тут нічого не зміниться.