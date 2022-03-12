Усунення Путіна буде достатньо для припинення війни в Україні, але недостатньо для відновлення безпеки у євроатлантичному регіоні, - Кулеба

Ліквідації президента Російської Федерації Володимира Путіна недостатньо для відновлення безпеки у євроатлантичному просторі, необхідна "депутінізація".

Про це Кулеба заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни в Україні, але для відновлення миру та безпеки в євроатлантичному просторі потрібна депутінизація Росії", - заявив Кулеба.

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Нагадамо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія за "методичкою" 2014 року планує провести "референдум про утворення Херсонської народної республіки", і закликав світ до введеніня жорстких санкцій проти Росії.