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Усунення Путіна буде достатньо для припинення війни в Україні, але недостатньо для відновлення безпеки у євроатлантичному регіоні, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Усунення Путіна буде достатньо для припинення війни в Україні, але недостатньо для відновлення безпеки у євроатлантичному регіоні, - Кулеба

Ліквідації президента Російської Федерації Володимира Путіна недостатньо для відновлення безпеки у євроатлантичному просторі, необхідна "депутінізація".

Про це Кулеба заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни в Україні, але для відновлення миру та безпеки в євроатлантичному просторі потрібна депутінизація Росії", - заявив Кулеба.

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Нагадамо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія за "методичкою" 2014 року планує провести "референдум про утворення Херсонської народної республіки", і закликав світ до введеніня жорстких санкцій проти Росії.
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Топ коментарі
+3
Выгнать его Кабаеву и 4 х детей из Европы !!!!!! И арестовать ее счета
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12.03.2022 21:34
+2
Давайте по порядку:
-"Усунення путина буде достатьньо..."
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12.03.2022 20:52
+2
Це правильно: почати з усунення путіна, щоб припинити війну. Але ж і росіян не можна залишати напризволяще, тільки годувати не "ніжками Буша", а коктейлем: проносне+блювотне+сечогінне, допоки вся дурість і агресія разом з глистами не повиходять.
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12.03.2022 20:53
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Я вот не пойму. Ладно холопы на росее олени и долбоебы. Но ********** челедь знает же, что нет тут никаких фошиздов и нациков. Неужели они хотят быть вперде вместе с холопами. Просто взять и грохнуть ***** и спасти остатки своей родины. Еще и героя дадут...
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12.03.2022 20:42 Відповісти
***** охраняет ФСО. У этой структуры нет других задач. На ее содержание всегда можно намародерить даже в пределах рашки. Когда "элиты" обзаведутся собственными армиями, тогда и начнется реальное рубилово. Но за тем, чтобы элиты армиями не обзаводились, следит ФСБ. Все встроены в пирамиду, при этом чем выше твое положение в этой пирамиде, тем больше твои шансы на то, что лично ты и твоя семья будут в шоколаде даже если вся рашка навернется. А если ты соскакиваешь, то тебе пи@да сразу и незамедлительно.
Вот такой расклад.
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12.03.2022 20:49 Відповісти
Не дадут хероя. ЗаплачутЪ за пукиным и свалят на невменяемость и предательские настроения. ПаРаша всю историю так лепит.
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12.03.2022 21:14 Відповісти
Вже хтось доповів що усиплять? Чи вдачу просимо?
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12.03.2022 20:42 Відповісти
Судячи з таких заяв єдині можливі розмови з рашкою- це про капітуляцію.
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12.03.2022 20:42 Відповісти
Верно…только вопрос в том «кто»будет его устранять..у кого есть такое мужество..слабо верится ,что такой имеется.
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12.03.2022 20:44 Відповісти
давайте не будем преувеличивать ценность...кого либо или чего либо - головне це життя людини ане тварини...но и тварини маюьб свий зиск...вибачте за громатику...(
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12.03.2022 20:48 Відповісти
Не забываем. Путин не образец. Он ставленник. Так что все возможное возможно
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12.03.2022 20:49 Відповісти
Єдина безпечне місце для ***** - це мавзолей, тихенько лежати біля членіна
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12.03.2022 20:49 Відповісти
Давайте по порядку:
-"Усунення путина буде достатьньо..."
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12.03.2022 20:52 Відповісти
"депутинизация России" - ерунда, ничего это не решит. То, что делал и делает Путин, не является его прихотью.
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12.03.2022 21:33 Відповісти
Це правильно: почати з усунення путіна, щоб припинити війну. Але ж і росіян не можна залишати напризволяще, тільки годувати не "ніжками Буша", а коктейлем: проносне+блювотне+сечогінне, допоки вся дурість і агресія разом з глистами не повиходять.
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12.03.2022 20:53 Відповісти
Вся гуманитарка на рашку - исключительно производства компании "Durex"
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12.03.2022 21:00 Відповісти
Деимперелизация.
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12.03.2022 20:55 Відповісти
Понадобится еще демилитаризиция, денацификация и федерализация рашки.
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12.03.2022 20:58 Відповісти
Лукашенко отложил наступление на Киев! / Вечерний шпиль
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12.03.2022 21:01 Відповісти
И уберут его фсбэшники - те, кто его привели к власти в 2000, и не для того, чтобы россию он уничтожил
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12.03.2022 21:18 Відповісти
Кто знает - кто и как его привел к власти. Предположить, что человек, закончивший юрфак, работавший в КГБ за границей, б.м. знающий пару иностранных языков, является полным идиотом - так себе версия. Второй вариант - Путиным управляет некая российская элита. Вполне допустимая, на первый взгляд, гипотеза, учитывая, что генералитет, службы разведки (заграничная агентура, в первую очередь) были заточены на борьбу с США, НАТО и т.д. Им что? В отставку уходить надо было, оставив места для приверженцев присоединения РФ к НАТО? Но и она не может считаться основной, если учесть, что за последние годы Путин полностью подчинил себе ВСЮ российскую элиту. Что остается? Путин вполне сознательно ведет Россию к полному уничтожению. То ли вполне сознательно (тайный сторонник "западного пути"?), то ли был банально завербован во время службы в ГДР.
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12.03.2022 21:54 Відповісти
Кулеба прав. Россия может существовать только как империя - это признают и в самой России (Решетников, Сурков и т.д.). А империи могут существовать только постоянно расширяясь. Т.е. агрессия России это это не прихоть очередного правителя, а необходимое условие ее существования. Но время империй объективно прошло.
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12.03.2022 21:19 Відповісти
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12.03.2022 21:32 Відповісти
Ликвидировать нелюдя !!!!
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12.03.2022 21:33 Відповісти
Выгнать его Кабаеву и 4 х детей из Европы !!!!!! И арестовать ее счета
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12.03.2022 21:34 Відповісти
Це дуже правильна постановка питання Кулебою.

Такою має бути позиція України в розмовах з США, Британією, Польщою... (близькими і найважливішими союзниками тобто). Бо таким чином Україна починає виходити зі статусу жертви, і претендувати на довготермінове вирішення проблеми безпеки Європи зі Сходу ( і додатковий плюс для вказаних країн - більше ослаблення Кацапії). А для досягнення такої цілі Україна може претендувати не тільки на оборонне озброєння.

Якщо таке обговорення вдасться, тоді може вдасться розмити невидимий бар"єр на поставки ефективної авіації, арти ітд ітп.
Німеччина звісно буде проти. Але вона і так завжди проти України, тут нічого не зміниться.
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12.03.2022 23:42 Відповісти
 
 