Російські окупанти надвечір обстріляли Сєверодонецьк та Рубіжне, горіли квартири, гуртожиток та АЗС, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська обстріляли міста Сєверодонецьк та Рубіжне у Луганській області.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі російські загарбники продовжуюють обстрілювати мирні міста Луганщини. Надвечір окупанти знов обстріляли міста Сєверодонецьк та Рубіжне, через що горіли квартири, гуртожиток, приватні житлові будинки та автозаправна станція. Але ворогу не зламати Луганщину!" - йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі та допомагати мирному населенню.

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