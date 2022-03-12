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Росія планує відволікати увагу ЄС від війни в Україні, організовуючи проплачені акції протесту, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія планує відволікати увагу ЄС від війни в Україні, організовуючи проплачені акції протесту, - Центр протидії дезінформації

Росія планує активізувати в ЄС "сплячих агентів" для переведення уваги суспільства ЄС від нападу РФ на Україну.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про "сплячих агентів", яких використовує рф для проведення акцій та мітингів. Конкретних приводів для таких заходів немає, оскільки їхня мета – дестабілізація ситуації для переведення уваги суспільства ЄС від нападу росії на Україну", - йдеться в повідомленні.

Так, днями російські ЗМІ афішували мітинги європейських далекобійників проти підвищення цін на пальне.

"Здавалося б, все логічно, однак пальне для вантажівок купують компанії-перевізники, а водії до цього не мають жодного відношення. Але коли логіка зупиняла росію?! Подібну тактику рф використовувала у США, про що йдеться у дослідженні Прінстонського Університету "Trends in Online Influence Efforts". Зазначається, що з 2014 по 2018 роки рф намагалася поляризувати американське суспільство, підключаючись по обидві сторони руху "Black Lives Matter", міграційної проблеми, питання обігу зброї тощо", - додали в Центрі протидії дезінформації.

Також дивіться: Зеленський закликав італійців обирати Україну заради Європи і змусити росіян відчути ціну кожного пострілу. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Виловити мітинг і випхати всіх на роіську.
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12.03.2022 21:02
+12
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12.03.2022 21:05
+9
Чергові жовті жилети?
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12.03.2022 21:03
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Виловити мітинг і випхати всіх на роіську.
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12.03.2022 21:02 Відповісти
Чергові жовті жилети?
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12.03.2022 21:03 Відповісти
а там все піде в рух, скажені типу "фемінсткі за право пісяти стоячи", лгбт, екологісти, толерасти, і все це, що засновувалося на гарних гаслах, але давно вже і близько не виконують заявлених завдань а працюють на підтанцовці у всіх хто заплатить.
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12.03.2022 21:18 Відповісти
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12.03.2022 21:05 Відповісти
Скорее переплюнуть.
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12.03.2022 21:09 Відповісти
місцеві поліцейські мають робити з ними рівно те що роблять з демонстрантами в росії.
все.
в чому проблема?
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12.03.2022 21:05 Відповісти
Им низя. Излишняя толерантность не позволяет.
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12.03.2022 21:11 Відповісти
то таке як було на кордоні в Білорусі..шум створити
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12.03.2022 21:06 Відповісти
То есть, все спящие консервы в установленное время соберутся в одном месте, я правильно понял?
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12.03.2022 21:06 Відповісти
Вот бы у нас так собрались. Можно было бы одним залпом всех накрыть. Заодно бы и сэкономили. ))
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12.03.2022 21:14 Відповісти
"Це ж вже було!" (с)
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12.03.2022 21:09 Відповісти
НЕПОБЕДИМАЯ " и "ЛЕГЕНДАРНАЯ " Закидав трупом Украинские поля Полуголодная , в боях бездарная Такая нонешняя армия моя
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12.03.2022 21:10 Відповісти
Якщо я вірно розумію, всі ці акції роздмухуються за грубі гроші. Цікаво, де рашка зараз візме вільні гроши? Чи "...мы за ценой не постоим!"?
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12.03.2022 21:10 Відповісти
Остаткі роскоші.
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12.03.2022 21:14 Відповісти
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12.03.2022 21:23 Відповісти
Надо предложить ЕС выставить всех организаторов митингов в поддержку рашииз ЕС
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12.03.2022 21:24 Відповісти
 
 