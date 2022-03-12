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З 13 березня в Одесі та Одеській області комендантська година запроваджується з 20:00 до 06:00

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З 13 березня в Одесі та Одеській області комендантська година запроваджується з 20:00 до 06:00

Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка з 13 березня 2022 року на території Одеси та Одеської області запроваджено комендантську годину з 20:00 до 06:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної державної адміністрації.

Заборонено перебування людей у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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Топ коментарі
+5
Це вже не дуже важливо, коли головна мета - уникнути оточення...
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12.03.2022 21:15
+5
вірю в тебе Одесса!
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12.03.2022 21:19
+4
Надеюсь, её найдут с проломанным черепом.
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12.03.2022 21:16
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Блогер Сергей Наумович со ссылкой на военнослужащего сообщил, что украинские военные отбили у оккупантов Волноваху.
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12.03.2022 21:06 Відповісти
та там тої волновахи вже нема..руїни
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12.03.2022 21:09 Відповісти
Це вже не дуже важливо, коли головна мета - уникнути оточення...
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12.03.2022 21:15 Відповісти
Наш район давно уже с 18-00 до 06-00
И никто не шляется.
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12.03.2022 21:08 Відповісти
якраз чудово..менше всякої наволочі ходить..якшо ще на авто патрулюють вулиці то взагалі чудово
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12.03.2022 21:10 Відповісти
Вообще никто не ходит, кроме патруля теробороны.
Первые дни пару борзых до выяснения забрали, остальные поумнели.
Магазины до 17-00. Все четко.
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12.03.2022 21:17 Відповісти
https://lviv1256.com/news/u-lvovi-zlovyly-dyversiynu-hrupu-bilia-likarni-shvydkoi-dopomohy/
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12.03.2022 21:12 Відповісти
Замість викраденого мера Мелітополя, окупанти призначили гауляйтершу. Вона вже закликає "не сапративляться"🤬🤬🤬

https://t.me/Tsaplienko/2822
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12.03.2022 21:10 Відповісти
Надеюсь, её найдут с проломанным черепом.
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12.03.2022 21:16 Відповісти
Галина Данильченко, депутат горсовета от "Оппозиционного блока", призвала "подстроиться под новую действительность", а также "не дестабилизировать обстановку и не участвовать в экстремистской деятельности".🤮🤮🤮
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12.03.2022 21:18 Відповісти
отмазаться хотят!!!!!!!!!!
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12.03.2022 21:15 Відповісти
бамажка вже не допоможе..є факти..відео і фотодокази..свідчення людей..
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12.03.2022 21:24 Відповісти
Та ні, там скомпрометованими вважаються ті, хто відмовився виконувати злочинні накази або дезертирував. А головне - тих, хто в українських прес- конференціях бере участь. Не змогли їх в спину розстріляти, так хоч звільнять.
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12.03.2022 23:42 Відповісти
вірю в тебе Одесса!
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12.03.2022 21:19 Відповісти
полізуть? - це буде ще одне кацапюрське кладовище кацмотлоха без хрестів.
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12.03.2022 21:20 Відповісти
Я и не знал что у нас комендантский час отменяли. Так и есть. с 6 вечера на улицах уже тишина.никого не слышно и не видно.
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12.03.2022 21:23 Відповісти
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12.03.2022 21:36 Відповісти
время поменяли. было с 19:00
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12.03.2022 21:37 Відповісти
 
 