З 13 березня в Одесі та Одеській області комендантська година запроваджується з 20:00 до 06:00

Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка з 13 березня 2022 року на території Одеси та Одеської області запроваджено комендантську годину з 20:00 до 06:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної державної адміністрації.

Заборонено перебування людей у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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