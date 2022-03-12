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Війська РФ не пропустили гуманітарний конвой у Пологи та підірвали міст під Запоріжжям, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ не пропустили гуманітарний конвой у Пологи та підірвали міст під Запоріжжям, - ОВА

Російські окупанти не пропустили гуманітарну колону із Запоріжжя у Пологи та підірвали автомобільний міст.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо об’єднаного гуманітарного конвою за маршрутом Енергодар-Токмак-Пологи – він був зупинений у Василівці та утримувався окупантами тривалий час. Якщо до Енергодару врешті-решт його пропустили, то по маршруту Токмак-Пологи – ні. Тож гуманітарний конвой був змушений розвернутися і повернутися назад. При підході до населеного пункту Кам’янське у результаті обстрілу з боку окупаційних військ був знищений автомобільний міст через річку, через що рух став неможливим", - йдеться в повідомленні.

При спробі обійти зірваний міст, конвой зіштовхнувся з бойовою позицією російських військ, які не пропустили його. На цей момент гуманітарний конвой зупинився в районі Кам’янського. Проводяться спроби евакуації людей у пішому порядку.

Інший гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни. У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська.

Дивіться: Військові РФ танком розчавили автомобіль з людьми у Запорізькій області: загинули дитина та двоє чоловіків, - поліція. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Короче, наш конвой превратился в жрачку для орков.
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12.03.2022 21:21
+7
Нормально так оркам еды навезли. Красавцы, чем думали, хз
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12.03.2022 21:26
+7
накормить за счет украинского народа его окупантов и убийц
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12.03.2022 21:30
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Короче, наш конвой превратился в жрачку для орков.
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12.03.2022 21:21 Відповісти
Знімуть потім відос як росія рятує "своєю" гуманітаркою....
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12.03.2022 21:26 Відповісти
все це сплановано і погоджено
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12.03.2022 21:28 Відповісти
Какой смысл тогда в этих конвоях?
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12.03.2022 21:29 Відповісти
накормить за счет украинского народа его окупантов и убийц
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12.03.2022 21:30 Відповісти
Где авиация, где байрактары?
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12.03.2022 21:22 Відповісти
Байрактар летает на 150 км в пределе, это не абсолютное оружие.
Да и причём тут вообще авиация, речь о гуманитарке.
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12.03.2022 21:36 Відповісти
Да не свисти. Байрактар летает на тысячи километров в течении 24 часов.
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12.03.2022 21:41 Відповісти
Нет, он управляется с расстояния до 150 км, а что 24 часа может пребывать в воздухе это да.
Не спец, но читал.
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12.03.2022 21:58 Відповісти
Если бы русню расхерачить, то не надо и гуманитарки.
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12.03.2022 21:57 Відповісти
В асфалті. Велике будівництво, чули про таке
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12.03.2022 22:15 Відповісти
Нормально так оркам еды навезли. Красавцы, чем думали, хз
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12.03.2022 21:26 Відповісти
Там думали кацапські попи , які цей конвой очолили , видно для того щоб кацапські війська якраз і нагодувати .
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12.03.2022 21:28 Відповісти
У меня изначально была такая мысль, когда прочитал, что конвой будут сопровождать попы.
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12.03.2022 21:56 Відповісти
Не розумію на що це розраховується, на порядність росіян?
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12.03.2022 21:29 Відповісти
кулеба, подоляк, дерьмак и прочие курицы всё ещё хотят переговоров с террористами? ещё не поняли с кем имеют дело?
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12.03.2022 21:37 Відповісти
Молодцы ***. Обеспечили окупантов жратвой и всем необходимым.
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12.03.2022 21:39 Відповісти
Мосты взрывает только отступающая армия. Вот всё что нужно знать. Слава Украине. Смерть России.
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12.03.2022 21:43 Відповісти
Не все так однозначно. Вони перейшли в стан закріплення рубежів, тому всі підходи будуть руйнувати, окуповуючи південь України.
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03.04.2022 10:57 Відповісти
Под такими санкциями они могут только на два метра вглубь закрепится. Не переживайте что они там останутся живыми. Стрижка РФ только началась. Ещё неделю назад у меня на работе (я из РФ) все смеялись над этими санкциями, а теперь начало доходить до идиотов.
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03.04.2022 11:42 Відповісти
Питання гуманітарних конвоїв як і гуманітарних коридорів має вирішувати Міжнародна організація Червоний Хрест .Це їх безпосередній обовязок -збереження життя жертвам збройних конфліктівАле таке враження що всі міжнародні організації існують формально і в реальній ситуації демонструють тотальну неспроможність.Червоний Хрест не спроможний забезпечити гманітарну допомогу та ще й символіку свою забороняє використовувати тим хто це за них робить.ООНнеспроможна позбавити права вето країну агресора і прийняти обовязкову до виконання резолюцію про припинення війни.МАГАТЕ не спроможна прийняти конкретні міри проти ядерної загрози хоча "мирний атом" це їх завдання Гарант нашої безпеки оборонний альянс не спроможний надати все необхідне для оборони.Тобто цілковита неспроможність
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12.03.2022 23:28 Відповісти
 
 