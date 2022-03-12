УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4140 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
23 112 80
війна (56511) Росія (47229) Україна (5208) Коельйо (4)

Коельйо написав, що війна в Україні – це "зручне виправдання" для "русофобії". Українці йому провели "лікнеп"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Коельйо написав, що війна в Україні – це

Бразильський письменник Пауло Коельйо написав, що війна в Україні – це "зручне виправдання" для "русофобії", за що отримав жорстку критику.

Під постом Коельйо у Twitter вже більше ніж 2 тисячі коментарів.

Коельйо написав, що війна в Україні – це зручне виправдання для русофобії. Українці йому провели лікнеп 01

"Сер, ви справді не розумієте. 99% росіян несуть відповідальність за цю війну своєю пропагандистською підтримкою, боягузтвом і невіглаством. Ви усвідомлюєте, скільки нас (громадян України, росіян за походженням) Путін та його раби вбили в Україні за останні два тижні?", - написала співачка Олександра Кольцова.

"Звісно, це не привід для русофобії, росіяни просто вбивають дітей і жінок, нічого такого", - написав журналіст Денис Казанський.

Коельйо написав, що війна в Україні – це зручне виправдання для русофобії. Українці йому провели лікнеп 02

Депутатка Київської міськради Ксенія Семенова зауважила: "Вам треба ще якась причина піти у твітер писати англійською? Коельо каже, що у нас криза і що ми русофоби. Регайтеся в твіттері, щоб його зачмирити хоча би".

Також письменнику нагадали російську соціологію про підтримку війни.

Коельйо написав, що війна в Україні – це зручне виправдання для русофобії. Українці йому провели лікнеп 03

Також Коельйо процитували твіт Михайла Подоляка де той написав: "Варвари XXI ст. Росія пошкодила/знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків. 900+ наших населених пунктів повністю позбавлені світла, води, тепла. Російська армія не вміє воювати проти інших армій. Але добре вміє вбивати мирних жителів".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Мир, не бойся. Мы на страже
Мнения / Общество 12-мар, 19:539 2 367 0

Привет, мир! Я знаю, ты сейчас смотришь на нас.


Смотришь напуганными глазами Польши.
Нерешительными жестами Франции.
Просчитанными шагами Германии.
Нервными возгласами Латвии.
Скептическим подергиванием Венгрии.
Расслабленным мычанием Италии.
Немым молчанием Израиля.
Далекими возгласами США и Канады.
И глазами сотни других стран.

Ты смотришь неловко. Часто опускаешь взгляд. Особенно когда мы закрываем собой наших детей во время очередных ракетных атак.

Когда же решаешься глаза поднять, смотришь потрясенно.

Оглядываясь друг на друга: слышишь, что это за такая Украина?

Ее поливают градами, а она стоит. Ее кроют крылатыми ракетами, а она стоит. Ей отовсюду звенят долбанными танками, а она стоит.

Ей прямо говорят «айм вери сори энд дипли консьорд, бат…», а она - «тю, ну как знаешь, я пошел сбивать самолет». Ей толкают меж глаз ядерную кнопку, а она смеется и молча болтает бандеровский смузи.

Мир не дышит, мир панически скупает йод, а она стоит. Из какой такой эта Украина стали? Что такого было в молоке ее матери? Чем таким кормят этих воинов тысячи волонтерских рук?

Знаешь, мир, а ты действительно не знаешь. И мы тоже, наверное, не знали по-настоящему по сей день. Не знали, что у нас есть такая сила. Такое мгновение. И такая любовь. Всегда была. Просто годами лежала под руинами совка, русского мера, перьями голубей мира и ветвями деревьев любви. Лежала и ждала, чтобы взорваться. Взорваться не страхом.

Страх - это то, что ныне чувствуешь ты, мир. А мы чувствуем кое-что другое.

Мы чувствуем ярость. За каждого убитого ребенка. За каждую изуродованную судьбу. За каждый сожженный город. За каждую разрушенную мечту. И эта ярость дает нам силы.

Мы чувствуем свободу. В первый раз. По-настоящему. Да остро и сильно. Голую, уязвимую и одновременно столь мощную свободу. И эта свобода дает нам силы.

Мы чувствуем любовь. Ох, как же мы чувствуем любовь? Когда нет своих и чужих. Когда все очень родные. Когда миллионы рук методично прокладывают путь к победе каждый на своем месте. И эта любовь дает нам силы.

Поэтому, мир, не бойся. Мы на страже. И если ты вдруг стеснялся спросить, мы скажем сами: да, весна придет, и она будет желто-голубая. Независимо от того, страшно тебе или нет
показати весь коментар
12.03.2022 21:28
+32
Коэльйо, хуэльйо, что это ваще за чорт?
показати весь коментар
12.03.2022 21:29
+28
Тарантино призвал поклонников помогать Украине материально

Вот это нормальный мужик и фильмы у него хорошие!!!
показати весь коментар
12.03.2022 21:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мир, не бойся. Мы на страже
Мнения / Общество 12-мар, 19:539 2 367 0

Привет, мир! Я знаю, ты сейчас смотришь на нас.


Смотришь напуганными глазами Польши.
Нерешительными жестами Франции.
Просчитанными шагами Германии.
Нервными возгласами Латвии.
Скептическим подергиванием Венгрии.
Расслабленным мычанием Италии.
Немым молчанием Израиля.
Далекими возгласами США и Канады.
И глазами сотни других стран.

Ты смотришь неловко. Часто опускаешь взгляд. Особенно когда мы закрываем собой наших детей во время очередных ракетных атак.

Когда же решаешься глаза поднять, смотришь потрясенно.

Оглядываясь друг на друга: слышишь, что это за такая Украина?

Ее поливают градами, а она стоит. Ее кроют крылатыми ракетами, а она стоит. Ей отовсюду звенят долбанными танками, а она стоит.

Ей прямо говорят «айм вери сори энд дипли консьорд, бат…», а она - «тю, ну как знаешь, я пошел сбивать самолет». Ей толкают меж глаз ядерную кнопку, а она смеется и молча болтает бандеровский смузи.

Мир не дышит, мир панически скупает йод, а она стоит. Из какой такой эта Украина стали? Что такого было в молоке ее матери? Чем таким кормят этих воинов тысячи волонтерских рук?

Знаешь, мир, а ты действительно не знаешь. И мы тоже, наверное, не знали по-настоящему по сей день. Не знали, что у нас есть такая сила. Такое мгновение. И такая любовь. Всегда была. Просто годами лежала под руинами совка, русского мера, перьями голубей мира и ветвями деревьев любви. Лежала и ждала, чтобы взорваться. Взорваться не страхом.

Страх - это то, что ныне чувствуешь ты, мир. А мы чувствуем кое-что другое.

Мы чувствуем ярость. За каждого убитого ребенка. За каждую изуродованную судьбу. За каждый сожженный город. За каждую разрушенную мечту. И эта ярость дает нам силы.

Мы чувствуем свободу. В первый раз. По-настоящему. Да остро и сильно. Голую, уязвимую и одновременно столь мощную свободу. И эта свобода дает нам силы.

Мы чувствуем любовь. Ох, как же мы чувствуем любовь? Когда нет своих и чужих. Когда все очень родные. Когда миллионы рук методично прокладывают путь к победе каждый на своем месте. И эта любовь дает нам силы.

Поэтому, мир, не бойся. Мы на страже. И если ты вдруг стеснялся спросить, мы скажем сами: да, весна придет, и она будет желто-голубая. Независимо от того, страшно тебе или нет
показати весь коментар
12.03.2022 21:28 Відповісти
Так это Европа бомбит Украину? Или Россия.?
показати весь коментар
12.03.2022 21:33 Відповісти
не оказание сопротивления злу, делает мир соучастником.
показати весь коментар
12.03.2022 21:44 Відповісти
А вот перекручивать не надо. Россия бомбит.
А Европу надо мокать мордой. Хотя вы помните 8 нет "их там нет"?
Вот так и Америки и Нато тут нет, умный поймет когда внимательно посмотрит видео, как один турецкий беспилотник уничтожает целую колонну кацапов. Один беспилотник и всего четыре ракеты.....
показати весь коментар
12.03.2022 21:52 Відповісти
Коэльйо, хуэльйо, что это ваще за чорт?
показати весь коментар
12.03.2022 21:29 Відповісти
Письменник і філософ - принаймні він себе таким вважає.
показати весь коментар
12.03.2022 21:33 Відповісти
Тарантино призвал поклонников помогать Украине материально

Вот это нормальный мужик и фильмы у него хорошие!!!
показати весь коментар
12.03.2022 21:37 Відповісти
Тепер воно просто піараст!!!
показати весь коментар
12.03.2022 22:16 Відповісти
*******
показати весь коментар
12.03.2022 22:25 Відповісти
Був письменник.
показати весь коментар
12.03.2022 21:35 Відповісти
Якийсь пацаватий митець мабуть...
показати весь коментар
12.03.2022 21:36 Відповісти
Він сам себе називав хіппі.
показати весь коментар
12.03.2022 21:39 Відповісти
Это чувакиз далёкой Бразилии, где много диких обезьян, и которого не вылечили от шизофрении, и поэтому за его беллетристику платили большие деньги. Обычно его писанина хорошо заходит таким же как он шизофреникам, коих в этом мире достаточно много.
показати весь коментар
12.03.2022 21:46 Відповісти
Звичайний збоченець. Одного разу з другом відкрили його книжку в магазині на випадковій сторінці - там відкритий секс і порно, він більше нічого писати не вміє.
показати весь коментар
12.03.2022 21:49 Відповісти
Как видим теперь-просто м-к.
показати весь коментар
12.03.2022 22:14 Відповісти
А я когда-то все книги этого ганд..на перечитал...
показати весь коментар
12.03.2022 21:29 Відповісти
Читать книги, как и разгадывать кросворды, то дурне заняття 😁😁😁. Личное мнение, конечно короче персональное дело каждого.
Кацапы он тоже книжки читают, наверное, а толку
показати весь коментар
12.03.2022 21:32 Відповісти
14 січ. 2016 р. - В Республике Коми сожгли десятки книг, изданных при поддержке Фонда Джорджа Сороса, признанного «иноагентом»..
показати весь коментар
12.03.2022 21:37 Відповісти
Где-то я уже такое видел
показати весь коментар
12.03.2022 21:38 Відповісти
угу
показати весь коментар
12.03.2022 21:39 Відповісти
хто? кацапи книжки? не смішіть,будь ласка! які там книжки це бидло читає?)) До речі,ця бразильска мавпа такий письменник,як я балерина)
показати весь коментар
12.03.2022 22:25 Відповісти
Друг, не гордись этим, и лучше никому не говори, даже друзьям.
показати весь коментар
12.03.2022 22:57 Відповісти
Я тоже. Видимо вся философия его книг - банальная прибыль от продаж. Жал
показати весь коментар
12.03.2022 22:56 Відповісти
Письменник ? Гнида купоросна.
показати весь коментар
12.03.2022 21:30 Відповісти
Тепер не шкодую, що ніколи не читав його лайно (його книжки - це просто порнуха).
показати весь коментар
12.03.2022 21:30 Відповісти
Я читав його "Алхімік". Не було там порнухи.
показати весь коментар
12.03.2022 22:39 Відповісти
Да и в пятой горе я ее не заметил.
показати весь коментар
12.03.2022 23:00 Відповісти
От і все.
Помер Коельйо за русофілію.
показати весь коментар
12.03.2022 21:31 Відповісти
бобик здох
показати весь коментар
12.03.2022 22:27 Відповісти
Увы, возраст
показати весь коментар
12.03.2022 23:00 Відповісти
Угу... а Освенцим - удобное оправдание для антифашизма.
показати весь коментар
12.03.2022 21:33 Відповісти
Як бачимо, ватоцефалія заразна, і уразила мозок бразильця, після чого той став **************. Чи ця латинамериканська макака відробляє довгий рашистський ржубль?
показати весь коментар
12.03.2022 21:33 Відповісти
Я думаю, что проблема немного глубже. ********** в странах Латинской Америки хватает.
показати весь коментар
12.03.2022 22:02 Відповісти
Там якщо копнути ще глибше, то й можна знайти не лише **************, а й неонацистів, нащадків військових злочинців, що служили ІІІ Рейху і розбіглись по аргентинах після краху їх фюрера.
показати весь коментар
12.03.2022 22:14 Відповісти
Так и есть.
показати весь коментар
12.03.2022 22:19 Відповісти
Так і є..На початку війні знайомий з Мексики почав розповідати мені,що є хАрошие русские , і воопче вЯликая рузькая культура і все такоє...Був посланий туди ж куди русский военний корабль.
показати весь коментар
12.03.2022 22:31 Відповісти
він ше живий? я думав вже здох..ну то зрозуміло..старечий маразм в 74 роки
показати весь коментар
12.03.2022 21:35 Відповісти
Чувак решил перечеркнуть своё имя.
Ну и ХСН
показати весь коментар
12.03.2022 21:38 Відповісти
caralhu ,brasilian merda
показати весь коментар
12.03.2022 21:38 Відповісти
Хер с горы вылез высказаться... Пусть занимается словоблудием в своих дешевых книжечках, урод.
показати весь коментар
12.03.2022 21:44 Відповісти
Слава Украіні !!!
показати весь коментар
12.03.2022 21:47 Відповісти
а что этот ******* написал из известного? и вобще, что может написать двуногая прямоходящяя особь, у которой отсутствует интеллект?
показати весь коментар
12.03.2022 21:49 Відповісти
Ніколи не подобався цей "письменник". Блідий копівальник Кастанеди.
показати весь коментар
12.03.2022 21:49 Відповісти
О, Кастанеду я осилил почти целиком. Значит этого попуска даже не стану и пробовать читать, спасибо за отзыв.
показати весь коментар
12.03.2022 22:15 Відповісти
Видайте йому квіток на руЗький корабель!
показати весь коментар
12.03.2022 21:50 Відповісти
Теж пішов і обісрав цю путінську гниду..
показати весь коментар
12.03.2022 21:54 Відповісти
этот паша коала, как попса в мире нормальной музыки.
показати весь коментар
12.03.2022 21:55 Відповісти
учи матчасть, придур, перед тем как рассказывать про русофобию
мутант дебильный
на нас бомбы и ракеты кидают каждый день, урод!
показати весь коментар
12.03.2022 21:56 Відповісти
Как одной фразой показать,что ты просто гавно
показати весь коментар
12.03.2022 21:58 Відповісти
мені навіть смішно від того, що Коельо зі своєю макулатуркою щось там бульбулькає про український кризис і русофобію, а Кінґ і Ґейман просто беруть і зупиняють контракти з рос. видавництвами
показати весь коментар
12.03.2022 22:01 Відповісти
Хотіла пролайкать ревізора, або змогла 3 рази або ні разу! Капець! До 24 була зареестрована у багатьох соцмережах, цензор з 2014це точно, бо дивилася там майдан, але писати почала також мабуть з 24! Коельо це письменник , наскільки , я знаю ,( щоб не збрехати!) з Домінікани! Я прочитала одну його книжку! Це товариш путіна по палаті, там таке що на голову не налізе, і це таке лайно, що про нього взагалі не потрібно в писати! А від себе , я напишу: Я пишаюся своєю Країною , я боюся за неї ,і МОЛЮСЯ за її Спокій і мир , в храни вас Бож , наші захисники!!!!
показати весь коментар
12.03.2022 22:04 Відповісти
Не знаю. Читал его очень давно. Книги слегка наивные, примитивные и добрые , как сказки. Но все, что я у него запомнил, так это то, что если приложить все усилия для осуществления какой-то цели, то ты эту цель непременно достигнешь. Ничего злого и больного я там не помню. Но сейчас бы я такое точно не читал.
Если кто-то еще читает книги, то очень советую прочесть нашего автора Сергея Жадана - там реально наша молодость, наши 90-е и еще много чего.
показати весь коментар
12.03.2022 22:28 Відповісти
Коельйо - письменник з релігійним ухилом. Такий собі всепрощенець: "прощаємо ворогам нашим", "підставляємо обидві щоки" тощо. Мабуть, точно хіппі. Тому і написав таке в твіттері. Але багатьом читачам таке світоприйняття подобається.
показати весь коментар
13.03.2022 00:31 Відповісти
*******.
показати весь коментар
12.03.2022 22:08 Відповісти
Непонятно ,что с ним произошло.,что он ПЕРЕСТАЛ ОТЛИЧАТЬ СВЕТ от ТЬМЫ…,ДОБРО от ЗЛА..это не вписывается в его проповедование жизни.Его книги были путеводителем в моей жизни,а теперь я просто в шоке…Скорее егосознание, возможно мозг заболел …такое происходит в старости…
показати весь коментар
12.03.2022 22:13 Відповісти
А вы попробуйте перечитать что-нибудь из его писанины. Увидите, что интерпретация написанного может быть совсем иной.
показати весь коментар
13.03.2022 00:53 Відповісти
У меня все книги Коэльо ..и там ЧЕТКО и ЯСНО разделяетс «свет»и «темнота».И он ничего такого особенного не написал ,что не написано в Библии ..а Библию можно интерпретировать только однозначно»Слова Бога»и тот кто попытается слова Бога ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ по своему…тот не верит в Бога…тому ниги Коэльо не понять…В Библии правда удивляется большое место и «дьяволу»..,который очень реальный..кто знает ,что «он»Коэльо на ухо нашептал ..
показати весь коментар
13.03.2022 09:28 Відповісти
Ну тогда понятно. Отсылка к богу - последнее убежище человека, у которого нет аргументов.
показати весь коментар
13.03.2022 15:41 Відповісти
Бог и Библия и есть МОЙ АРГУМЕНТ…а вы Коэльо не читали или вообще не поняли о чем он писал…у вас вообще нет аргументов ,а только одна «вода «и стараетесь что то кому то навязать…Читайте Библию ,а затем Коэльо ютогда вам и аргументов не нужно буде
показати весь коментар
13.03.2022 16:10 Відповісти
Я же про это самое и говорю. Бог весьма субъективная штука, вон у гундяевцев свой бог, хотя библия такая же самая. А суть разная. Поэтому ссылаться на свое мировоззрение как на некоторую внешнюю по отношению к себе реальность - нерабочая конструкция. И я этого Коэльо открыл, немного почитал, понял, что дядя слабоумный, и отложил за ненадобностью.
показати весь коментар
13.03.2022 16:34 Відповісти
Иногда умно просто закрыть рот.,если не знаком с материей…Вы не верите в Бога-факт ,вы понятия не имеете как он функционирует..и сказкой силой вы сталкиваетесь против неё выступая …Дам совет -не гневите Бога ,помолчите …иначе мне будет вас очень жалко…Чтобы понять и говорить о Коэльо нужно внимательно прочитать ВСЕ его книги ,а затем делать какие то заключения Вы дилетант и не нужно это показывать…Читайте ещё ВСЮ Библию…,а затем будете философствовать о Коэльо
показати весь коментар
13.03.2022 18:48 Відповісти
Спасибо за советы, ваше мнение очень ценно для нас.
Вместе с тем мое право высказываться на любые темы остается за мной, и я буду все так же им пользоваться, без учета вашего мнения на этот счет. В дискуссию с вами вступать не собираюсь, потому что знаю все ваши аргументы от А до Я, и знаю, что концом любой такой дискуссии будет истерика со стороны верующего (если он не является теологом по образованию). У меня нет этой цели - нервировать вас, поэтому по этой теме я вам больше ничего говорить не буду.
показати весь коментар
13.03.2022 19:09 Відповісти
Вы можете высказать своё мнение,никто вам не запрещает НО НЕ ПОД МОИМ КОММЕНТОМ ..,а если вы меня комментируете,значит расчитывайте на мой ответ…мое мнение нравится оно вам или нет…вас никто за язык не тянул…
показати весь коментар
13.03.2022 19:38 Відповісти
Это уже хороший ответ. Отвечая на ваш первый комментарий, я, разумеется, был не против диалога. По мере его развития мне стал понятен шаблон, по которому диалог движется, и я об этом сказал, заметив, что подобное развитие диалога не представляет для меня интереса. Ваше мнение для меня ценно в той мере, что оно демонстрирует ваше мировоззрение, я лучше понимаю, с кем я общаюсь. Это не из серии нравится или нет ваше мнение; ваше мнение - ваше личное дело, а не моё.

В любом случае у меня нет к вам негативного отношения. Негативно отношусь только к упоротым кацапам, потому что они античеловечны.
показати весь коментар
13.03.2022 19:52 Відповісти
Вы не тот человек с которым я буду вести диалоги о Коэльо вы мне не интересны и приземисты ,вы его НЕ ЧИТАЛИ,вы не знакомы с его жизнью ,вы не знаете что такое спиритуалитет в его произведениях,поэтому лучше просто помолчать…и я вас не заставляю открывать рот.
показати весь коментар
13.03.2022 20:03 Відповісти
Вы повторяетесь.
показати весь коментар
13.03.2022 20:16 Відповісти
Если вы не догоняете ,то да я повторяюсь ..и если вы в следующий раз с кем то собираетесь вести диалог ,то удосужитесь ознакомиться с материей ..было бы умно..
показати весь коментар
13.03.2022 20:41 Відповісти
Высказал ему свои скромные соображения. К слову, где хочет сказать дырке-кадырке добрые добрые слова=милости прошу в его ЖЖ https://ya-kadyrov.livejournal.com/
показати весь коментар
12.03.2022 22:24 Відповісти
Будь ты проклят, скот черножопый.
показати весь коментар
12.03.2022 22:25 Відповісти
Т е Украина сама попросила ***** напасть, чтоб проявить **********? Маразм крепчает.
показати весь коментар
12.03.2022 22:40 Відповісти
Вы ещё читаете книги этого кретина, претендующего на какую-то мудрость?
показати весь коментар
12.03.2022 22:44 Відповісти
Позбавити старого довбодятла Нобелівської премії!
показати весь коментар
12.03.2022 23:05 Відповісти
та он тупой, и книжки для тупых. Если уж хочется что то детективное и мистическое, то лучше качественную литературу читать типа Умберто Эко "Маятник Фуко", а всякие "Алхимик" тогоже Коэльйо или там Дена Брауна "Код да Винчи" пусть тупые читают...
показати весь коментар
12.03.2022 23:08 Відповісти
Ідіот. Ніфіга не понімає, і лізе сюда.
показати весь коментар
13.03.2022 01:03 Відповісти
У деда кижки уже не продаются, так он решил заработать на пропаганде? Ему за это заплатили?
показати весь коментар
13.03.2022 01:20 Відповісти
60 відсотків росіян підтримують війну. їх опанував нацизм і імперіалізм. це лікується голодом.
показати весь коментар
13.03.2022 01:44 Відповісти
Та й книжки у нього гівно.
показати весь коментар
13.03.2022 04:28 Відповісти
 
 