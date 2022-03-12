Коельйо написав, що війна в Україні – це "зручне виправдання" для "русофобії". Українці йому провели "лікнеп"
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Бразильський письменник Пауло Коельйо написав, що війна в Україні – це "зручне виправдання" для "русофобії", за що отримав жорстку критику.
Під постом Коельйо у Twitter вже більше ніж 2 тисячі коментарів.
"Сер, ви справді не розумієте. 99% росіян несуть відповідальність за цю війну своєю пропагандистською підтримкою, боягузтвом і невіглаством. Ви усвідомлюєте, скільки нас (громадян України, росіян за походженням) Путін та його раби вбили в Україні за останні два тижні?", - написала співачка Олександра Кольцова.
"Звісно, це не привід для русофобії, росіяни просто вбивають дітей і жінок, нічого такого", - написав журналіст Денис Казанський.
Депутатка Київської міськради Ксенія Семенова зауважила: "Вам треба ще якась причина піти у твітер писати англійською? Коельо каже, що у нас криза і що ми русофоби. Регайтеся в твіттері, щоб його зачмирити хоча би".
Також письменнику нагадали російську соціологію про підтримку війни.
Також Коельйо процитували твіт Михайла Подоляка де той написав: "Варвари XXI ст. Росія пошкодила/знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків. 900+ наших населених пунктів повністю позбавлені світла, води, тепла. Російська армія не вміє воювати проти інших армій. Але добре вміє вбивати мирних жителів".
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Мнения / Общество 12-мар, 19:539 2 367 0
Привет, мир! Я знаю, ты сейчас смотришь на нас.
Смотришь напуганными глазами Польши.
Нерешительными жестами Франции.
Просчитанными шагами Германии.
Нервными возгласами Латвии.
Скептическим подергиванием Венгрии.
Расслабленным мычанием Италии.
Немым молчанием Израиля.
Далекими возгласами США и Канады.
И глазами сотни других стран.
Ты смотришь неловко. Часто опускаешь взгляд. Особенно когда мы закрываем собой наших детей во время очередных ракетных атак.
Когда же решаешься глаза поднять, смотришь потрясенно.
Оглядываясь друг на друга: слышишь, что это за такая Украина?
Ее поливают градами, а она стоит. Ее кроют крылатыми ракетами, а она стоит. Ей отовсюду звенят долбанными танками, а она стоит.
Ей прямо говорят «айм вери сори энд дипли консьорд, бат…», а она - «тю, ну как знаешь, я пошел сбивать самолет». Ей толкают меж глаз ядерную кнопку, а она смеется и молча болтает бандеровский смузи.
Мир не дышит, мир панически скупает йод, а она стоит. Из какой такой эта Украина стали? Что такого было в молоке ее матери? Чем таким кормят этих воинов тысячи волонтерских рук?
Знаешь, мир, а ты действительно не знаешь. И мы тоже, наверное, не знали по-настоящему по сей день. Не знали, что у нас есть такая сила. Такое мгновение. И такая любовь. Всегда была. Просто годами лежала под руинами совка, русского мера, перьями голубей мира и ветвями деревьев любви. Лежала и ждала, чтобы взорваться. Взорваться не страхом.
Страх - это то, что ныне чувствуешь ты, мир. А мы чувствуем кое-что другое.
Мы чувствуем ярость. За каждого убитого ребенка. За каждую изуродованную судьбу. За каждый сожженный город. За каждую разрушенную мечту. И эта ярость дает нам силы.
Мы чувствуем свободу. В первый раз. По-настоящему. Да остро и сильно. Голую, уязвимую и одновременно столь мощную свободу. И эта свобода дает нам силы.
Мы чувствуем любовь. Ох, как же мы чувствуем любовь? Когда нет своих и чужих. Когда все очень родные. Когда миллионы рук методично прокладывают путь к победе каждый на своем месте. И эта любовь дает нам силы.
Поэтому, мир, не бойся. Мы на страже. И если ты вдруг стеснялся спросить, мы скажем сами: да, весна придет, и она будет желто-голубая. Независимо от того, страшно тебе или нет
А Европу надо мокать мордой. Хотя вы помните 8 нет "их там нет"?
Вот так и Америки и Нато тут нет, умный поймет когда внимательно посмотрит видео, как один турецкий беспилотник уничтожает целую колонну кацапов. Один беспилотник и всего четыре ракеты.....
Вот это нормальный мужик и фильмы у него хорошие!!!
Кацапы он тоже книжки читают, наверное, а толку
Помер Коельйо за русофілію.
Ну и ХСН
мутант дебильный
на нас бомбы и ракеты кидают каждый день, урод!
Если кто-то еще читает книги, то очень советую прочесть нашего автора Сергея Жадана - там реально наша молодость, наши 90-е и еще много чего.
Вместе с тем мое право высказываться на любые темы остается за мной, и я буду все так же им пользоваться, без учета вашего мнения на этот счет. В дискуссию с вами вступать не собираюсь, потому что знаю все ваши аргументы от А до Я, и знаю, что концом любой такой дискуссии будет истерика со стороны верующего (если он не является теологом по образованию). У меня нет этой цели - нервировать вас, поэтому по этой теме я вам больше ничего говорить не буду.
В любом случае у меня нет к вам негативного отношения. Негативно отношусь только к упоротым кацапам, потому что они античеловечны.