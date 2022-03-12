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інтелігенція (20) Резніков (1386)

Ви як ніхто розумієте, що відбувається. Інтуїція підказує вам і чим це завершиться, - Резніков звернувся до інтелектуалів Росії, Білорусі та Ізраїлю. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков як член міжнародного співтовариства інтелектуальних ігор звернувся до інтелектуалів Росії, Білорусі та Ізраїля.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення міністра розміщене в соцмережах.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
© Леонид Каганов [email protected]

Victor Tregubov

А теперь и я хотел бы обратиться к российским солдатам. Потому что верю, что людям всегда нужно объяснять, что происходит.
Дорогие наши!
Вас, возможно, удивляет то, что происходит.
Вероятно вы ожидали чего-то вроде Крыма - что украинские солдаты будут максимум баррикадироваться. В крайнем случае вроде Грузии - что помахаются, но неизбежно отойдут к столице.
Вместо этого происходит повсеместный ********, погранцы на плоском, как стол, острове, шлют к буям ракетный крейсер, ПВО отказывается подавляться, авиация работает, Нацгвардия хвастается трофейными Валами, тероборона - легковооруженные пиджаки - валит ДРГ, старик блокирует своей машиной дорогу бмп, а выползающих из танков обгорелых танкистов на харьковской окружной (кольцевая по-вашему) простые и добродушные русскоязычные харьковчане забивают палками, как гадюк. Неожиданно.
Это то самое, о чем мы говорили, но вы не понимали, предпочитая думать, что все это американские технологии цветных революций.
Это Майдан.
Майдан - это такое состояние украинского общества, при котором оно от охерения и понимания, что это спускать нельзя, приобретает свойства, которых не имеет в обычном режиме. В частности - неестественную солидарность и самоорганизацию. Это как если бы рыхлая угольная крошка собралась в алмаз. Под давлением, да.
Против вас сейчас воюют не Вооруженные Силы Украины, а она вся.
Вам *****. Просто в силу того, что ваши цели на эту войну недостижимы. Карлик-вождь исходил из предположения, что он сейчас свергнет Зеленского, поставит какую-нибудь лукашенку и сим победит. Не победит, потому что эта лукашенка даже обосраться не успеет. Это при условии, что вам удастся ее поставить, что крайне маловероятно уже сейчас.
Завтра вы увидите, как там, где еще вчера был лишь мирняк, появляются сотни и тысячи злых мужиков в пикселе. А рядом с ними - сотни и тысячи еще более злых женщин, кто с бинтами, кто с пирожками, а кто и с AR-15. Вы не сможете контролировать местность. Целиком враждебная среда.
Вы мне сейчас не верите, но тогда поверите.
**********. Генералы вас поймут. А карлику-вождю чисто медицински недолго осталось
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12.03.2022 21:49
+17
Интеллектуалы закончились. Остались - бараны.
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12.03.2022 21:39
+17
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12.03.2022 21:45
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Интеллектуалы закончились. Остались - бараны.
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12.03.2022 21:39 Відповісти
Він дурний чи наївний? Якщо дурний, то пів біди, але якщо наївний і на посаді міністра оборони, то у нас проблеми.
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12.03.2022 21:39 Відповісти
Капля позитива - https://www.youtube.com/watch?v=t5pEKHaywGE
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12.03.2022 21:41 Відповісти
Что гиде когда и зачем, это ватное ******-шоу. Козлов и прости господе Ворошилов точно за руский мир были бы. Еще брейн ринг вспомни и самый умный с кандеклоакой
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12.03.2022 21:42 Відповісти
резников так и не понял, с кем воюет Украина.. с орками.. о чем он вообще трындит?
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12.03.2022 21:42 Відповісти
Странно от Министра обороньІ данную чушь читать, от Министра обороньІ подвергшейся нападению страньІ.
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12.03.2022 21:44 Відповісти
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12.03.2022 21:45 Відповісти
Более 600 чехов вызвались вступить в Интернациональный легион Теробороны.

Об этом сообщает Dennik.cz, ссылаясь на данные офиса президента Чехии.
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12.03.2022 21:46 Відповісти
Рєзніков втрачає рештки репутації

недолуге,
займися нарешті броніками та автоматами!
вже третій тиждень воюємо, а воно з рашиськими інтелектуалами базікає 👿

Україні потрібен Порох та Хунта !
як у 14-му
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12.03.2022 21:47 Відповісти
Угу, ещё госпереворот предложи в военное время, путлер только спасибо скажет за этот хаос.
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12.03.2022 22:09 Відповісти
Хаос это готовиться к шашлыкам, а не к войне
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12.03.2022 22:26 Відповісти
Порохоботы вы больны.
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12.03.2022 22:49 Відповісти
Все написанное выше неправда ?

Тогда нечего болтать ерундой!
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12.03.2022 23:36 Відповісти
© Леонид Каганов [email protected]

Victor Tregubov

А теперь и я хотел бы обратиться к российским солдатам. Потому что верю, что людям всегда нужно объяснять, что происходит.
Дорогие наши!
Вас, возможно, удивляет то, что происходит.
Вероятно вы ожидали чего-то вроде Крыма - что украинские солдаты будут максимум баррикадироваться. В крайнем случае вроде Грузии - что помахаются, но неизбежно отойдут к столице.
Вместо этого происходит повсеместный ********, погранцы на плоском, как стол, острове, шлют к буям ракетный крейсер, ПВО отказывается подавляться, авиация работает, Нацгвардия хвастается трофейными Валами, тероборона - легковооруженные пиджаки - валит ДРГ, старик блокирует своей машиной дорогу бмп, а выползающих из танков обгорелых танкистов на харьковской окружной (кольцевая по-вашему) простые и добродушные русскоязычные харьковчане забивают палками, как гадюк. Неожиданно.
Это то самое, о чем мы говорили, но вы не понимали, предпочитая думать, что все это американские технологии цветных революций.
Это Майдан.
Майдан - это такое состояние украинского общества, при котором оно от охерения и понимания, что это спускать нельзя, приобретает свойства, которых не имеет в обычном режиме. В частности - неестественную солидарность и самоорганизацию. Это как если бы рыхлая угольная крошка собралась в алмаз. Под давлением, да.
Против вас сейчас воюют не Вооруженные Силы Украины, а она вся.
Вам *****. Просто в силу того, что ваши цели на эту войну недостижимы. Карлик-вождь исходил из предположения, что он сейчас свергнет Зеленского, поставит какую-нибудь лукашенку и сим победит. Не победит, потому что эта лукашенка даже обосраться не успеет. Это при условии, что вам удастся ее поставить, что крайне маловероятно уже сейчас.
Завтра вы увидите, как там, где еще вчера был лишь мирняк, появляются сотни и тысячи злых мужиков в пикселе. А рядом с ними - сотни и тысячи еще более злых женщин, кто с бинтами, кто с пирожками, а кто и с AR-15. Вы не сможете контролировать местность. Целиком враждебная среда.
Вы мне сейчас не верите, но тогда поверите.
**********. Генералы вас поймут. А карлику-вождю чисто медицински недолго осталось
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12.03.2022 21:49 Відповісти
Досить з ними говорити. Вони нас не розуміють. А кулі і снаряди розуміють чудово
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12.03.2022 21:56 Відповісти
Воно було довбнем, ним і помре.
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12.03.2022 22:01 Відповісти
Те, кто понимают-валят сейчас впереди своего визга. Там их даже в Киргизию набилось как селёдок в бочке. А то, что Резников в ЧГК был....я в шоке.
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12.03.2022 22:03 Відповісти
Пан Рєзніков так і не в"їхав, що російським "інтелектуалам" глибоко насрати на його "колегіальне" до них звернення. І не лише тому, що він (Рєзніков) у кращому випадку недолугий і по змісту, і по зовнішньому вигляду. Цим російським "інтелектуалам" і т.з. еліті глибоко насрати на саму Росію: ні вони, ні їх діти і онуки в Росії жити не будуть. Не залежно від того, яка Росія є, чи стане, чи якою її зроблять - всі статки російської еліти і т.з. "інтелектуалів" та й керівництва знаходяться далеко за кордоном і глибоко заховані і від Росії, і від т.з. "санкцій".
Саме тому і Рєзнікову, і Зеленському і Шмигалю і ін. потрібно жорстко зайнятися своїми прямими функціональними обов"язками (що було сильно упущено)- організацією оборони країни, господарки і гуртуванням Нації.
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12.03.2022 22:12 Відповісти
рєзніков ти або баран, або застряг в ссср? про які ігри ти мелеш? до чого ці звернення?
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12.03.2022 22:20 Відповісти
Зачем вообще обращаться к этим тварям? Дурная работа,не имеющая никакого смысла. Им просто страдать
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12.03.2022 22:30 Відповісти
Надо продолжать п.и.з.д.ть рашистов но и подключать такие видосики тоже нужно война она многогранна и многие методы хороши для достижения цели.
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12.03.2022 22:37 Відповісти
Резніков згадав молодість і вирішив похвастатися своєю належністю до клубу обраних. Ми оцінили. Бурхливі оплески. Чекаємо на реакцію інтелектуалів.
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12.03.2022 22:42 Відповісти
А спічі 99.9 від торговця кинзою, бо щось хор-ланка фальшивить.
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12.03.2022 23:51 Відповісти
Какое-то слишком эмоциональное выступление. Интеллектуалы никак не могут влиять на решения кремля, если бы там прислушивались к интеллектуалам, то никогда бы не устроили эту бойню. Главный кремлевский дебил и так считает себя самым умным. Понятно.что у Израиля своя война и он будет оказывать гуманитарную помощь и их волонтеры уже работают в Украине. Намного важнее, чтобы наши и европейские лидеры стали интеллектуалами и поняли, что 3 мировая уже началась и перестали зарывать голову в песок.
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13.03.2022 02:04 Відповісти
 
 