ЗСУ ліквідували командира танкової роти окупантів Шуміцкого, який "захищав від неонацистів Запорізьку АЕС". ФОТО

Українські військові ліквідували командира танкової роти окупантів старшого лейтенанта Миколу Шуміцкого з Іркутська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Остров.

"Іркутянин Микола Шумицький – командир танкової роти, старший лейтенант – загинув під час спеціальної військової операції із захисту Донбасу. Як герой, захищаючи від неонацистів Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це розповів мер Іркутська Руслан Болотов", - пишуть росЗМІ.

Дивіться: Окупанти прив'язали ланцюгом до стовпа свого гранатометника, щоб той не дезертирував. Він замерз на смерть. ВIДЕО