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ЗСУ ліквідували командира танкової роти окупантів Шуміцкого, який "захищав від неонацистів Запорізьку АЕС". ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові ліквідували командира танкової роти окупантів старшого лейтенанта Миколу Шуміцкого з Іркутська.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Остров.
"Іркутянин Микола Шумицький – командир танкової роти, старший лейтенант – загинув під час спеціальної військової операції із захисту Донбасу. Як герой, захищаючи від неонацистів Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це розповів мер Іркутська Руслан Болотов", - пишуть росЗМІ.
Топ коментарі
+76 Urs
показати весь коментар12.03.2022 21:56
+68 Да-это-я
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+62 Valery Rakhubenko
показати весь коментар12.03.2022 21:54
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НІ, вони навіть не їбануті!
Вони невиліковно хворі! Тільки АД їм допоможе.
Тому нах за лейтенантом вишуканими колонами! Смерть і тільки смерть!
Тільки всрався нам той Іркутськ
Неймовірно гарний світанок!
Ми переможемо, і це без сумніву, та заставимо ворога за все відповісти. За кожну понівечену долю, за кожне життя наших героїв, за залиту кров'ю мою святу землю.
Пишаюсь бути українкою! Слава Нації!
@bamr69
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3 ч
По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 12 марта составили около 39 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) почти достигли 13 тыс человек. Общие суммарные потери российских оккупационных войск приблизились к 52 тысячам
І ЗЕМЛЯ СКЛОВАТОЮ
"захисник" краденої ядерної бомби посеред Європи на інше не засоуговує
За это в Украине больно бьют
А вот как из Крыма вышли колоны через узкий перешеек?
https://irk.today/2022/03/11/irkutyanin-pogib-zaschischaya-zaporozhskuyu-aes/
Як воно через прикордонників московитів проскочило….
Забрехалися московіти ***** вкрай уже ….