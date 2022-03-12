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ЗСУ ліквідували командира танкової роти окупантів Шуміцкого, який "захищав від неонацистів Запорізьку АЕС". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові ліквідували командира танкової роти окупантів старшого лейтенанта Миколу Шуміцкого з Іркутська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Остров.

ЗСУ ліквідували командира танкової роти окупантів Шуміцкого, який захищав від неонацистів Запорізьку АЕС 01

"Іркутянин Микола Шумицький – командир танкової роти, старший лейтенант – загинув під час спеціальної військової операції із захисту Донбасу. Як герой, захищаючи від неонацистів Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це розповів мер Іркутська Руслан Болотов", - пишуть росЗМІ.

Дивіться: Окупанти прив'язали ланцюгом до стовпа свого гранатометника, щоб той не дезертирував. Він замерз на смерть. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+76
Людмила Крижановська
Неймовірно гарний світанок!
Ми переможемо, і це без сумніву, та заставимо ворога за все відповісти. За кожну понівечену долю, за кожне життя наших героїв, за залиту кров'ю мою святу землю.
Пишаюсь бути українкою! Слава Нації!
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12.03.2022 21:56
+68
захищаючи від неонацистів Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це розповів мер Іркутська Руслан Болотов" Джерело: https://censor.net/ua/n3324430

НІ, вони навіть не їбануті!

Вони невиліковно хворі! Тільки АД їм допоможе.

Тому нах за лейтенантом вишуканими колонами! Смерть і тільки смерть!
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12.03.2022 22:00
+62
Собаці собача смерть. Слава Україні.
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12.03.2022 21:54
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Tuda v AD emu doroga (c)
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12.03.2022 21:53 Відповісти
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12.03.2022 21:59 Відповісти
Який же він Миколай??? Він -Ніколай! Рашист і мразота!
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12.03.2022 22:15 Відповісти
прізвище доречі українське
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12.03.2022 22:57 Відповісти
захищаючи від неонацистів Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це розповів мер Іркутська Руслан Болотов" Джерело: https://censor.net/ua/n3324430

НІ, вони навіть не їбануті!

Вони невиліковно хворі! Тільки АД їм допоможе.

Тому нах за лейтенантом вишуканими колонами! Смерть і тільки смерть!
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12.03.2022 22:00 Відповісти
Зато защитил Иркутск от бендеровскмх неонацистов

Тільки всрався нам той Іркутськ
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12.03.2022 22:06 Відповісти
Задовбав вже своїм ''хворі'', хворих жаліють і лікують. Вони саме їбануті на всю свою кацапску бошку.
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12.03.2022 22:57 Відповісти
Капитан - никогда ты не будеш майором
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12.03.2022 22:03 Відповісти
Телогрейка скоту, балалайкою!!!
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12.03.2022 22:07 Відповісти
Земля тебе асфальтом и гореть в аду.
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12.03.2022 22:33 Відповісти
насрать на него
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12.03.2022 21:54 Відповісти
Это чудесно и прекрасно!
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12.03.2022 21:54 Відповісти
Собаці собача смерть. Слава Україні.
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12.03.2022 21:54 Відповісти
ну шо, румяний курносий, як там на сковорідці?
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12.03.2022 21:54 Відповісти
Швидше за все при цьому ще й глитає розтоплений свинець гад.
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12.03.2022 22:03 Відповісти
был румяный, а стал говняный
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12.03.2022 22:03 Відповісти
Хорошо, но надо прикончить их всех!!!
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12.03.2022 21:54 Відповісти
Де єнот?
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12.03.2022 21:55 Відповісти
Воює, босяк. Записався в тероборону Баштанкі...
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12.03.2022 21:57 Відповісти
!!!
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12.03.2022 21:59 Відповісти
Нефуй было лезть и мешать неонацистам производить атомную энергию
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12.03.2022 21:55 Відповісти
Почему у них такие тупые рожи?
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12.03.2022 21:55 Відповісти
Щоб доповісти начальніку політіку партії, вигляд він повинен мати хвацький та придуркуватий.
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12.03.2022 21:59 Відповісти
порода такая. подгуляла его бабка с каким то водолазом ))
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12.03.2022 22:06 Відповісти
Обычные не блещащие интеллектом рожи. Таких в лугандоне осталось немеряно
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12.03.2022 22:08 Відповісти
Відповідь проста і очевидна: бо генетичне сміття.
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12.03.2022 22:13 Відповісти
Зачем постить пропагандистские сми?
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12.03.2022 21:55 Відповісти
Катюзi - по заслузi!
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12.03.2022 21:56 Відповісти
Какая омерзительно рожа! Типичный русак! Всем им туда и дорога
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12.03.2022 21:56 Відповісти
Земля скловатою виродку.
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12.03.2022 21:56 Відповісти
Гори в Аду выродок фашистский
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12.03.2022 21:56 Відповісти
Людмила Крижановська
Неймовірно гарний світанок!
Ми переможемо, і це без сумніву, та заставимо ворога за все відповісти. За кожну понівечену долю, за кожне життя наших героїв, за залиту кров'ю мою святу землю.
Пишаюсь бути українкою! Слава Нації!
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12.03.2022 21:56 Відповісти
***** ТЕБЕ, РАСЕЙСКАЯ *********! ОТ ПРОСТОЙ УКРАИНСКОЙ ЖIНКI! В ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ! *****!
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12.03.2022 22:11 Відповісти
Земля ему стекловатой. Родственники пусть скажут спасибо, что в пепел его не превратили для удобрения земли Украинской.
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12.03.2022 21:57 Відповісти
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12.03.2022 21:58 Відповісти
👍Класний гумор!
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13.03.2022 00:46 Відповісти
Ще б той Іркутськ з його жильцамі накрився цинковим тазиком.
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12.03.2022 22:00 Відповісти
bamr


@bamr69

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3 ч



По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 12 марта составили около 39 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) почти достигли 13 тыс человек. Общие суммарные потери российских оккупационных войск приблизились к 52 тысячам
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12.03.2022 22:01 Відповісти
ЦЕЛОФАНОВИЙ ПАКЕТ-РЕФРЕЖИРАТОР-РАША
І ЗЕМЛЯ СКЛОВАТОЮ

"захисник" краденої ядерної бомби посеред Європи на інше не засоуговує
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12.03.2022 22:01 Відповісти
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12.03.2022 22:04 Відповісти
Фашисты, биндеровцы, нацисты убили руцкага мальчика в трусиках. Послали специально обученных снегирей камикадзе с нано бимбой.
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12.03.2022 22:05 Відповісти
Хорошая новость!
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12.03.2022 22:09 Відповісти
Від гною до гною.
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12.03.2022 22:14 Відповісти
Горобці заклювали. Сарако!
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12.03.2022 22:15 Відповісти
Срака з'їла.
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12.03.2022 22:16 Відповісти
Рамсы попутал

За это в Украине больно бьют
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12.03.2022 22:23 Відповісти
Лишнехромосомное, ты форумом ошибся
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12.03.2022 22:26 Відповісти
Украина никого и ничего не захватывала , понял отморозок кацапский😠
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13.03.2022 00:18 Відповісти
Ви на його мармизу подивіться. Типове дитя портвейну
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12.03.2022 22:25 Відповісти
чума на кацапію!
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12.03.2022 22:25 Відповісти
Такий ще молодий...Йому-би ще пити і пити а він здох як собака скажена... Земля йому скловатою...
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12.03.2022 22:26 Відповісти
Гори в аду тварь нацистская
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12.03.2022 22:26 Відповісти
Пся крев
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12.03.2022 22:29 Відповісти
На северной границе еще понятно.
А вот как из Крыма вышли колоны через узкий перешеек?
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12.03.2022 22:48 Відповісти
Ну як, як зелені чоловічки зайшли колись у Крим
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12.03.2022 22:57 Відповісти
Граждане Украинцы, поздравляю - вы все неонацисты. Спасибо за внимание. Расходимся...
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12.03.2022 22:35 Відповісти
Зайдите,не бульте равнодушны оставте коментарий....
https://irk.today/2022/03/11/irkutyanin-pogib-zaschischaya-zaporozhskuyu-aes/
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12.03.2022 22:40 Відповісти
блокируют уже
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12.03.2022 22:50 Відповісти
Тільки добавив. Треба ставити москальський ВПН
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12.03.2022 23:02 Відповісти
Пробував-блокує, треба ставити москальський vpn
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12.03.2022 23:01 Відповісти
***** сидів би далі у своєму анусі в рашкє був би живий
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12.03.2022 22:50 Відповісти
Туди тварюкі й дорога.
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12.03.2022 23:07 Відповісти
Какая отвратительная рожа
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12.03.2022 23:27 Відповісти
На артиста Галкина похож. Тот помер как истинный кацап - от алкоголя.
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12.03.2022 23:59 Відповісти
«На учєніях» в московіі заїхав кацап на танку аж до Юшки в Запорізькій області України!!!
Як воно через прикордонників московитів проскочило….
Забрехалися московіти ***** вкрай уже ….
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13.03.2022 00:22 Відповісти
 
 