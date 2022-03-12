Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі відкрив розслідування щодо воєнних злочинів РФ в Україні, - МЗС

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан прийняв рішення про відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні.

Про це йдеться у заяві МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що події останніх днів, зокрема, неспровокована ескалація агресії Росії проти України дають підстави вважати, що на території України продовжують вчинятися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Поруч із ситуаціями в Криму та на Донбасі існують підстави стверджувати, що війська агресора продовжують вчиняти воєнні злочини та злочини проти людяності.

МЗС поінформувало, що не зважаючи на те, що Україна не є стороною Римського Статуту, наша держава визнала його юрисдикцію ad hoc на підставі заяв, поданих раніше. Так, Україна подала дві заяви до Міжнародного кримінального суду. Перша стосувалась подій, які мали місце в Україні у період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року, а друга заява стосувалась продовження скоєних злочинів у період з 20 лютого 2014 року. Аналіз цих двох заяв дав Офісу прокурора усі підстави стверджувати про вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Також читайте: Слідчі Гаазького трибуналу вирушили до України

"Вище військово-політичне керівництво росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом та відповість за кожний вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21-го століття", - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.