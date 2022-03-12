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Новини Війна в Україні
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війна (56511) Маріуполь (2820) Буча (498) Гостомель (110) Верещук (605) гуманітарний коридор (168)

Верещук повідомила, що у суботу через гуманітарні коридори вдалось вивезти майже 13 тисяч людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Верещук повідомила, що у суботу через гуманітарні коридори вдалось вивезти майже 13 тисяч людей

У суботу спрацювали 9 гуманітерних коридорів з 14, було евакуйовано трошки менше 13 тисяч людей.

Про це повідомила міністр  з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

З напрямків Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велика Писарівка виїхало близько 3 тисяч осіб.

"Запорізька область. Енергодар. На жаль, коридор не спрацював. Виїхала колона вантажу гуманітарного, зупинилась на блок-посту у Василівці і російські окупанти не пропустили далі, попри попередні домовленості. Зараз колона лишилась там ночувати і вранці знову поїде до місця свого призначення", - повідомила міністерка. Верещук також відзначила, що частину вчорашнього гуманітарного вантажу розікрали окупанти.

На Київщині гумкоридори спрацювали лише частково. "Ворзель, Ірпінь не спрацювали, але Буча запрацювала. Ми вивезли майже тисячу людей", - сказала Верещук. Зокрема, було вивезено літніх людей з будинку для людей похилого віку.

Також з Гостомеля вивезли 600 людей. З Немішаєвого вивезли 1200 осіб.

В Козаровичах і Бородянці вивезти людей не вдалося. 

Верещук поставила вимогу Росії - відпустити працівника ДСНС Данченка Олексія Ігоревича, якого вони взяли в полон. Данченко супроводжував автобуси з Гостомеля.

Міністр повідомила, що у неділю гуманітарні кридори спробують також провести до Луганської та Київськоґ області та через Бердянськ до Маріуполя. За її словами, колону до Маріуполя сьогодні протримали 5 годин на блокпосту
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най передеруться і переріжуть одне одного через нашу гуманітарку.
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12.03.2022 22:43 Відповісти
нЕлюди - я вже втомився вам пояснювати. А ви ще "вражаєтесь".
Перепрошую.

Коли ви вже зрозумієте, що ці істоти - нЕлюдської цивілізації?

У них інстинкти... навіть не неандертальців. Це щось ще до динозаврів виникло і мутувало.
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12.03.2022 22:46 Відповісти
їй би на допомогу когось із досвідчених військових, одну справу робимо
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12.03.2022 22:42 Відповісти
Да она кроме пиара ни хера ни чем не занмается занимаются совсем другие люди
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12.03.2022 22:50 Відповісти
Пані Верещук. Ірпінь, Запоріжжя, не Ваша ділянка. В зв'язку з неможливістщю виконувати свої прямі обов'язки, пишіть прохання на звільнення і закриття Міністерства Реінтеграції.
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12.03.2022 22:56 Відповісти
 
 