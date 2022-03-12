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Закликаю українців не залишатися у прикордонних воєводствах Польщі, а переїжджати в інші регіони, - посол Дещиця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Закликаю українців не залишатися у прикордонних воєводствах Польщі, а переїжджати в інші регіони, - посол Дещиця

Можливості прикордонних воєводств Польщі та столиці вже майже вичерпані.

Як інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

"Я хочу звернутися до українців, які прибувають через причини війни до Польщі, щоб вони не залишалися в прикордонних регіонах – це Прикарпатське, Люблінське, Малопольське воєводства, а також столичне Мазовецьке, а переїжджали в інші регіони, де є вся необхідна інфраструктура, підготовлена органами місцевого самоврядування та центральної влади", - заявив посол.

За словами Дещиці, "велика концентрація осіб у прикордонних воєводствах створює певну напругу у суспільстві та складнощі у наданні допомоги".

Нагадаємо, станом на 11 березня до Польщі виїхали вже понад 1,5 мільйона біженців з України.

Загалом, за даними агентства ООН у справах біженців, близько 2,5 мільйона людей залишили Україну після вторгнення Росії два тижні тому, а ще два мільйони виявилися внутрішніми переселенцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців, - Держприкордонслужба

Автор: Роман Свиридович
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"На Берлін!"
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12.03.2022 22:55 Відповісти
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12.03.2022 22:57 Відповісти
Дещиця поганого не скаже!
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12.03.2022 22:58 Відповісти
Так, молодець наш Дещиця!
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12.03.2022 23:05 Відповісти
nadumala)@dumajusobi

Стосовно нашого перебування в Польщі.Я якщо чесно шокована.Поляки помагають так,що я не уявляю хто ще на таке здатен.Несуть все:від гігієни до м'яса.Дідок сусід тирить з дому продукти,і носить сюди,тільки каже щоб баба не знала.В супермаркетах в Лодзі повні кошики допомоги.
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12.03.2022 23:15 Відповісти
У всіх новинах Україна.Фермери місцеві наперли нам продуктів,сіли за стіл з нами і плакали аж хлипали,так їм шкода нас.Таке. Ми з малечею тут трохи вирізняємось.Бо не тужимо і рвемось додому.Та всі взагалі сподіваємосья що ми тут ненадовго. Малеча вчора виплакалась і каже: Ма,наше перебування тут я сприймаю як державну зраду.Ти як хочеш,а я максимум тиждень і вертаюсь.Мій малий войовничий горобець... Ми виїхали досить швидко і просто,без таких черг як я багато чула.Ми якісь туристи тут серед переляканих людей навкруги.Пздц.
І ще момент.Всіх з ким спілкуюсь з поляків прошу якщо вже помагають більше зосередитись на допомозі саме армії.Вчора хлопець який нас віз від кордону до нашого місця проживання розповів що співробітники лише одного невелчкого банку крім допомоги біженцям зібрали 70шт$ на снарягу.
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12.03.2022 23:20 Відповісти
Я считаю что вполне очень реалестично, что рашисты могут попытаться атаковать грузы и конвои для Украины в Польше. Вплоть до открытой атаки и устрашения например Жешувского или других аеропортов. И почти уверен что могут использовать тактическое ЯО против ВСУ. ""Там"" до сих пор чувствуют неуверенность и даже слабость запада, и пошли вабанк. ""Их"" теперь можно остановить - только физически ликвидировав.
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12.03.2022 23:18 Відповісти
Террористов всегда нужно ликвидировать. Ибо если оставить в живых - получишь пулю в спину
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12.03.2022 23:22 Відповісти
 
 