Закликаю українців не залишатися у прикордонних воєводствах Польщі, а переїжджати в інші регіони, - посол Дещиця
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Можливості прикордонних воєводств Польщі та столиці вже майже вичерпані.
Як інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця.
"Я хочу звернутися до українців, які прибувають через причини війни до Польщі, щоб вони не залишалися в прикордонних регіонах – це Прикарпатське, Люблінське, Малопольське воєводства, а також столичне Мазовецьке, а переїжджали в інші регіони, де є вся необхідна інфраструктура, підготовлена органами місцевого самоврядування та центральної влади", - заявив посол.
За словами Дещиці, "велика концентрація осіб у прикордонних воєводствах створює певну напругу у суспільстві та складнощі у наданні допомоги".
Нагадаємо, станом на 11 березня до Польщі виїхали вже понад 1,5 мільйона біженців з України.
Загалом, за даними агентства ООН у справах біженців, близько 2,5 мільйона людей залишили Україну після вторгнення Росії два тижні тому, а ще два мільйони виявилися внутрішніми переселенцями.
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Стосовно нашого перебування в Польщі.Я якщо чесно шокована.Поляки помагають так,що я не уявляю хто ще на таке здатен.Несуть все:від гігієни до м'яса.Дідок сусід тирить з дому продукти,і носить сюди,тільки каже щоб баба не знала.В супермаркетах в Лодзі повні кошики допомоги.
І ще момент.Всіх з ким спілкуюсь з поляків прошу якщо вже помагають більше зосередитись на допомозі саме армії.Вчора хлопець який нас віз від кордону до нашого місця проживання розповів що співробітники лише одного невелчкого банку крім допомоги біженцям зібрали 70шт$ на снарягу.