4 200 9
Данілов про можливе вторгнення військ Білорусі до України: Загрозу остаточно не анульовано, але якщо хочуть стати "грузом" 200, то оформимо
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Загрозу вторгнення військ Білорусі на територію України не анульовано.
Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль остаточно ми не можемо остаточно сказати, що ця загроза вже повністю анульована. Тому що Путін тримає Лукашенка у своїх міцних руках. Він його тримає, шантажує. Лукашенко як може маневрує у цьому питанні, але, якщо хтось з білоруських солдатів хоче стати "грузом 200", то ми це дуже швидко оформимо", - наголосив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Igor Yaroslavovich
показати весь коментар12.03.2022 23:14 Відповісти Мені подобається 5
RGSMPG1
показати весь коментар12.03.2022 23:14 Відповісти Мені подобається 0
Solomon c5c4359c
показати весь коментар12.03.2022 23:23 Відповісти Мені подобається 0
Solomon c5c4359c
показати весь коментар12.03.2022 23:24 Відповісти Мені подобається 1
Калибан
показати весь коментар12.03.2022 23:23 Відповісти Мені подобається 0
Семен Шкаралупа
показати весь коментар12.03.2022 23:29 Відповісти Мені подобається 1
661125
показати весь коментар12.03.2022 23:34 Відповісти Мені подобається 3
Ярослав Рябченко
показати весь коментар12.03.2022 23:41 Відповісти Мені подобається 0
Marko Lukash
показати весь коментар12.03.2022 23:45 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...