УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5700 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 200 9
Білорусь (5970) війна (56511) Лукашенко (2309) Путін (21440)

Данілов про можливе вторгнення військ Білорусі до України: Загрозу остаточно не анульовано, але якщо хочуть стати "грузом" 200, то оформимо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Данілов про можливе вторгнення військ Білорусі до України: Загрозу остаточно не анульовано, але якщо хочуть стати

Загрозу вторгнення військ Білорусі на територію України не анульовано.

Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль остаточно ми не можемо остаточно сказати, що ця загроза вже повністю анульована. Тому що Путін тримає Лукашенка у своїх міцних руках. Він його тримає, шантажує. Лукашенко як може маневрує у цьому питанні, але, якщо хтось з білоруських солдатів хоче стати "грузом 200", то ми це дуже швидко оформимо", - наголосив він.

Читайте: Українця, який "служив" в ОРДЛО та намагався втекти до Польщі, затримали на Львівщині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай тільки рипнуться, ЗСУ зробить з них драники! 🤔
показати весь коментар
12.03.2022 23:14 Відповісти
а може як і кацапи - не нападуть....
показати весь коментар
12.03.2022 23:14 Відповісти
Аж бегом.
показати весь коментар
12.03.2022 23:23 Відповісти
Мне что черножопых что бульбашей мочить.
показати весь коментар
12.03.2022 23:24 Відповісти
Приходите тараканы - Новичком вас угощу.
показати весь коментар
12.03.2022 23:23 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 23:29 Відповісти
Як полізуть, своє добре буде- можна буде по Мозирському НПЗ і по іншим підрозділам русні залп ракетами зробити, а так ніби не можна, бо у війну не вступили.
показати весь коментар
12.03.2022 23:34 Відповісти
данилов, тебе уже никогда не отмыться от твоих заявлений, что войны не будет и что все под контролем... или стреляйся...или бухай себе тихонько... не нужно тебе больше публично выступать... не твое это
показати весь коментар
12.03.2022 23:41 Відповісти
Те ,що буде війна ,у Києві знали ще в листопаді 2021 року. Чи правильно ,що не оголошували це ,а стверджували протилежне ? Як на мене, це було вірне рішення . З двох зол вибрали менше ... А взагалі - історія розсудить ...
показати весь коментар
12.03.2022 23:45 Відповісти
 
 