На ЧАЕС наразі достатньо дизеля, щоб забезпечити роботу генераторів її живлення - в.о. міністра захисту довкілля

Наразі на ЧАЕС достатньо дизельного палива для роботи дизель-генераторів, які забезпечують постачання електроенергією ЧАЕС.

Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. мінстра захисту довкілля Руслан Стрілець.

"Наразі, наскільки мені відомо, на ЧАЕС достатньо дизельного палива для роботи дизель-генераторів, які забезпечують постачання електроенергією ЧАЕС, до підключення цього об'єкта до енергомережі України", - зазначив Стрілець.

Він наголосив, що будь-яка нестандартна ситуація на ЗАЕС та ЧАЕС може призвести до катастрофи для всієї Європи.

Стрілець повідомив, що наразі ЧАЕС і ЗАЕС перебувають перед контролем окупантів. Він також відзначив, що працівники ЧАЕС залишаються патріотами і не беруть гуманітарну допомогу від агресора, але забезпечують її роботу.

Коментуючи екологічні наслідки дій окупантів, в.о. міністра подякував представникам ДСНС за те, як швидко вони ліквідовують підпали.

Стрілець наголосив, що з горінням на нафтобазах відбувається значне забруднення територій і йде поширення шкідливих речовин з вітром.

"Ще одним небезпечним явищем є просочування нафтопродуктів у грунт", - додав він.