На ЧАЕС наразі достатньо дизеля, щоб забезпечити роботу генераторів її живлення - в.о. міністра захисту довкілля
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Наразі на ЧАЕС достатньо дизельного палива для роботи дизель-генераторів, які забезпечують постачання електроенергією ЧАЕС.
Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. мінстра захисту довкілля Руслан Стрілець.
"Наразі, наскільки мені відомо, на ЧАЕС достатньо дизельного палива для роботи дизель-генераторів, які забезпечують постачання електроенергією ЧАЕС, до підключення цього об'єкта до енергомережі України", - зазначив Стрілець.
Він наголосив, що будь-яка нестандартна ситуація на ЗАЕС та ЧАЕС може призвести до катастрофи для всієї Європи.
Стрілець повідомив, що наразі ЧАЕС і ЗАЕС перебувають перед контролем окупантів. Він також відзначив, що працівники ЧАЕС залишаються патріотами і не беруть гуманітарну допомогу від агресора, але забезпечують її роботу.
Коментуючи екологічні наслідки дій окупантів, в.о. міністра подякував представникам ДСНС за те, як швидко вони ліквідовують підпали.
Стрілець наголосив, що з горінням на нафтобазах відбувається значне забруднення територій і йде поширення шкідливих речовин з вітром.
"Ще одним небезпечним явищем є просочування нафтопродуктів у грунт", - додав він.
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