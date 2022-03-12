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Миколаївська область (1827) втрати (3823) Кім Віталій (452)

Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності, - Кім про ситуацію в Миколаївській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності, - Кім про ситуацію в Миколаївській області

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував за свою роботу 12 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявиви у телеграмі.

Кім зазначив: "Сьогодні щільний день, багато чого полагодили, все зробили. Ми на місці, ми працюємо. Минулої доби ворог зазнав збитків. Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності.

Ворог лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можемо відкрити "зелений коридор" для окупантів, які не хочуть нападати, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+53
The Times назвала Віталія Кіма можливим наступником зеленського. Не задовбалися піарити хлопця? Героїзм полягає запиляти якомога більше відосиків? Справжнього героя ми не бачимо на екрані. Бо #Марчело робить свою справу - захищає місто, б'є ворога. Герою слава!
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12.03.2022 23:23
+50
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12.03.2022 23:24
+31
Кім якщо будеш балотуватися в президенти я за тебе проголосую
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12.03.2022 23:16
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Кім якщо будеш балотуватися в президенти я за тебе проголосую
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12.03.2022 23:16 Відповісти
зели мало?

ничему не учимся?

у вас из мозга лишняя хромосома торчит!
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13.03.2022 02:09 Відповісти
Я бы сделал его каким то министром)
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12.03.2022 23:16 Відповісти
Война показала кто есть кто. И что ОПЗЖ-это сплошные агенты мордора и госизменники
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12.03.2022 23:20 Відповісти
это и раньше и всегда было понятно
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12.03.2022 23:21 Відповісти
Очень интересная информация от Юрия Швеца.
https://youtu.be/e-_2aYKG_TM
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12.03.2022 23:19 Відповісти
Это тот Швец-болтун, который уверял что ***** никогда не решится напасть. Посмотрите что он говорил раньше. Мол, Китай ***** запретил нападать и вообще он уже отползает назад, просит пощады, хочет сохранить лицо и о нападении даже не думает, советуется с США как отползти... Про какого-то крота Сайруса бред выдумавал... Через 2 недели ***** напал. Теперь Швец дальше несет бред и зарабатывает деньги на видосиках.
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12.03.2022 23:42 Відповісти
і чому мені подобаеться цей Кім?
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12.03.2022 23:20 Відповісти
Його шутковий оптимізм - притягує)
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12.03.2022 23:30 Відповісти
+ зроблене діло.
"Минулої доби ворог зазнав збитків. Вибухнула колона на мінах.
Добре попрацювали за межами досяжності".
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12.03.2022 23:34 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3778107.html
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12.03.2022 23:20 Відповісти
пора цього чоловіка,міністром оборони ставити,
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12.03.2022 23:21 Відповісти
не ние, не стогне - діло робить.
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12.03.2022 23:21 Відповісти
Миколаївцям пощастило з мером. А наш Лисенко - мудак їбаний, наживається на людському горі - дає змогу евакуюватися із Сум за грошову винагороду і поза чергою лише міській еліті та знайомим, а потім заявляє, що автобусів на всіх не вистачило. Бідні люди з дітьми годинами простоюють на морозі в очікуванні евакуації, а тим часом якийсь держиморда, що може боронити місто, зі всією родиною вйобує за кордон, як біженець.
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12.03.2022 23:22 Відповісти
Він не мер , а голова ОДА
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12.03.2022 23:26 Відповісти
Не бреши Лисенко у Сумах в водії які вимагали три тис. за евакуацію у поліції.комунальники працюють дуже добре так що не *****.
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12.03.2022 23:50 Відповісти
****** ти, я говорю. "Рути", *****, кому належать? Папі Римському? Знайома сусідки намагалась виїхати із Сум, прождала хєр його маму знає скільки годин на морозі, але автобуса так і не дочекалась, бо ті автобуси окольними дорогами повезли "обраних" із Сум по блату. А людям потім повідомили, що в наявності було лише чотири автобуси, хоч із Сум їх виїхала ціла колона.
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13.03.2022 00:42 Відповісти
В першу чергу евакуюватися члени сімей тероборони та вразливі категорії.
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12.03.2022 23:52 Відповісти
The Times назвала Віталія Кіма можливим наступником зеленського. Не задовбалися піарити хлопця? Героїзм полягає запиляти якомога більше відосиків? Справжнього героя ми не бачимо на екрані. Бо #Марчело робить свою справу - захищає місто, б'є ворога. Герою слава!
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12.03.2022 23:23 Відповісти
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12.03.2022 23:24 Відповісти
Я служил срочную в 79-ой. Это было давно, тогда часть еще в Большой Коренихе стояла...
Сейчас по картам смотрю - там чистое поле, разобрали все до основания.
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12.03.2022 23:34 Відповісти
З язика зняв...
Українці, ви знову на слова хочете повестись?
Непоганий піарщик, не сумніваюсь, що він і реально щось робить.
Але - не було б там Марченко....
Так що Кім - дуже вдала заміна може бути Подоляку з Арестовичем.
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12.03.2022 23:39 Відповісти
Він гарно подає інформацію, всиляє надію, оратор добрий.
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12.03.2022 23:47 Відповісти
Ну так і я ж про це. Кожен повинен займатись тим, що у нього найкраще виходить.
Я проти нього нічого не маю, але прочити в президенти......
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12.03.2022 23:55 Відповісти
Справжні герої нажаль завжди лишаються за лаштунками , але людям потрібні і ті хто заряджає оптимізмом і позитивом у цей важкий час
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12.03.2022 23:47 Відповісти
Супер! Я удивлялась ,почему так мало используются мины в отличии от Чечни.

То ли мин нет( можно использовать фугасы), то ли легче уничтожать Javelin , NLAW.
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12.03.2022 23:27 Відповісти
Этот человек герой Николаева и Украины
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12.03.2022 23:55 Відповісти
шана та повага.
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13.03.2022 00:00 Відповісти
Що за мода з шоуменів робити кумирів? Судіть людей за ділами, а не красивим ********.
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13.03.2022 00:22 Відповісти
 
 