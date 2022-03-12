Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності, - Кім про ситуацію в Миколаївській області
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Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував за свою роботу 12 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявиви у телеграмі.
Кім зазначив: "Сьогодні щільний день, багато чого полагодили, все зробили. Ми на місці, ми працюємо. Минулої доби ворог зазнав збитків. Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності.
Ворог лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед".
Топ коментарі
+53 Urs
показати весь коментар12.03.2022 23:23
+50 Urs
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+31 Voland Demort
показати весь коментар12.03.2022 23:16
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ничему не учимся?
у вас из мозга лишняя хромосома торчит!
https://youtu.be/e-_2aYKG_TM
"Минулої доби ворог зазнав збитків. Вибухнула колона на мінах.
Добре попрацювали за межами досяжності".
Сейчас по картам смотрю - там чистое поле, разобрали все до основания.
Українці, ви знову на слова хочете повестись?
Непоганий піарщик, не сумніваюсь, що він і реально щось робить.
Але - не було б там Марченко....
Так що Кім - дуже вдала заміна може бути Подоляку з Арестовичем.
Я проти нього нічого не маю, але прочити в президенти......
То ли мин нет( можно использовать фугасы), то ли легче уничтожать Javelin , NLAW.