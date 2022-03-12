Лікарні і морги у білоруських Гомелі та Мозирі переповнені російськими окупантами
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Шпиталі і морги у білоруських містах Гомель, Мозир та Наровля переповнені російськими військовими, які надходять від початку вторгнення в Україну. При цьому, як повідомляється, білоруські медики підписали угоду про нерозголошення такої інформації, у деяких випадках – при погрозах звільнення.
Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.
Повідомляється, що минулого тижня тіла російських військових у Мозирі повантажили у потяги ВАТ "Російські залізниці".
"Трупів було нереально багато. Люди, які перебували на станції Мозир, були просто шоковані кількістю трупів, завантажених у потяг. Люди почали знімати відео, але військові їх наздогнали і наказали видалити. У селі Кам’янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Ймовірно, там почали ховати росіян", – розповів білоруській службі Радіо Свобода житель Мозира.
Інша особа розповіла журналістам, що госпіталь у Мозирі досі переповнений російськими пораненими військовими, доступ до послуг для місцевих жителів обмежено.
Також жителі Гомеля розповіли, що автобусами возять поранених росіян, а вантажівками – убитих.
"На "Уралі" їхні трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію", – розповів житель Гомеля.
За повідомленнями, у Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни РФ проти України приймали поранених росіян. Там працюють російські медики. Поранених доставляють до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Все эти ядерные поезда и тайные схроны хороши только когда противник не отслеживает их перемещение. А если отслеживает? А если возможности спутниковых снимков, которые отдали в пользование гражданскому населению 15 лет назад - это не только грубые фотки местности раз в год? А если это непрерывное круглосуточное ведение всех возможных целей во всех диапазонах с помощью нейросетей и современных алгоритмов?
С другой стороны, я периодически почитываю военные сайты. Россия хвастается новыми танками, системами огня, которые по принципу недалеко ушли от "Катюш" и каким-то самолетом СУ-57 в одном экземпляре, чьи преимущества вообще неясны. Единственная новая супертайная разработка России - это та самая гиперзвуковая ракета с неуправляемой ядерной реакцией, которая пока сумела только убить группу своих атомщиков и заразить акваторию Белого моря. Принцип ракеты на ядерной струе, от которого отказались США еще полвека назад, признав конструкцию малопредсказуемой и дико опасной для среды.
А много мы знаем об американском, например, современном оружии? Смотрел ли кто-то хотя бы из интереса в Ютубе, как работает электрический рейлган на эксминце? Что это вообще такое - рельсовая пушка на силе Ампера? Чем лучше пороховой и реактивной, какой у нее военный потенциал? Интересовался ли кто-то лазерной программой США? Понимает ли смысл объединения вооружений в единый информационный центр, когда в каждый мелкий снаряд орудий Navy заливается ещё в стволе пушки дальнейшая программа по месту и времени подрыва? А ведь это только обрывки тех демо, которые иностранные военные разрешили к обнародованию. Как те беспилотники, которые 20 лет назад висели, давно снятые с вооружений, в музее техники Вашингтона, пока у России еще не было ни одного своего серийного беспилотника.
И эта Россия начинает диктовать остальным странам мира ядерные ультиматумы... Воистину Путин принял Россию с сохой, а оставит с совком.
Досі все ось як: Страна украденных вещей: как СССР "заимствовал" технологии у Запада
И сбить полноценно баллистические ракеты в большом количестве (каждая несет 4 боеголовки по договору_но судя по всему москва уже давно начхала на все конвенции и договора-получается скорее всего 10) не получится никакой ПРО.
Триадой обладают только США И Россия,китай неполноценен в ЯО.
Поэтому все и сцут на западе,потому что понимают что ПРО собьет процентов 20 в лучшем случае,и то только тогда ,когда полноценно будут работать спутники,что не факт.
Да еще хочу сказать что подводные атомоходы кацапские могут выплюнуть 16 ракет за 4 минуты ,а не за 30 как американские.
Но думаю при реальном залпе все это не сыграет на 100 процентов(реальней 20-30),иначе они б не сцали с ************ потягаться.Сильно баллистические ракеты отличаются как цель от крылатых,особенно если еще куча ложных целей будет
И может решить ,что б его хорошо запомнили-как то не логичны его все поступки
Предыстория Пургатори о Зеленском: «Россия знает, где она, если бы захотела…». Страшный страх президента
Таким образом, согласно реконструкции газеты, агрессия на Украине могла быть вызвана желанием войти в историю до того, как закончится ее время в мире. Наводящая на размышления реконструкция, конечно, но которую, очевидно, следует читать со всеми необходимыми предосторожностями.
The Daily Star, однако, также сообщает то, что сказал лорд Энтони Оуэн, британский врач и министр иностранных дел в конце 70-х годов, во время выступления по радио. « Его лицо изменилось, - сказал он о Путине, - теперь оно овальное », добавив, что совершенно не верит, что это могли быть последствия какой-то косметической операции. «Он принимает анаболики как бодибилдер или кортикостероиды . Прием этих веществ, - продолжает Оуэн, - вызывает этот отек. Это снижает иммунитет и делает вас более уязвимыми для Covid». Это также объясняет одержимость соблюдением дистанции во время встреч даже с его ближайшими сотрудниками
Пьетро Де Лео 07 марта 2022 г.
Владимир Путин болен ? Это тезис, который циркулирует с самых
https://twitter.com/i/status/1502636909784403973