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Лікарні і морги у білоруських Гомелі та Мозирі переповнені російськими окупантами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лікарні і морги у білоруських Гомелі та Мозирі переповнені російськими окупантами

Шпиталі і морги у білоруських містах Гомель, Мозир та Наровля переповнені російськими військовими, які надходять від початку вторгнення в Україну. При цьому, як повідомляється, білоруські медики підписали угоду про нерозголошення такої інформації, у деяких випадках – при погрозах звільнення.

Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

Повідомляється, що минулого тижня тіла російських військових у Мозирі повантажили у потяги ВАТ "Російські залізниці".

"Трупів було нереально багато. Люди, які перебували на станції Мозир, були просто шоковані кількістю трупів, завантажених у потяг. Люди почали знімати відео, але військові їх наздогнали і наказали видалити. У селі Кам’янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Ймовірно, там почали ховати росіян", – розповів білоруській службі Радіо Свобода житель Мозира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко боїться, що його накази буде саботовано, 50% військових підтримують Україну, – білоруський журналіст

Інша особа розповіла журналістам, що госпіталь у Мозирі досі переповнений російськими пораненими військовими, доступ до послуг для місцевих жителів обмежено.

Також жителі Гомеля розповіли, що автобусами возять поранених росіян, а вантажівками – убитих.

"На "Уралі" їхні трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію", – розповів житель Гомеля.

За повідомленнями, у Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни РФ проти України приймали поранених росіян. Там працюють російські медики. Поранених доставляють до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруси розбирають залізничні колії та копають протитанкові рови, бо не хочуть участі своєї країни у війні, - мер Луцька Поліщук

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
хххххххххххх.............. мне вообще кажется, что Россия живет в большом самообмане относительно силы и спрятанности своего оружия.

Все эти ядерные поезда и тайные схроны хороши только когда противник не отслеживает их перемещение. А если отслеживает? А если возможности спутниковых снимков, которые отдали в пользование гражданскому населению 15 лет назад - это не только грубые фотки местности раз в год? А если это непрерывное круглосуточное ведение всех возможных целей во всех диапазонах с помощью нейросетей и современных алгоритмов?

С другой стороны, я периодически почитываю военные сайты. Россия хвастается новыми танками, системами огня, которые по принципу недалеко ушли от "Катюш" и каким-то самолетом СУ-57 в одном экземпляре, чьи преимущества вообще неясны. Единственная новая супертайная разработка России - это та самая гиперзвуковая ракета с неуправляемой ядерной реакцией, которая пока сумела только убить группу своих атомщиков и заразить акваторию Белого моря. Принцип ракеты на ядерной струе, от которого отказались США еще полвека назад, признав конструкцию малопредсказуемой и дико опасной для среды.

А много мы знаем об американском, например, современном оружии? Смотрел ли кто-то хотя бы из интереса в Ютубе, как работает электрический рейлган на эксминце? Что это вообще такое - рельсовая пушка на силе Ампера? Чем лучше пороховой и реактивной, какой у нее военный потенциал? Интересовался ли кто-то лазерной программой США? Понимает ли смысл объединения вооружений в единый информационный центр, когда в каждый мелкий снаряд орудий Navy заливается ещё в стволе пушки дальнейшая программа по месту и времени подрыва? А ведь это только обрывки тех демо, которые иностранные военные разрешили к обнародованию. Как те беспилотники, которые 20 лет назад висели, давно снятые с вооружений, в музее техники Вашингтона, пока у России еще не было ни одного своего серийного беспилотника.

И эта Россия начинает диктовать остальным странам мира ядерные ультиматумы... Воистину Путин принял Россию с сохой, а оставит с совком.
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12.03.2022 23:24
+23
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12.03.2022 23:26
+14
Ох уж эти россияне... Уже и белорусские морги оккупировали.
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12.03.2022 23:34
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хххххххххххх.............. мне вообще кажется, что Россия живет в большом самообмане относительно силы и спрятанности своего оружия.

Все эти ядерные поезда и тайные схроны хороши только когда противник не отслеживает их перемещение. А если отслеживает? А если возможности спутниковых снимков, которые отдали в пользование гражданскому населению 15 лет назад - это не только грубые фотки местности раз в год? А если это непрерывное круглосуточное ведение всех возможных целей во всех диапазонах с помощью нейросетей и современных алгоритмов?

С другой стороны, я периодически почитываю военные сайты. Россия хвастается новыми танками, системами огня, которые по принципу недалеко ушли от "Катюш" и каким-то самолетом СУ-57 в одном экземпляре, чьи преимущества вообще неясны. Единственная новая супертайная разработка России - это та самая гиперзвуковая ракета с неуправляемой ядерной реакцией, которая пока сумела только убить группу своих атомщиков и заразить акваторию Белого моря. Принцип ракеты на ядерной струе, от которого отказались США еще полвека назад, признав конструкцию малопредсказуемой и дико опасной для среды.

А много мы знаем об американском, например, современном оружии? Смотрел ли кто-то хотя бы из интереса в Ютубе, как работает электрический рейлган на эксминце? Что это вообще такое - рельсовая пушка на силе Ампера? Чем лучше пороховой и реактивной, какой у нее военный потенциал? Интересовался ли кто-то лазерной программой США? Понимает ли смысл объединения вооружений в единый информационный центр, когда в каждый мелкий снаряд орудий Navy заливается ещё в стволе пушки дальнейшая программа по месту и времени подрыва? А ведь это только обрывки тех демо, которые иностранные военные разрешили к обнародованию. Как те беспилотники, которые 20 лет назад висели, давно снятые с вооружений, в музее техники Вашингтона, пока у России еще не было ни одного своего серийного беспилотника.

И эта Россия начинает диктовать остальным странам мира ядерные ультиматумы... Воистину Путин принял Россию с сохой, а оставит с совком.
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12.03.2022 23:24 Відповісти
Про що Ви, друже? Люди нормальної машини з холодильником та телевізором зробити собі не можуть, хоч там винаходити нічого не потрібно: бери й роби, а Ви про якісь "прориви" в техніці...
Досі все ось як: Страна украденных вещей: как СССР "заимствовал" технологии у Запада
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12.03.2022 23:38 Відповісти
вся суть ядерных поездов и транспортеров,атомных ракетоносцев и самолетов с атомными ракетами (ядерная триада) не в том ,что про них никто не знает,а в том что после выпуска ракет их уничтожение теряет смысл .
И сбить полноценно баллистические ракеты в большом количестве (каждая несет 4 боеголовки по договору_но судя по всему москва уже давно начхала на все конвенции и договора-получается скорее всего 10) не получится никакой ПРО.
Триадой обладают только США И Россия,китай неполноценен в ЯО.
Поэтому все и сцут на западе,потому что понимают что ПРО собьет процентов 20 в лучшем случае,и то только тогда ,когда полноценно будут работать спутники,что не факт.
Да еще хочу сказать что подводные атомоходы кацапские могут выплюнуть 16 ракет за 4 минуты ,а не за 30 как американские.
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12.03.2022 23:39 Відповісти
Именно для этого и предназначены F-35.Ну и так - по мелочи "Айкли Бирки","Тикандероги"..."Вирджинии"..
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12.03.2022 23:44 Відповісти
Ну и как они помогут при ударе с северного полюса?В арктике сложная гидрология,кто не знает,и отследить атомоход очень сложно,можно сказать что почти не возможно
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12.03.2022 23:50 Відповісти
Во первых оба их "атамахода" отследить не так уж и сложно - есть нюансы.F-35 (да их-то всего 1000-1500) предназначены для борьбы с ГРУППАМИ уже запущенных ракет.Эсминец - 80 ракет(т.ч. противоракетных),крейсера ТИКАНДЕРОГА -120!А их 12!Это не "Пьётр Пьервый" с его разнокалиберной сранью которая не летает временами..
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13.03.2022 00:48 Відповісти
я не преуменьшаю заслуги и мощь сша-но известно,что они часто преувеличивают возможности своей техники(для торговли наверное),с ф-35 там отдельная история (и какое количество самолетов на ходу тоже вопрос)
Но думаю при реальном залпе все это не сыграет на 100 процентов(реальней 20-30),иначе они б не сцали с ************ потягаться.Сильно баллистические ракеты отличаются как цель от крылатых,особенно если еще куча ложных целей будет
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13.03.2022 01:00 Відповісти
Крылатые из подо льда не за пустишь, да и баллистические...Пять лет назад у них было 60% "условно успешных" пусков)))Т.е. из шахт выходят 6 из 10.Куда летят уже нюансы...Ну и надеюсь "вирджинии" за ними присматривают плотно...особенно сейчас.А их "Варшавянки" - просто глубокая модернизация немецких лодок времён второй мировой
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13.03.2022 01:14 Відповісти
тоді рф тим більше гайкі, вони без Заходу взагалі пропадуть, технології красти не буде вже у кого і все решта, і купити не буде від кого і ненавидити не буде кого, не знаю не знаю, тоді вже рф безповоротній триндець.
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12.03.2022 23:55 Відповісти
я боюсь что путька спятил,или больной неизлечимо,или ещё чё нибудь такое подобное.
И может решить ,что б его хорошо запомнили-как то не логичны его все поступки
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13.03.2022 00:08 Відповісти
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12.03.2022 23:26 Відповісти
что то у тебя он пухлый какой то
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12.03.2022 23:28 Відповісти
Это силиконом ***** перекачали. Чтобы злые бендеровцы его из бункера вытащить не могли...
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12.03.2022 23:37 Відповісти
Раздуло от самомнения
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13.03.2022 00:03 Відповісти
аллегория на сильного мужчину
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13.03.2022 00:07 Відповісти
У Путина может быть последняя стадия рака кишечника . Гипотеза, которую надо принять за таковую, рожденная анализом видео последних публичных выпусков, на которых лицо кремлевского лидера заметно опухло (обстоятельство, которое, впрочем, бросается в глаза даже неискушенным глазам). Этот аспект, по слухам Министерства обороны США, мог быть причиной приема химиотерапевтических препаратов или стероидов.



Предыстория Пургатори о Зеленском: «Россия знает, где она, если бы захотела…». Страшный страх президента

Таким образом, согласно реконструкции газеты, агрессия на Украине могла быть вызвана желанием войти в историю до того, как закончится ее время в мире. Наводящая на размышления реконструкция, конечно, но которую, очевидно, следует читать со всеми необходимыми предосторожностями.

The Daily Star, однако, также сообщает то, что сказал лорд Энтони Оуэн, британский врач и министр иностранных дел в конце 70-х годов, во время выступления по радио. « Его лицо изменилось, - сказал он о Путине, - теперь оно овальное », добавив, что совершенно не верит, что это могли быть последствия какой-то косметической операции. «Он принимает анаболики как бодибилдер или кортикостероиды . Прием этих веществ, - продолжает Оуэн, - вызывает этот отек. Это снижает иммунитет и делает вас более уязвимыми для Covid». Это также объясняет одержимость соблюдением дистанции во время встреч даже с его ближайшими сотрудниками
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13.03.2022 00:34 Відповісти



Пьетро Де Лео 07 марта 2022 г.

Владимир Путин болен ? Это тезис, который циркулирует с самых
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13.03.2022 00:37 Відповісти
Неплохой стимул вступить в войну .
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12.03.2022 23:30 Відповісти
Ох уж эти россияне... Уже и белорусские морги оккупировали.
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12.03.2022 23:34 Відповісти
Вспомнилось чисто русское, из сказок - "возить вам, не перевозить". Підораси!
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12.03.2022 23:34 Відповісти
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12.03.2022 23:35 Відповісти
Їх ще у Білорусі лікують? Одразу в морг. Все одно на "родине" пристрелят або прикують здихати на якутському морозі біля електричного ... стовба.
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12.03.2022 23:38 Відповісти
Рассказали - в Крыму тоже самое - все они знают!
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12.03.2022 23:46 Відповісти
минус один "ураган"
https://twitter.com/i/status/1502636909784403973
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12.03.2022 23:47 Відповісти
Мертвих кацапів , чим більше , тим краще , так як повітря буде чистішим 😡
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12.03.2022 23:49 Відповісти
кросивое
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13.03.2022 00:10 Відповісти
Раша-фашистів заZетіли!!!
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13.03.2022 00:14 Відповісти
Как в,,игре престолов,,.1сезон
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13.03.2022 00:27 Відповісти
 
 