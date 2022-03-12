Рада може зібратися наступного тижня, розглянуть економічні та військові законопроєкти, - Корнієнко
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Наступне засідання Верховної Ради може відбутися наступного тижня.
Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готуємо наступне засідання, воно буде наступного тижня, орієнтовно на початку тижня", - сказав він.
Так, зазначив Корнієнко, парламентарі розглянуть економічні законопроєкти, які сприятимуть зниженню цін на пальне.
"Треба відрегулювати ще кілька питань, пов'язаних і за допомогою нам добровольців та волонтерів з усього світу. Є питання, пов'язані із певними аспектами відповідальності військовослужбовців. Це все речі дуже предметні, точкові. У нас всі комітети над ними працюють, пропонується багато інших законопроектів, але братимемо найважливіші", - додав він.
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це на кацапії в 50 діди - в Україні козаки ще ті.
чутно не було?
от тільки не намагайтесь керувати - зламаете ж все.
Строить можно на крепком базисе права и законности которого по прежнему нет. Антимонопольный комитет обслуживает монополии, Налоговая обилечивает крупных неплательщиков и скрутчиков, Таможня мародерит импортеров . Саботируются назначения в САП и НАБУ. Миллиарды гривен не возвращены вкладчикам банков и государству.
За 8 лет войны никто из мега-мародеров и коррупционеров не посажен, даже сейчас при действующем военном положении !
Это говорит о том что все это ворье планирует остаться на потоках и высасывать из нашей еле живой экономики по максимуму а также освоить всю помощь что будет получать Украина.
Невозможно строить на гнилой основе, без доверия и уважения собственных граждан.
Почему не обсуждаются причины по которым все попытки Украины стать честным справедливым правовым государством блокируются ?
Обсуждаются массово , наравне с беспримерным героизмом наших граждан ?
Ведь именно это первый пункт, самый важный.