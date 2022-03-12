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Рада може зібратися наступного тижня, розглянуть економічні та військові законопроєкти, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада може зібратися наступного тижня, розглянуть економічні та військові законопроєкти, - Корнієнко

Наступне засідання Верховної Ради може відбутися наступного тижня.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готуємо наступне засідання, воно буде наступного тижня, орієнтовно на початку тижня", - сказав він.

Так, зазначив Корнієнко, парламентарі розглянуть економічні законопроєкти, які сприятимуть зниженню цін на пальне.

"Треба відрегулювати ще кілька питань, пов'язаних і за допомогою нам добровольців та волонтерів з усього світу. Є питання, пов'язані із певними аспектами відповідальності військовослужбовців. Це все речі дуже предметні, точкові. У нас всі комітети над ними працюють, пропонується багато інших законопроектів, але братимемо найважливіші", - додав він.

Читайте: Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
та ти шо ? А здриснуті теж будуть, чи ще рано ?
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12.03.2022 23:35
+2
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12.03.2022 23:37
+1
це вже якось напрягає - може по щелям і шо би вас гарсонов
чутно не було?
от тільки не намагайтесь керувати - зламаете ж все.
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12.03.2022 23:40
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та ти шо ? А здриснуті теж будуть, чи ще рано ?
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12.03.2022 23:35 Відповісти
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12.03.2022 23:37 Відповісти
в сраку йди ссикотня.
це на кацапії в 50 діди - в Україні козаки ще ті.
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12.03.2022 23:44 Відповісти
це вже якось напрягає - може по щелям і шо би вас гарсонов
чутно не було?
от тільки не намагайтесь керувати - зламаете ж все.
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12.03.2022 23:40 Відповісти
за гарсонів спасибі
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12.03.2022 23:55 Відповісти
Підтримую тезу - спочатку кацапню в асфальт закатати, а вже потім до асфальтировщиків.
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13.03.2022 00:17 Відповісти
Польское воздушное пространство, насколько я помню, закрыто для кацапских ватолетов. Так что переговоры там провести нельзя.
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13.03.2022 01:33 Відповісти
Как говорил Мюнхгаузен : " Не то! Не то!"
Строить можно на крепком базисе права и законности которого по прежнему нет. Антимонопольный комитет обслуживает монополии, Налоговая обилечивает крупных неплательщиков и скрутчиков, Таможня мародерит импортеров . Саботируются назначения в САП и НАБУ. Миллиарды гривен не возвращены вкладчикам банков и государству.
За 8 лет войны никто из мега-мародеров и коррупционеров не посажен, даже сейчас при действующем военном положении !
Это говорит о том что все это ворье планирует остаться на потоках и высасывать из нашей еле живой экономики по максимуму а также освоить всю помощь что будет получать Украина.
Невозможно строить на гнилой основе, без доверия и уважения собственных граждан.
Почему не обсуждаются причины по которым все попытки Украины стать честным справедливым правовым государством блокируются ?
Обсуждаются массово , наравне с беспримерным героизмом наших граждан ?
Ведь именно это первый пункт, самый важный.
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13.03.2022 00:15 Відповісти
Де? В режимі онлайн?
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13.03.2022 00:27 Відповісти
 
 