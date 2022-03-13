УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5695 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 264 6
бензин (182) війна (56511) дизпаливо (128) Денис Шмигаль (2703)

Уряд веде перемовини зі світовими компаніями для налагодження нових логістичних ланцюжків постачання бензину та дизелю в Україну, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уряд веде перемовини зі світовими компаніями для налагодження нових логістичних ланцюжків постачання бензину та дизелю в Україну, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд провадить переговори з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю для налагодження нових логістичних ланцюжків постачання цих продуктів в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ведемо перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовуємо нові логістичні ланцюги постачання цих продуктів до України", - сказав Шмигаль у своєму зверненні в суботу ввечері.

Також прем'єр нагадав, що для покращення забезпечення автомобільним паливом уряд підготував для ухвалення Верховною Радою законопроєкт, який скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%, що дасть змогу стабілізувати ціни та не допустити дефіциту.

Читайте також: Запаси газу зараз на рівні близько 9,5 млрд кубометрів, імпорт продовжується, - Шмигаль

"Також розглядаємо пропозицію зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива будуть зростати", - сказав він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рашу - на парашу!
показати весь коментар
13.03.2022 00:19 Відповісти
*** а що Ви 17 діб робили ? В мене складається таке враження що вони живуть десь на місяці , в нас нема такої території як в СРСР щоб ви пару місяців до тями приходили , вже через 2 дні трубопровід з Польщі або Словачинни треба пуло перекинути і заключити договір з тим же Орленом не знаєте як , спитайте в контрабандистів , як нам повезло з армією так нам не повезло з політичним керівництвом . Хлопці популізмом можливо займатись у мирний час , а зараз дати працювати професіоналам
показати весь коментар
13.03.2022 00:35 Відповісти
"Денацификация" по-волынски.
По приказу руководителя Волынской ОВА, 23 белорусских и рашистских фур забрали на границе в районе Волыни и национализировали. Грузовики оккупантов отправились служить на пользу украинской армии.

показати весь коментар
13.03.2022 00:44 Відповісти
а таможенники успели "откатить" хоть чуть чуть, у них даже пользование дверьми в сортир и то платное ?
А где согласие гетьманцева на фуры и снижение акциза ?
показати весь коментар
13.03.2022 06:02 Відповісти
Вот соберется Рада в составе 400 чел. на заседание, и отменят НДС.
Шмыгаль не может менять Законы!
показати весь коментар
13.03.2022 07:59 Відповісти
 
 