Окупанти продовжують наступальну операцію: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24:00 12 березня
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Триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Противник продовжує наступальну операцію проти України.
Проводить заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, а також здійснює підготовку до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках.
Протягом всього часу ведення бойових дій на території України ворог зустрів несамовитий опір. На жодному з напрямків не досягнув мети операції. Характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва російської федерації у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети так званої "спеціальної воєнної операції".
Окупаційні війська несуть значні втрати, сповільнили темпи наступу, на переважній більшості напрямків зупинені. Продовжують знищувати об’єкти військової та цивільної інфраструктури. З метою компенсації втрат окупанти організували підготовку додаткових сил і засобів для ведення бойових дій на території України.
На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено охорону кордону з Україною. Зберігається висока ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України. Відзначається ведення повітряної розвідки об’єктів на території України за допомогою БпЛА, імовірно, з території Республіки Білорусь.
На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Проводяться заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ. Ворог намагається провести розвідку та уточнення позицій ЗС України і можливих шляхів наступу. Окупанти продовжують налогодження системи матеріально-технічного забезпечення шляхом створення ремонтних баз на території Республіки Білорусь.
На Сіверському напрямку противник зосереджував зусилля на удосконаленні оперативної побудови військ та системи логістичного забезпечення угруповання.
На Слобожанському напрямку ворог проводив наступальні дії у районі н.п. Ізюм, у подальшому намагається просунутися у напрямку н.п. Слов’янськ. Після отриманих у районі міста Харкова втрат вивів на територію РФ (Бєлгородська область) одну з БТГр 6-ї загальновійськової армії для відновлення боєздатності. Водночас, посилив угруповання на зазначеному напрямку за рахунок введення в операцію підрозділів зі складу Північного флоту.
На Донецькому та Таврійському напрямках противник проводить штурмові дії та вогневі нальоти. Не полишає спроб штурму міста Маріуполя. Російські окупанти намагаються підготувати резерви та перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя. Ворог має незначний успіх на Волноваському напрямку - захопив східні околиці та намагається просунутись далі.
Водночас, противник не відмовляється від спроб проведення наступу на Кривий Ріг. Успіху не досяг. Здійснює пошук слабких місць в обороні українських захистників. З метою нарощування зусиль вводить в операцію резерви зі складу Повітряно-Десантних Військ. На окремих напрямках намагається утримати раніше зайняті рубежі.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1502676278603833350
https://twitter.com/i/status/1502666313164013568
А тепер нам ніхто нічого не винен?
Як це з "власної волі" ? Такі рішення про співпрацю приймають Президент і Верховна рада.
Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24.00 12 березня: противник продовжує наступальну операцію
10 hrs ·
Из Одессы в 14 году уехало много талантливых людей - мы все боялись что будет «банановая республика». Сегодня у меня есть знакомые по всему миру. Мы две недели обсуждаем один неуловимый аспект, который сложно обречь в слова, но мы, не сговариваясь, замечаем его.
Французы, бельгийцы, итальянцы и прочие европейцы и американцы, НИКОГДА НЕ УПРАВЛЯВШИЕСЯ ИЗ МОСКВЫ, сочувствуют нам, желают скорейшего прекращения огня, восхищаются мужеством и где-то даже думают что это наша война - героизм. Они в лоб НЕ ПОНИМАЮТ, почему это так страшно - проиграть. Что Россия это не просто «вооруженный конфликт». С ней нельзя договориться, она не остановится, ей всегда мало. Она залезет не только за флагом на ратушу и театр, но и в твою голову и на кухню. Залезет в учебники истории, в альбомы бабушки, детские сказки. Запретит называть белое белым, а белое - чёрным. Она лишает права на внутренний камертон, свободу творчества и уважение к личности. Что нельзя просто взять и вывести детей из зоны обстрела, потому что ИХ МОГУТ РАССТРЕЛЯТЬ ПРОСТО ТАК! Потому что роддом - это артиллерийская цель, и если соврать потом - то нормально. Нет ценности человеческой жизни, нет ничего неприкосновенного, есть только цель вождя - «властвовать и всем владеть».
Поэтому, мне кажется, прибалты, поляки, молдаване, так помогают нашим. Они ПОНИМАЮТ, что это за орда. И ЗНАЮТ, что если мы их ее не остановим, - они следующие.
Гребаное ордынское иго, живо пока убивает.