УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5695 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
76 926 29
ВПС (169) літак (1989)

Окупанти завдали збитки аеродрому Василькова. Знищено 3 літаки та 2 гелікоптери, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти завдали збитки аеродрому Василькова. Знищено 3 літаки та 2 гелікоптери, - Повітряні сили

Командування Повітряних Сил оприлюднило звіт за свою роботу за 12 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Повітряних сил.

У інформації відзначається: "12-го березня по кількох військових об’єктах Повітряних Сил нанесено потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.

Ударна авіація Повітряних Сил продовжує наносити удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, рашистські колони на марші та інші цілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ здійснила до 10 вильотів по колонах окупантів, проведено близько 10 повітряних боїв, сили ППО збили 1 літак та 4 гелікоптери, - Командування Повітряних Сил

Крім того, протиповітряна оборона держави сьогодні мінусує:

 два російські вертольоти Ка-52;

 один Су-34;

один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);

два безпілотні літальні апарати.

Є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження.

Пам’ятаймо, що важкі бої як у небі, так на землі даються нам дорогою ціною. Бо ми теж маємо болючі втрати. Кожен Герой, який віддав життя за свободу, майбутнє та щасливе життя наших дітей, вічно житиме в серці кожного українця!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили знищили 15 літальних апаратів та десятки ракет "калібр" та "іскандер" російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Редактор , БЛИН ‼️‼️, научитесь писать заголовки ‼️‼️

«
Окупанти завдали збитки аеродрому Василькова. Знищено 3 літаки та 2 гелікоптери, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n3324470»

ЧІІ ЛІТАКИ ЗНИЩЕНО ? ЛІТАКИ ОККУПАНТІВ !!!!!!
показати весь коментар
13.03.2022 00:41
+36
блин хоть названием не пугайте
показати весь коментар
13.03.2022 00:39
+15
показати весь коментар
13.03.2022 00:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.03.2022 00:39 Відповісти
блин хоть названием не пугайте
показати весь коментар
13.03.2022 00:39 Відповісти
Редактор , БЛИН ‼️‼️, научитесь писать заголовки ‼️‼️

«
Окупанти завдали збитки аеродрому Василькова. Знищено 3 літаки та 2 гелікоптери, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n3324470»

ЧІІ ЛІТАКИ ЗНИЩЕНО ? ЛІТАКИ ОККУПАНТІВ !!!!!!
показати весь коментар
13.03.2022 00:41 Відповісти
Читаем: ПВО минусует:

"два російські вертольоти Ка-52;
один Су-34;
один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34); "
-------------------------------------------------------------------------------
Т. е. 2 самолета, но не 3 как в заголовке.

Если сюда добавить 1 самолет вот отсюда: "сили ППО збили 1 літак та 4 гелікоптери, - Командування Повітряних Сил Джерело: https://censor.net/ua/n3324470"
то тогда сбитых вертолетов должно быть 6 (шесть), а не 2
показати весь коментар
13.03.2022 00:53 Відповісти


NO COMMEHT
показати весь коментар
13.03.2022 01:04 Відповісти
Всі вірно написано. То вже Ваша уява, що збитки це два наших вертольотів та літак.
Це все не просто так, чи помилка. Це щоб люди через назву заходили та читали. Це допомагає в просуванні сайту.
показати весь коментар
13.03.2022 01:10 Відповісти
Бред .
сегодня новости и без Ваших доморощенных трюков читают .
ЗАГОЛОВОК НАПИСАН НЕПРАВИЛЬНО.
показати весь коментар
13.03.2022 01:13 Відповісти
Хто і як вчився, так і пише(
показати весь коментар
13.03.2022 01:19 Відповісти
«кто как слышит - так и пишет»😀😀😀
Часто кое кому мешает совковая ментальность
показати весь коментар
13.03.2022 01:26 Відповісти
То так ! "Как он пишет - так и дышит "
показати весь коментар
13.03.2022 05:32 Відповісти
Ух які злі.
показати весь коментар
13.03.2022 01:58 Відповісти
Нееть , правильные замечания . Если некому рядом их научить. Пусть прислушиваются к советам опытных
НО НЕ МНОГИЕ УМЕЮТ ДЕЛАТЬ ОРГ ВЫВОДЫ
показати весь коментар
13.03.2022 02:21 Відповісти
це допомагає виявити бездарних дурналістів. а ще такі ує..ські заголовки, типа "Окуапанти завдали удру, що сталося?"
показати весь коментар
13.03.2022 07:08 Відповісти
Если су30см сбили, то это считай джек пот на 50 лямов баксов сорвали. Самый дорогой говнолет кацапии все-таки.
показати весь коментар
13.03.2022 00:42 Відповісти
Движок су30см аналогичен последней модификации су35с (который толком в серию не пошел), к тому же по маневренности с30см нет равных, а су57 - это перспективный самолет в единичном экземпляре.
показати весь коментар
13.03.2022 00:54 Відповісти
Су35 это лишь модернизация су27, с большим баком и как следствие дольшим нахождением в небе. А вот су35с это уже суперфланкер наравне с су30см и су57 и у всех одни и те же новые двигатели. И да, су57 раньше было 3, а теперь стало меньше. Один или два самолета разбились за последний год. Так что как и су47 беркут, этот говнолет уйдет в небытие...
показати весь коментар
13.03.2022 01:12 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
показати весь коментар
13.03.2022 00:47 Відповісти
Виправте заголовок. Він написаний реально по-ди**льному.
показати весь коментар
13.03.2022 00:57 Відповісти
Так это наши уничтожили 3 самолёта и 2 вертолёта .Фух ,а то я уже подумал из заглавления ,что это наши потеряли столько в авиации
показати весь коментар
13.03.2022 00:58 Відповісти
ага, дибильный заголовок
показати весь коментар
13.03.2022 01:01 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2022 01:08 Відповісти
У війні без гостроти інтелекту не перемогти. Інтелект загострюється не поїданням манної каши, а лущенням горіхів. Жеріть, бабуїни, сире.

youtube.com/watch?v=CkPKmGzP5Q0
youtube.com/watch?v=4jHneMjVoko
показати весь коментар
13.03.2022 01:27 Відповісти
Сьогодні вже 13 березня, а у вас "новини" за 28 лютого!
показати весь коментар
13.03.2022 18:02 Відповісти
 
 