Окупанти завдали збитки аеродрому Василькова. Знищено 3 літаки та 2 гелікоптери, - Повітряні сили

Командування Повітряних Сил оприлюднило звіт за свою роботу за 12 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Повітряних сил.

У інформації відзначається: "12-го березня по кількох військових об’єктах Повітряних Сил нанесено потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.

Ударна авіація Повітряних Сил продовжує наносити удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, рашистські колони на марші та інші цілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ здійснила до 10 вильотів по колонах окупантів, проведено близько 10 повітряних боїв, сили ППО збили 1 літак та 4 гелікоптери, - Командування Повітряних Сил

Крім того, протиповітряна оборона держави сьогодні мінусує:

два російські вертольоти Ка-52;

один Су-34;

один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);

два безпілотні літальні апарати.

Є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження.

Пам’ятаймо, що важкі бої як у небі, так на землі даються нам дорогою ціною. Бо ми теж маємо болючі втрати. Кожен Герой, який віддав життя за свободу, майбутнє та щасливе життя наших дітей, вічно житиме в серці кожного українця!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили знищили 15 літальних апаратів та десятки ракет "калібр" та "іскандер" російських окупантів. ВIДЕО