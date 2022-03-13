Окупанти завдали збитки аеродрому Василькова. Знищено 3 літаки та 2 гелікоптери, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командування Повітряних Сил оприлюднило звіт за свою роботу за 12 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Повітряних сил.
У інформації відзначається: "12-го березня по кількох військових об’єктах Повітряних Сил нанесено потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.
Ударна авіація Повітряних Сил продовжує наносити удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, рашистські колони на марші та інші цілі.
Крім того, протиповітряна оборона держави сьогодні мінусує:
два російські вертольоти Ка-52;
один Су-34;
один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);
два безпілотні літальні апарати.
Є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження.
Пам’ятаймо, що важкі бої як у небі, так на землі даються нам дорогою ціною. Бо ми теж маємо болючі втрати. Кожен Герой, який віддав життя за свободу, майбутнє та щасливе життя наших дітей, вічно житиме в серці кожного українця!"
Будь ласка, зачекайте...
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Окупанти завдали збитки аеродрому Василькова. Знищено 3 літаки та 2 гелікоптери, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n3324470»
ЧІІ ЛІТАКИ ЗНИЩЕНО ? ЛІТАКИ ОККУПАНТІВ !!!!!!
"два російські вертольоти Ка-52;
один Су-34;
один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34); "
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Т. е. 2 самолета, но не 3 как в заголовке.
Если сюда добавить 1 самолет вот отсюда: "сили ППО збили 1 літак та 4 гелікоптери, - Командування Повітряних Сил Джерело: https://censor.net/ua/n3324470"
то тогда сбитых вертолетов должно быть 6 (шесть), а не 2
NO COMMEHT
Це все не просто так, чи помилка. Це щоб люди через назву заходили та читали. Це допомагає в просуванні сайту.
сегодня новости и без Ваших доморощенных трюков читают .
ЗАГОЛОВОК НАПИСАН НЕПРАВИЛЬНО.
Часто кое кому мешает совковая ментальность
НО НЕ МНОГИЕ УМЕЮТ ДЕЛАТЬ ОРГ ВЫВОДЫ
youtube.com/watch?v=CkPKmGzP5Q0
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