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Путін хотів розділити НАТО, Захід та Америку. Але в нього нічого не вийшло, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден прокоментував провальні плани Путіна.
Про це американський лідер повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін розраховував на розділене НАТО, розділений Захід і, відверто кажучи, розділену Америку.
Але нічого з цього він не отримав", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар13.03.2022 01:56
+9 Yuliana Tremko
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+8 Raised Right
показати весь коментар13.03.2022 01:58
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Только что Байден огласил очередной пакет санкций. Запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы оно не находилось, банкнот в долларах США правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации. США запретят новые американские инвестиции в любой из секторов российской экономики. Страны G7 будут препятствовать новым российским займам у Всемирного банка и МВФ. США, G7 и ЕС начинают процесс по отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле для России. Товары из России обложат драконовскими пошлинами и они станут неконкурентноспособными на рынке США. США запрещают импорт алмазов, морепродуктов (икра!) и водки из России. США запрещают экспорт в Россию предметов роскоши. Также США добавили в санкционный список новых российских олигархов и членов их семей. Байден сказал то, что я написал утром, - США и союзники уничтожат российскую экономику. Также Байден сказал, что США будут оказывать Украине ВСЕ виды необходимой помощи пока Украина не победит. Поэтому не слушайте, что говорит Псаки, она должна так говорить - США не участник войны для американских обывателей, США - помощник для друга в беде, а смотрите ЧТО делает Байден. Подробнее: НАТО зашевелилось
Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-prodolzhayut-razbirat-rossiyu-na-zapchasti/