УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5764 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Війна
10 797 25
Байден (2325) війна (56511) НАТО (5134) Путін (21440)

Путін хотів розділити НАТО, Захід та Америку. Але в нього нічого не вийшло, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін хотів розділити НАТО, Захід та Америку. Але в нього нічого не вийшло, - Байден

Президент США Джо Байден прокоментував провальні плани Путіна.

Про це американський лідер повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін розраховував на розділене НАТО, розділений Захід і, відверто кажучи, розділену Америку.

Але нічого з цього він не отримав", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Байден розпорядився виділити Україні ще $200 млн на зброю

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Туреччина дала наступальні безпілотники,а це країна НАТО.То чому москалі не скидують атомну бомбу?
показати весь коментар
13.03.2022 01:56
+9
потому что раша как всегда много слов и мало дела, обосралась .
показати весь коментар
13.03.2022 02:02
+8
Там президент не царь, б-г и воинский начальник в одном лице как в рашке.
показати весь коментар
13.03.2022 01:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не везет США на последних трех президентов.
показати весь коментар
13.03.2022 01:56 Відповісти
Там президент не царь, б-г и воинский начальник в одном лице как в рашке.
показати весь коментар
13.03.2022 01:58 Відповісти
везе тому хто везе.
показати весь коментар
13.03.2022 02:32 Відповісти
Туреччина дала наступальні безпілотники,а це країна НАТО.То чому москалі не скидують атомну бомбу?
показати весь коментар
13.03.2022 01:56 Відповісти
Вопросов очень много. Некоторые верят, что США играют в ихтамнет. Но я в этом очень сомневаюсь
показати весь коментар
13.03.2022 01:57 Відповісти
На території України немає військ США.Під бомби вони не будуть їх підставляти.
показати весь коментар
13.03.2022 02:00 Відповісти
потому что раша как всегда много слов и мало дела, обосралась .
показати весь коментар
13.03.2022 02:02 Відповісти
моя жінка сказала, шо ти скотина незабанена.
показати весь коментар
13.03.2022 02:34 Відповісти
RGSMPG1 Звідки ти вилізло? Тебе тут не було.
показати весь коментар
13.03.2022 02:36 Відповісти
зате ти тут задержалося...
показати весь коментар
13.03.2022 02:38 Відповісти
Так.Тебе це колише?
показати весь коментар
13.03.2022 02:39 Відповісти
колише більш ніж тебе - вір не вір...
показати весь коментар
13.03.2022 02:40 Відповісти
RGSMPG1
показати весь коментар
13.03.2022 02:41 Відповісти
за рукою сильною заскучав, комсомелець преклонних років?
показати весь коментар
13.03.2022 02:42 Відповісти
це все? - щті, не борщ.
показати весь коментар
13.03.2022 02:43 Відповісти
RGSMPG1 Ти що йо...тий?
показати весь коментар
13.03.2022 03:39 Відповісти
ти проснувся? - але до тями так і не прийшов, матюгальник притаемний
показати весь коментар
13.03.2022 03:43 Відповісти
Хватит ****..ь. Где самолеты и ППО?
показати весь коментар
13.03.2022 01:56 Відповісти
Обьединились обоссаться дать самолеты?
показати весь коментар
13.03.2022 01:59 Відповісти
Похоже не вброс - выбрали как раз под выступ Байдена, но Байден совсем на другую тему базарит
показати весь коментар
13.03.2022 02:02 Відповісти
Якщо посилаєтеся на Твіттер, то треба лінк кидати, а не тільки переказувати своїми словами.
показати весь коментар
13.03.2022 02:09 Відповісти
Дедуля а дайка нам по тихому штук 300 томагавчиков или что то наподобие.
показати весь коментар
13.03.2022 02:25 Відповісти
США продолжают разбирать Россию на запчасти Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-prodolzhayut-razbirat-rossiyu-na-zapchasti/
Только что Байден огласил очередной пакет санкций. Запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы оно не находилось, банкнот в долларах США правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации. США запретят новые американские инвестиции в любой из секторов российской экономики. Страны G7 будут препятствовать новым российским займам у Всемирного банка и МВФ. США, G7 и ЕС начинают процесс по отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле для России. Товары из России обложат драконовскими пошлинами и они станут неконкурентноспособными на рынке США. США запрещают импорт алмазов, морепродуктов (икра!) и водки из России. США запрещают экспорт в Россию предметов роскоши. Также США добавили в санкционный список новых российских олигархов и членов их семей. Байден сказал то, что я написал утром, - США и союзники уничтожат российскую экономику. Также Байден сказал, что США будут оказывать Украине ВСЕ виды необходимой помощи пока Украина не победит. Поэтому не слушайте, что говорит Псаки, она должна так говорить - США не участник войны для американских обывателей, США - помощник для друга в беде, а смотрите ЧТО делает Байден. Подробнее: НАТО зашевелилось

Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-prodolzhayut-razbirat-rossiyu-na-zapchasti/
показати весь коментар
13.03.2022 02:43 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2022 05:57 Відповісти
 
 