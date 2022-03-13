Росія пропонує іноземним найманцям по 300$ за місяць війни в Україні, - РНБО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Центру протидії дезінформації при РНБО повідомив, що Росія пропонує "благородним" воїнам з Сирії, Лівії та Центральноафриканської Республіки по 300$ за місяць війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм організації.
Зазначається, що попри плани російського генералітету, у їхньому війську закінчується жива сила. І щоб хоч якось вирівняти ситуацію, Росія пішла на "хитрість" – вирішила залучити до участі у війні з Україною 16 тисяч добровольців з Сирії, Лівії та Центральноафриканської Республіки.
"Як кажуть, "благородним" воїнам – "благородна" мета: участь у "визвольному русі на Донбасі". Більш реально виглядає мета отримання винагороди в 300$ за місяць війни. А ще реалістичніше: участь у війні – це фактично єдиний шанс для населення цих "країн третього світу" потрапити до Європи. Бо ж було оголошено: здаєшся в полон – потрапляєш в ЄС", - йдеться в повідомленні.
Водночас в Центрі уточнили, що насправді все не так просто, бо для того, щоб потрапити до Європи, "добровольцям" спочатку потрібно буде вижити в Україні.
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мог ведь вместо 300 нарисовать "200"
Украина отправила россию в чумной барак цивилизации при поддержке Запада.
Россия останется прокаженной в современном мире.
«Россиянин» - будет означать потенциальный преступник и аморальный человек.
Украина к сожалению стала полем боя, санитарным кордоном, которая этим зомби, этим людям с буквой Z на лбу и на рукаве не позволяет прорваться дальше…
https://www.youtube.com/watch?v=hqIszqR8pVI
"міліон китайських добровольців"
для України
там в рассее в мааскве где то печатают поддельные доллары
еще со времен ссср осталось
вот этими поддельными они могут расплачиваться
в сирии и ливии они так контрабандистам которые людей перевозили в европу
расплачивались фальшивками