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Росія пропонує іноземним найманцям по 300$ за місяць війни в Україні, - РНБО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія пропонує іноземним найманцям по 300$ за місяць війни в Україні, - РНБО

Центру протидії дезінформації при РНБО повідомив, що Росія пропонує "благородним" воїнам з Сирії, Лівії та Центральноафриканської Республіки по 300$ за місяць війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм організації.

Зазначається, що попри плани російського генералітету, у їхньому війську закінчується жива сила. І щоб хоч якось вирівняти ситуацію, Росія пішла на "хитрість" – вирішила залучити до участі у війні з Україною 16 тисяч добровольців з Сирії, Лівії та Центральноафриканської Республіки.

"Як кажуть, "благородним" воїнам – "благородна" мета: участь у "визвольному русі на Донбасі". Більш реально виглядає мета отримання винагороди в 300$ за місяць війни. А ще реалістичніше: участь у війні – це фактично єдиний шанс для населення цих "країн третього світу" потрапити до Європи. Бо ж було оголошено: здаєшся в полон – потрапляєш в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Центрі уточнили, що насправді все не так просто, бо для того, щоб потрапити до Європи, "добровольцям" спочатку потрібно буде вижити в Україні.

Читайте також: ПВК "Вагнера" вербує найманців для відправки на війну з Україною. Беруть усіх без обмежень, - ВВС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Щедрось педороссии не знает границ. 300 это на всех?
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13.03.2022 02:01
+24
Бутусов: России больше нет, бетонная стена вокруг чумного барака с надписью российская федерация и свастикой Z на воротах.
Украина отправила россию в чумной барак цивилизации при поддержке Запада.
Россия останется прокаженной в современном мире.
«Россиянин» - будет означать потенциальный преступник и аморальный человек.
Украина к сожалению стала полем боя, санитарным кордоном, которая этим зомби, этим людям с буквой Z на лбу и на рукаве не позволяет прорваться дальше…

https://www.youtube.com/watch?v=hqIszqR8pVI
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13.03.2022 02:03
+16
330. Каждому. (с)
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13.03.2022 02:02
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Щедрось педороссии не знает границ. 300 это на всех?
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13.03.2022 02:01 Відповісти
Добре Хло:
мог ведь вместо 300 нарисовать "200"
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13.03.2022 02:05 Відповісти
На эти деньги ***** даже чумных червячков себе не наймет. Надо донести согласившимся,что скальп кацапского нациста больше стоит.
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13.03.2022 02:10 Відповісти
330. Каждому. (с)
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13.03.2022 02:02 Відповісти
Бутусов: России больше нет, бетонная стена вокруг чумного барака с надписью российская федерация и свастикой Z на воротах.
Украина отправила россию в чумной барак цивилизации при поддержке Запада.
Россия останется прокаженной в современном мире.
«Россиянин» - будет означать потенциальный преступник и аморальный человек.
Украина к сожалению стала полем боя, санитарным кордоном, которая этим зомби, этим людям с буквой Z на лбу и на рукаве не позволяет прорваться дальше…

https://www.youtube.com/watch?v=hqIszqR8pVI
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13.03.2022 02:03 Відповісти
за таку ціну Діду Байден купить
"міліон китайських добровольців"
для України
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13.03.2022 02:03 Відповісти
Не знаю в каком бункере вы сидите, но за 300 у.е. редко какой китаец станет работать уже, у них з.п. нормальные сейчас. Работал с китайцами в прошлом году, то в среднем 600-800 у.е. у них з.п., а может и выше (не говорят). Китай уже не бедная страна и з.п. у них нормальные, но многие думают, что они бедные и будут работать за копейки, то есть полнейшим бредом в наше время, уже не 90-е.
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13.03.2022 08:24 Відповісти
Так вроде говорили, что они летят в беларуссию, а потом сразу бегут в сторону польской границы. Экономят на перелете
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13.03.2022 02:04 Відповісти
Там поляки и литовцы держат границу на замке
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13.03.2022 07:30 Відповісти
поляки кордон контролюють, такі варіанти не пройдуть
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13.03.2022 07:32 Відповісти
Мдя уж. 300 баксов чтобы сдохнуть в первые пару дней. Давайте еще им доплатим по 300 баксов чтобы они ***** замочили
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13.03.2022 02:05 Відповісти
Давайте за нас - у нас більше!
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13.03.2022 02:05 Відповісти
Ага, підріжуть парашути і платити не треба, бо ж і не буде чим..
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13.03.2022 02:05 Відповісти
300 долярів, навіть на людське поховання не вистачить, або валятися десь будуть, або всіх у вигрібну яму поскидають...
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13.03.2022 02:09 Відповісти
а 11000 рублей мамке за жмура от шойгу! Как тебе такое Илон Маск?)))
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13.03.2022 02:15 Відповісти
$300? - то ніщеброди...
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13.03.2022 02:13 Відповісти
РФ даст им 300$ в срублях, и как же акуеют придурки если выживут, что рубль фсе, даже в сирии!
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13.03.2022 02:14 Відповісти
$300 после налогов будут "200"
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13.03.2022 02:17 Відповісти
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13.03.2022 02:17 Відповісти
Да, дёшевы нынче в Париже солдаты Ымперии (с)
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13.03.2022 02:22 Відповісти
А нам нада предложить 500 баксов что бы они начали стрелять в русню всё просто
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13.03.2022 02:26 Відповісти
500 за скальп российского вербовщика. И ехать никуда не надо.
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13.03.2022 05:47 Відповісти
З язика зняв. Треба їм повідомити яка зарплатня в ЗСУ і що потім зможуть отримати громадянство в ЄС за здачу в полон. Так вони в повному складі зі зброєю перейдуть. А якщо ще назначити по 100 баксів за кожного приведеного в полон москаля, так вони по декілька ходок туди сюди робити будуть, поки всіх не перетягають.
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13.03.2022 10:03 Відповісти
каждому - по трехсотому
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13.03.2022 02:28 Відповісти
вЯлічіє так й пре....
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13.03.2022 02:35 Відповісти
А если сдохнут, то можно и бесплатно
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13.03.2022 02:36 Відповісти
Запропонуймо їм по 301)
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13.03.2022 02:37 Відповісти
По какому курсу в рублях? 65....
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13.03.2022 04:10 Відповісти
По пакетику для сміття - єдине чим здатна параша розрахуватись з найманцями іноземними і рідними.
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13.03.2022 04:12 Відповісти
якщо правда,то це дуже "потужно"🤣
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13.03.2022 05:00 Відповісти
Якщо правда,то це дуже "потужно"🤣
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13.03.2022 05:01 Відповісти
***** ще і жлоб. За такі гроші тільки бомжі підуть воювати.
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13.03.2022 06:15 Відповісти
Вони і є бомжі, ***** на пару з асадом своїми космонавтами багато населених пунктів зрівняли, як у нас зараз суки роблять. Вони по іншому не вміють.
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13.03.2022 10:05 Відповісти
300 баксов? Бомжей нанимают? Да и вообще откуда они баксы берут или расчитываться в деревянных будут?
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13.03.2022 06:22 Відповісти
Це якщо іх захочуть брати в полон...Вони ж найманці,а нах вони потрібні в полоні???
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13.03.2022 06:54 Відповісти
кстати
там в рассее в мааскве где то печатают поддельные доллары
еще со времен ссср осталось
вот этими поддельными они могут расплачиваться
в сирии и ливии они так контрабандистам которые людей перевозили в европу
расплачивались фальшивками
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13.03.2022 07:17 Відповісти
А, что есть идиоты, которые за 300 баксов поедут умирать?
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13.03.2022 09:29 Відповісти
Я думаю за 300 баксів вони приїдуть здаватись в полон, щоб отримати за це ще грошей і громадянство ЄС )))))))))))))
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13.03.2022 10:06 Відповісти
Предложите им по 1000баксов за каждую целую технику рашистов. За пленных генералов по 10ке И они не рады будут, что привезли их сюда.
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16.03.2022 09:52 Відповісти
 
 