УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5764 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
19 415 22
армія РФ (13489) полон (1296) звільнення (1511) Шойгу (573) полонені (1943)

Російське міноборони заднім числом звільняє своїх солдат і офіцерів, які потрапили в полон в Україні, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російське міноборони заднім числом звільняє своїх солдат і офіцерів, які потрапили в полон в Україні, - ЗМІ

У російській федерації заднім числом звільнили військовослужбовців, які потрапили у полон в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на  журналіста Романа Цимбалюка

"А ситуація склалася така: кілька сотень військовослужбовців Росії потрапили в полон і їх зараз показують по всіх телеканалах, як в Україні, так і за кордоном. Тому, міністр оборони росії сергій шойгу вирішив покарати "зрадників батьківщини", звільнивши їх з військової служби заднім числом (станом на 23.02.2022)", - відзначив Цимбалюк.

За його словами, це означає, що у провалі військової операції, загибелі тисяч солдатів, втраченій техніці, сотнях збитих літаків та вертольотів, "шойгу звинувачує не свій Генеральний штаб, який бездарно спланував операцію, а тих, хто вірою та правдою служив своїй батьківщині".

"Наступним кроком генерала Шойгу буде звільнення заднім числом убитих військовослужбовців у ході спеціальної військової операції на території України! Не виплачувати ж багатомільярдні компенсації сім'ям загиблих, - зауважив Цимбалюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні і морги у білоруських Гомелі та Мозирі переповнені російськими окупантами

Російське міноборони заднім числом звільняє своїх солдат і офіцерів, які потрапили в полон в Україні, - ЗМІ 01

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+22
Танки тоже увольняйте. И самолеты. И вертолеты. Список прислать уволенных?
показати весь коментар
13.03.2022 02:27
+18
говорят что скоро Пyтин в бункере будет расписываться с Кабаевой.(пистолет и цианистый калий уже доставлены)
показати весь коментар
13.03.2022 02:28
+13
Не було оголошеня війни. Не є військовослужбовцями.
На них не розповсюджуються закони війни.
Вони не є військовополоненими,а є звичайними терористами зі щброєю.
показати весь коментар
13.03.2022 02:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Танки тоже увольняйте. И самолеты. И вертолеты. Список прислать уволенных?
показати весь коментар
13.03.2022 02:27 Відповісти
Там техники только,на 5,1 млрд. баксов уволилось из вашего парашарейха
показати весь коментар
13.03.2022 06:48 Відповісти
так то ж все списане на брухт
показати весь коментар
13.03.2022 07:23 Відповісти
говорят что скоро Пyтин в бункере будет расписываться с Кабаевой.(пистолет и цианистый калий уже доставлены)
показати весь коментар
13.03.2022 02:28 Відповісти
Пофігу, кацапи мають здохнути. Як і те, чи отримає якась свиноматка на кацапії якісь фублі за свого дохлого ваньку.
показати весь коментар
13.03.2022 02:29 Відповісти
А РАЦСи ( чи як там козломордії аналог називається) анулюють свідоцтва про народження)))
Не бьіло у нас никакого Ваньки(с)
показати весь коментар
13.03.2022 02:33 Відповісти
А Путлєр звільниться 30 грудня 1999 , єсішо.
показати весь коментар
13.03.2022 02:33 Відповісти
Не було оголошеня війни. Не є військовослужбовцями.
На них не розповсюджуються закони війни.
Вони не є військовополоненими,а є звичайними терористами зі щброєю.
показати весь коментар
13.03.2022 02:35 Відповісти
тогда нахрена они нужны? резать как свиней.
показати весь коментар
13.03.2022 02:41 Відповісти
Классика оркостана
показати весь коментар
13.03.2022 02:37 Відповісти
Ну на нет и суда нет. Всех к стенке.
показати весь коментар
13.03.2022 02:43 Відповісти
"Родина тебя бросит, сынок. Всегда"
показати весь коментар
13.03.2022 02:44 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
показати весь коментар
13.03.2022 02:55 Відповісти
Перша армія світу . По ********* , дегенератству , *********** і довідках та відписках . Яке недогасударство , така і недоармія . Підараси і мародери .
показати весь коментар
13.03.2022 02:55 Відповісти
Какой же ацкий режим
показати весь коментар
13.03.2022 03:39 Відповісти
Рабам подобається
показати весь коментар
13.03.2022 04:19 Відповісти
резать
показати весь коментар
13.03.2022 04:51 Відповісти
Должны отстроить то что разрушили. Как немцы. Правда они рукожопые, но копать могут.
показати весь коментар
13.03.2022 05:33 Відповісти
копати, розбирати завали, тільки важка і некваліфікована робота, більш ні на що не придатні
показати весь коментар
13.03.2022 07:29 Відповісти
Тобто це терористи. Московія озброїла терористів, без оголошення війни напала на Україну. Що з цього випливає? Московія держава терорист.
показати весь коментар
13.03.2022 06:08 Відповісти
А паралельно часом пише список не дружніх солдатів Парашської *********?
показати весь коментар
13.03.2022 06:33 Відповісти
роSSійський солдат, роSSія тєбя никогда нє бросіт!
показати весь коментар
13.03.2022 06:37 Відповісти
 
 