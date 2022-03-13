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Міноборони РФ бреше мільйонам своїх громадян та навіть очільнику Росії, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міноборони РФ бреше мільйонам своїх громадян та навіть очільнику Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Міноборони РФ бреше усім громадянам РФ та навіть главі РФ Володимиру Путіну.

Про президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібен час, нам потрібні сили, щоб переламати військову машину, яка прийшла на нашу землю. Не буду применшувати загрозу і не стану перебільшувати здобутки. Ми чесні люди, а не Міністерство оборони РФ, яке бреше усім, мільйонам своїх громадян і навіть очільнику Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

За словами президента, кожного дня та кожної ночі потрібно шукати, як завдати ворогу максимальної шкоди на всіх напрямках.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Кацапи завжди брешуть, це не новина. А нам своє робить.
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13.03.2022 02:40
+11
Надо бы фотки горы трупов в моргах Беларуси как то на рашу распрстранить с предложением искать мамашкам своих сыночков «ФАС ! ИСКАТЬ»
а то хутин умышленно держит трупы в Беларуси .

а сми Беларуси такие фото печатают с вопросом « хочешь туда ?»
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13.03.2022 02:50
+10
Так обманываться рады,что волают путинвперед. Все они знают.
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13.03.2022 02:43
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Кацапи завжди брешуть, це не новина. А нам своє робить.
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13.03.2022 02:40 Відповісти
ЗАПОВЕДИ БОЖИИ:
6. Не убивай
7. Не кради
2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
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13.03.2022 10:55 Відповісти
Так обманываться рады,что волают путинвперед. Все они знают.
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13.03.2022 02:43 Відповісти
Так вот почему на россии все заблокированно, чтоб ***** правды не узнал. ахаха
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13.03.2022 02:45 Відповісти
Ця срана недоімперія побудована на суцільній брехні. Можливо, правда - саме те, що її і зламає. Інакше як пояснити ці судомні спроби закрити всі канали зв'язку із зовнішнім світом.
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13.03.2022 02:48 Відповісти
Надо бы фотки горы трупов в моргах Беларуси как то на рашу распрстранить с предложением искать мамашкам своих сыночков «ФАС ! ИСКАТЬ»
а то хутин умышленно держит трупы в Беларуси .

а сми Беларуси такие фото печатают с вопросом « хочешь туда ?»
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13.03.2022 02:50 Відповісти
їх не викладають, кажуть відос ніби бульбаши десь в перші дні виклали, але не траплявся ніде
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13.03.2022 07:21 Відповісти
единий варіант моніторити е-майли фірм - установ - приватні та все це розсилати ...- на всіх інших ресурсах там повна цензура
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13.03.2022 10:56 Відповісти
Предлагаю обращения Зеленского сделать конкретно доя каждой страны Западного мира ОТДЕЛЬНО И НА ЯЗЫКЕ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ
Пусть он обратиться отдельно к венграм , отдельно к итальянцам , отдельно к немцам и т д
тогда СМИ этих стран не посмеют переврать и исказить обращение
И в обращении обратить внимание на более 12000 убитых орков , которых хутин скрывает от мамаш
В РЕЗУЛЬТАТЕ руские в тех странах НАЧНУТ ЗВОНИТЬ В РАШУ СВОИМ РОДСТВЕНИКАМ И правда дойдёт до россиян
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13.03.2022 02:56 Відповісти
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13.03.2022 03:37 Відповісти
свята наївність.
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13.03.2022 03:49 Відповісти
Пока им хватает хотя бы на чекушку, правда им не нужна.
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13.03.2022 03:00 Відповісти
більше того! вони здововані опором українців і розгнівані - "як то стріляють?! от суки!"
тож всі вони там барани і вівці тупі і безмозглі. але і вівці і барани мають хоть щось, що є душею, а в кацапів її немає - вони не нажахані своїми втратами, їх хвилює тільки пустий супермаркет
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13.03.2022 10:20 Відповісти
а хто не пересікає кордони, а трохи їх отодвігає? - шютка.
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13.03.2022 03:36 Відповісти
И чего ты Зеленский так беспокоишься о том, что там в рашке кому врет? Об обнищании ватанов.... О их экон проблемах....
Ты ещё обеспокойся что Шойгу их армию обокрал....
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13.03.2022 04:13 Відповісти
Заберіть, будь-ласка, огидне путінське табло від заголовку!
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13.03.2022 09:30 Відповісти
Очередной бред от Вовочки ЗЕ.
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13.03.2022 09:43 Відповісти
В такі часи російська вража пропаганда працює на кабельному ТБ,та "тарєлки"вещають брехню на Україну.Воняєв і скабєєва с сіманьян продовжують брехати на українському просторі!Невже це не можна вирішити раніше??А зараз???
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13.03.2022 10:12 Відповісти
Ув. модераторы, можете убрать рожу пуйла?
Дико бесит на него смотреть.
Спасибо!
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13.03.2022 11:43 Відповісти
 
 