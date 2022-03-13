31 297 21
Міноборони РФ бреше мільйонам своїх громадян та навіть очільнику Росії, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що Міноборони РФ бреше усім громадянам РФ та навіть главі РФ Володимиру Путіну.
Про президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам потрібен час, нам потрібні сили, щоб переламати військову машину, яка прийшла на нашу землю. Не буду применшувати загрозу і не стану перебільшувати здобутки. Ми чесні люди, а не Міністерство оборони РФ, яке бреше усім, мільйонам своїх громадян і навіть очільнику Російської Федерації", - наголосив Зеленський.
За словами президента, кожного дня та кожної ночі потрібно шукати, як завдати ворогу максимальної шкоди на всіх напрямках.
Топ коментарі
+22 Джон Зойдберг cb913b8d
показати весь коментар13.03.2022 02:40
+11 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар13.03.2022 02:50
+10 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар13.03.2022 02:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
6. Не убивай
7. Не кради
2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
а то хутин умышленно держит трупы в Беларуси .
а сми Беларуси такие фото печатают с вопросом « хочешь туда ?»
Пусть он обратиться отдельно к венграм , отдельно к итальянцам , отдельно к немцам и т д
тогда СМИ этих стран не посмеют переврать и исказить обращение
И в обращении обратить внимание на более 12000 убитых орков , которых хутин скрывает от мамаш
В РЕЗУЛЬТАТЕ руские в тех странах НАЧНУТ ЗВОНИТЬ В РАШУ СВОИМ РОДСТВЕНИКАМ И правда дойдёт до россиян
тож всі вони там барани і вівці тупі і безмозглі. але і вівці і барани мають хоть щось, що є душею, а в кацапів її немає - вони не нажахані своїми втратами, їх хвилює тільки пустий супермаркет
Ты ещё обеспокойся что Шойгу их армию обокрал....
Дико бесит на него смотреть.
Спасибо!