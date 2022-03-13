Міноборони РФ бреше мільйонам своїх громадян та навіть очільнику Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Міноборони РФ бреше усім громадянам РФ та навіть главі РФ Володимиру Путіну.

Про президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібен час, нам потрібні сили, щоб переламати військову машину, яка прийшла на нашу землю. Не буду применшувати загрозу і не стану перебільшувати здобутки. Ми чесні люди, а не Міністерство оборони РФ, яке бреше усім, мільйонам своїх громадян і навіть очільнику Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

За словами президента, кожного дня та кожної ночі потрібно шукати, як завдати ворогу максимальної шкоди на всіх напрямках.

Читайте: Гуманітарний вантаж для Маріуполя заночував у Бердянську - Зеленський