Шредер провів переговори з Путіним та представниками української влади, - німецькі ЗМІ

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер кілька годин розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер ввечері.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП про це пишуть Reuters, Bild

За даними видань, ця розмова стосувалася припинення війни в Україні. Хоча не повідомляється, чого вдалося досягти цією розмовою.

Bild із посиланням на поінформоване джерело, повідомляє, що Шредер також мав довгу розмову з одним із найближчих радників Путіна.

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Шредер з дружиною покинули Москву в суботу вранці і вилетів до Стамбула, повідомляє німецьке видання, не розкриваючи жодних подробиць розмов.

Колишній канцлер Німеччини у понеділок увечері мав зустріч з українською делегацією на чолі з нардепом Рустемом Умеровим, який був раніше учасником переговорів з Росією про припинення вогню на Донбасі.

Крім того, за інформацією джерела Bild, зараз Шредер залишається єдиною людиною, яка мала розмову як з Путіним, так і з українською делегацією.