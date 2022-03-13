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Шредер провів переговори з Путіним та представниками української влади, - німецькі ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Шредер провів переговори з Путіним та представниками української влади, - німецькі ЗМІ

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер кілька годин розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер ввечері.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП про це пишуть Reuters, Bild

За даними видань, ця розмова стосувалася припинення війни в Україні. Хоча не повідомляється, чого вдалося досягти цією розмовою.

Bild із посиланням на поінформоване джерело, повідомляє, що Шредер також мав довгу розмову з одним із найближчих радників Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шредер на прохання України зустрівся з Путіним, - ЗМІ

Шредер з дружиною покинули Москву в суботу вранці і вилетів до Стамбула, повідомляє німецьке видання, не розкриваючи жодних подробиць розмов.

Колишній канцлер Німеччини у понеділок увечері мав зустріч з українською делегацією на чолі з нардепом Рустемом Умеровим, який був раніше учасником переговорів з Росією про припинення вогню на Донбасі.

Крім того, за інформацією джерела Bild, зараз Шредер залишається єдиною людиною, яка мала розмову як з Путіним, так і з українською делегацією.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
"Немецький продажний політик - йди на *** !"
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13.03.2022 04:36
+14
тільки ЗСУ і тільки ТБО бо в нас іншого нема.
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13.03.2022 03:34
+12
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13.03.2022 03:59
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Шредер?
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13.03.2022 03:24 Відповісти
так, той самий з Черепашок ніндзя.
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13.03.2022 07:09 Відповісти
рускій Шльондер
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13.03.2022 10:04 Відповісти
Иран нанес ракетный удар по Ираку

и даже Vaня-Zомби прислали
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13.03.2022 03:26 Відповісти
"Шредер з дружиною покинули Москву в суботу вранці і вилетів до Стамбула, повідомляє німецьке видання, не розкриваючи жодних подробиць розмов"
перемовник, ще пошукать таких.
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13.03.2022 03:31 Відповісти
Їхали за премією!
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13.03.2022 04:00 Відповісти
Коли вже Турція закриє воздушний простір? Я так розумію, зараз всі лаптєногі обходять так обмеження на польти: летять в Стамбул, а далі в любу країну європи без перешкод.
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13.03.2022 04:10 Відповісти
Ердоган же ясно сказав - Турція підтримуе Україну не псуюючі своїх відносн з кацапами.
ясніше як би і не скажеш.
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13.03.2022 04:16 Відповісти
Цены у туркишей правильные. От 500 евро. Пусть летят
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13.03.2022 06:24 Відповісти
Літають через Сербію.
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13.03.2022 07:26 Відповісти
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13.03.2022 07:46 Відповісти
тільки ЗСУ і тільки ТБО бо в нас іншого нема.
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13.03.2022 03:34 Відповісти
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13.03.2022 03:59 Відповісти
"Немецький продажний політик - йди на *** !"
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13.03.2022 04:36 Відповісти
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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13.03.2022 05:35 Відповісти
Це падло, куплене Путлєром на відсотки від газової труби, поїїхало своє рішать! Існує термін "шредерізація", що означає підкуп чиновників і впливових осіб в Європі. Голуб миру, *****!
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13.03.2022 06:41 Відповісти
эта коррумпированная консерва разговаривала только с теми из украинской стороны,кто не имеет отношения к нынешнему составу украинской делегации..Вывод- Шредер понимает.что он уже НИКТО и зовут его НИКАК и с путиным прощался,спасая шкуру и свои "тридщать серебренников".а "переговоры" ни с кем от украинской стоороны есть просто попытка через СМИ пытаться слепить из себя чего -то там политически восстребуемое и чего-то там решающее.Короче-представление только для СМИ
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13.03.2022 06:51 Відповісти
Он никто в Германии,
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13.03.2022 08:06 Відповісти
Шрьоддєр к ногє - сказав пуйло і песик махаючи хвостом підбіг за новою порцією вказівок.
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13.03.2022 07:07 Відповісти
Шредер приїхав, щоб отримати дивіденти, він вже розпустив свій офіс в рейхстазі, ну і так, між іншим, поспівчував Вольдемару - ти меня никогда не увидишь ти меня никогда не услишиш. Раніше попрощався ще один корифан - Фіньйон, бувший примус жабоїдів, особистий друг. Надії Єрмака залишились надіями.
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13.03.2022 07:10 Відповісти
Шредер не меньше самого Путина замазан в крови убитых украинских детей. Помогал Европе вырастить монстра. И шлюха Меркель, прикидывающаяся "другом Украины", а в реале +работавшая на Путина - теперь как крыса сидит в норе.
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13.03.2022 07:20 Відповісти
Меркель еда та шалаболк
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13.03.2022 08:07 Відповісти
Після Шредера мабуть ще Меркель поїде домовлятися... Скотиняка скупив половину політиків і чиновників у Європі!
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13.03.2022 07:20 Відповісти
Штангельциркуль щось вирішує з ****** і представниками української влади? Українська влада це Янукович чи що
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13.03.2022 07:24 Відповісти
канцлер по вызову из службы эскорта ФРГ. всегда в наличии мальчики и девочки
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13.03.2022 07:36 Відповісти
Этот шрёдер приближал войну, вылизывал путину задницу (еще не обсохла), а теперь миротворец. Чудеса...
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13.03.2022 08:12 Відповісти
гы!!в его ситуации очень трудно не стать ,,миротворцем" уголовное дело оформлено в Ганновере и уже успешно зарегистрировано в верховном суде Карлсруе и статьи обвинения ну совсем скажем не детские!!
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13.03.2022 08:34 Відповісти
до його дня смерті, справу закінчать?
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13.03.2022 08:57 Відповісти
В 2008 році Колька СракаЗі теж приніс "мир" у Грузію.
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13.03.2022 08:54 Відповісти
Бабки перестали капати -ну і якого хрена там сидіти. Пора здриснути...що і успішно зробив
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13.03.2022 08:55 Відповісти
Ну, кто такой Шредер (купленный х**лом дядька) - это мы знаем..А кто такой Рустем Умеров ? Что в МИДе УКраины мпециалисты кончились, что а такое ответсвенное для страны время , её представляют х-зна-кто ?
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13.03.2022 09:51 Відповісти
щур гребаний! йди разом з своїм расєйським кораблем! і на дно!!!
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13.03.2022 10:05 Відповісти
шрёдер иди вслед за ****** *****,продажная ****!
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13.03.2022 11:15 Відповісти
С тараканами на кухне никто не договаривается
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03.08.2022 14:57 Відповісти
 
 