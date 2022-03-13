Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 106 військовослужбовців, 17 - посмертно
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 106-ти військовослужбовців Збройних сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.
"Я підписав два важливих укази про відзначення державними нагородами України 106-ти військовослужбовців Збройних сил України, які мужньо проявили себе у боях за незалежність нашої держави. 17 з них – посмертно", - зазначив президент.
Згодом на сайті Президента з'явився текст указу з прізвищами нагороджених:
"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЖУКА Сергія Володимировича — підполковника
ОСТАПЕНКА Олега Володимировича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОНДАРЕНКА Сергія Миколайовича — капітана
БОРОВКОВА Тараса Ігоровича — лейтенанта
БУЛАТА Ярослава Олександровича — старшого лейтенанта
ГОРБАНЯ Владислава Вячеславовича — капітана
ГРЕКА Андрія Анатолійовича — майора
ГРЕЧИШНИКОВА Станіслава Сергійовича — лейтенанта
ГУКА Вадима Вячеславовича — старшого лейтенанта
ДЕМЕНКА Владислава Віталійовича — головного сержанта
ЗАРЕЦЬКОГО Дмитра Євгенійовича — майора
ЗЕБНИЦЬКОГО Костянтина Миколайовича — майора
КОТЕНКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
КОЧЕРЖЕНКА Максима Олексійовича — капітана
ЛИМАНЦЯ Павла Валентиновича — старшого лейтенанта
ЛОБАНОВА Єгора Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЛУЦИКА Павла Олександровича — старшого лейтенанта
МЕЖЕННОГО Станіслава Євгеновича — підполковника
МОРОЗА Валерія Миколайовича — капітана
НІКОЛЕНКА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
ОСТАПЕНКА Володимира Сергійовича — капітана
ПАЗИЧА Ігоря Івановича — капітана
ПЕТРУСЕНКА Владислава Вікторовича — полковника
ПІДДУБНЯКА Олександра Андрійовича — майора
ПОРОСКУНА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
ПРАЧКОВСЬКОГО Богдана Руслановича — капітана
ПРОДАНА Віктора Євгенійовича — головного сержанта
ПРОШАКА Андрія Васильовича — старшого сержанта
РИЖУКА Сергія Георгійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ТАРАНА Артема Юрійовича — лейтенанта
ТАРАСЕНКА Олександра Олеговича — старшого лейтенанта
ТКАЧУКА Владислава Валентиновича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби
ТУРЕВИЧА Ігоря Ігоровича — капітана
ЧАЙКУ Максима Ігоровича — майора
ЧОРНОГО Миколу Вікторовича — капітана
ЧУЙКА Олександра Олександровича — капітана
ЮЩЕНКА Олексія Анатолійовича — сержанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
КАЛЮЖНОГО Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта
КІНЕРТА Дениса Вікторовича — майора
КУРОЧКА Артема Михайловича — капітана
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
БАДІОНА Богдана Руслановича — матроса
БАДЮЛА Анатолія Сергійовича — старшого лейтенанта
БЕЗУГЛОГО Івана Івановича — старшого солдата
ВОРОШИЛОВА Дмитра Олексійовича — старшину 1 статті
ГРИНЧУКА Дениса Миколайовича (посмертно) — солдата
ГРИЦАЧЕНКА Андрія Петровича — старшого сержанта
ДИЧКА Петра Григоровича — солдата
ЗВАДУ Івана Олександровича — старшого сержанта
ІЛЬЧЕНКА Віктора Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
КАЛІТАЯ Сергія Володимировича — старшого солдата
КИРЕЙЧИКОВА Антона Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
КИСЕЛЬОВА Єгора Сергійовича — матроса
КОЗИРІНА Руслана Денисовича — солдата
КОТА Владислава Миколайовича — старшину 2 статті
ЛАВРЕНЧУКА Миколу Миколайовича — старшого сержанта
ЛИТВИНА Олександра Володимировича — старшого солдата
МОКАНУ Григорія Ісидоновича — старшого матроса
МОРОЗА Кирила Володимировича (посмертно) — солдата
МОСКАЛЕНКА Максима Ігоровича — старшого солдата
НЕВМЕРЖИЦЬКОГО Руслана Вікторовича — матроса
НОРЦОВА Євгенія Юрійовича — молодшого сержанта
ОГІЛЬКА Ростислава Сергійовича — молодшого сержанта
ОСТАПЮКА Василя Миколайовича — солдата
ПАНДЯКА Михайла Миколайовича — старшого солдата
ПЕЛИХА Ігоря Петровича — капітана
ПИШКА Святослава Юрійовича (посмертно) — солдата
ПІВНЕНКА Євгенія Володимировича — старшого солдата
ПЛАХОВА Руслана Миколайовича — штаб-сержанта
ПОГОРІЛЬЧУКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ПОЛІЩУК Іванну Володимирівну (посмертно) — старшого солдата
РАВЛИКА Володимира Степановича — старшого солдата
САБАДАША Тараса Івановича — сержанта
САВИЦЬКОГО Микиту Ігоровича — старшого лейтенанта
СЕМЕНЮКА Володимира Руслановича (посмертно) — солдата
СКИРТУ Олексія Анатолійовича (посмертно) — сержанта
СОРОКУ Володимира Юрійовича — старшого солдата
ТЕСЛЮКА Віталія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
ТОВКАНА Ярослава Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ТРЕТЯКА Дениса Олександровича — старшого солдата
ЧЕРНІГОВА Юрія Михайловича — штаб-сержанта
ЧУПРИНУ Сергія Сергійовича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ШЕВЧУКА Юрія Віталійовича — молодшого сержанта
ЯНУША Андрія Руслановича (посмертно) — старшого солдата
ЯСКОВЦЯ Олега Олександровича (посмертно) — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ЗАХАРЧЕНКА Сергія Олександровича — капітана
КРИВОГОРНІЦЕВА Володимира Олександровича — підполковника
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
КИРИЛЕНКА Дмитра Івановича — капітана
НІКІФОРОВА Максима Ігоровича — лейтенанта
ПІМЕНОВА Сергія Васильовича — підполковника
ТОМІЛОВА Дмитра В’ячеславовича — матроса
ЩЕРБИНУ Сергія Миколайовича — підполковника
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
ДЕРЕЖЕНЦЯ Миколу Олександровича — старшого солдата
ДРОБІТА Віталія Юрійовича — старшого солдата
ЗАЙЦЕВА Вадима Віталійовича — старшого солдата
КІСЕЛЬОВА Кіріла В’ячеславовича — молодшого сержанта
КУДЕЛЮ Володимира Вячеславовича — молодшого сержанта
КУШНІРУКА Андрія Володимировича — молодшого сержанта
МИТРОВИЧА Павла Васильовича — старшого солдата
ОРОСА Олександра Олександровича — лейтенанта
ПИШЕНКА Владислава Вікторовича — старшого лейтенанта
ПОМІНЧУКА Сергія Миколайовича — майора
ПРОКОПЕНКА Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта
УРСАКІ Станіслава Сергійовича — солдата
ШПИРКУ Ігоря Віталійовича — старшого лейтенанта
ЩЕРБИНУ Олену Володимирівну — капітана".
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