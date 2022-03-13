Підтримка американцями України, як дружньої нації зросла до 81%, - "The New York Times"
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Підтримка американцями України як дружньої нації або навіть країни-союзника суттєво збільшилася від початку російського вторгнення - водночас серед громадян США істотно зросло вороже ставлення до РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише американське видання The New York Times із посиланням на останнє соціологічне опитування, проведене організацією YouGov.
"Ще рік тому багато американців не знали, як ставитися до України – якщо вони взагалі щось про неї знали. Третина виборців не могла сказати, чи є ця країна дружньою або ж недружньою для США. Зараз уже не так", - зазначається в публікації.
За останній час, особливо після російського вторгнення, переважна більшість американців почала переконливо вважати Україну виключно дружньою нацією.
"Щонайменше 81% американців ставиться до України як до дружньої (держави – ред.) або навіть як до союзника", - зауважується в публікації.
Цей показник перевищує навіть симпатії до багатьох давніх союзників США, таких як Франція чи Японія. Вищі позитивні оцінки американців отримали лише Велика Британія, Канада й Австралія.
Водночас дедалі більше американців (до 70%) переконані, що Росія є ворогом для США, навіть більшим, ніж Китай, Іран і Північна Корея.
Будь ласка, зачекайте...
А ось дудки . Вони просто тупо не в курсі , що йде війна десь там за атлантикою .
Странная война (рабочее название)
Это война странная во всех отношениях и уровень идиотизма со стороны российских военных просто зашкаливает.
Первый и самый главный идиотизм. Это нападение на Украину. Полнейший провал разведки и подготовки. Фактически они нападали на страну, которая существовала только в их воображении. Они не имели ни малейшего понятия ни о том сколько в Украине боеспособной армии, ни чем она вооружена. Ну и самое главное, что они даже допустить не могли, что армия Украины будет ждать нападения и будет готова встречать гостей. Ну а про население они даже не думали. Население - рабы подумали они. Одного омоновца на село хватит и село радостно побежит целовать сапог гауляйтера и служить на благо новой отчизны. Ну они явно не знали, что за спиной клоуна есть кому встать серой тенью.
Второй идиотизм. Напасть на Украину в это время года - это фирменный саботаж. Вся техника, включая большинство танков, могут ехать только по дорогам. Дорог не много и соответственно на них очень легко устраивать диверсии перерезая доставки еды, топлива и боеприпасов. Ночь по-прежнему длинней дня и в результате снижается эффективность войск.
Ночью выходят спец подразделения на охоту и им чем длиннее ночь, тем им лучше. И они отлично знают местность, а оккупанты ее вообще не знают и поэтому деятельность их спец подразделений гораздо менее эффективна.
Ну и холод. Подавляющее количество ВСУ ночуют в домах или подвалах. А оккупанты ночуют в поле. Танк остывают почти мгновенно, ну и в силу дефицита топлива их нельзя все время держать с включенным двигателем. В результате к раненным и убитым добавляются еще и заболевшие. Плюс в таких условиях гораздо быстрей наступает физическое истощение. Из-за холода оккупанты зачастую вынуждены набиваться в грузовик как селедка в бочку, чтобы хоть как-то согреться. Одна граната или снаряд и почти все попадают в груз 200, а счастливчики в груз 300.
Третий идиотизм. Россия была так уверенна в мгновенной победе, что командиры вторжения вообще не изучали карту и решили ехать по знакам. Украинцы знаки сняли или перекрутили. Ну и денацификация помогла и изменилось большинство названий городов и сел. А у оккупантов карты старые. И вот оккупанты ездят кругами пытаясь найти село Ленинское, в то время как оно называется Выгорбки. И ездят они кругами вокруг того самого села, которое и пытаются найти.
Четвертый идиотизм. Они взяли на войну срочников и контрактников, которые только вчера были срочники. Пусть немного обстреляются, пригодится, думали они. Ну а за срочников контракт за подписали. Чисто ради заботы о них, потом сами спасибо скажут. А тут раз и настоящая война. Срочники не обстреляны и они просто паникуют и разбегаются. А как мы все знаем, цепь сильна настолько насколько сильно ее самое слабое звено. И как только побежали срочники, так за ними побежали и все остальные. «Все бегут, и я бегу». Обнажаются тылы, чем сразу же пользуются защитники. А потом срочники плачут, зовут маму и только разлагают моральный дух. Толку от них мало, а кормить и лечить нужно, как и профессионалов.
Пятый идиотизм. Они взяли с собой Росгвардию и ОМОН. Это структуры, которые в принципе не обучены воевать с солдатами. Они в какой-то мере могут воевать только с гражданскими, и то в основном с теми, кто не вооружён. А в Украине я думаю уже вооружились все кто хотел.
Опять же, толку от них мало, а кормить и лечить нужно, как и профессионалов. Ну и целом они привыкли палками гонять послушное стадо и обычно туда берут определенный психотип, которому такое нравится. Но этот психотип довольно труслив и поэтому сбегает при первой же опасности. И точно так же, как и срочники они бросают все и разбегаются по лесам, где их уже давно ждут.
Шестой идиотизм. Россия в Чечне воевала по большому счету с партизанами. Война в Грузии их сильно расслабила. И Сирия по большому случаю тоже. А тут они начинают воевать с армией, у которой по большому счету есть все то же что и у них, а местами даже и лучше. Да, перевес в технике у России, конечно, большой, но еще нужно и умение. А вот с умением как оказалось довольно печально. Уж больно россияне расслабились. Давно у их противника не было ни ПВО, ни авиации. Я уже молчу про артиллерию, всякие там Грады и Смерчи. Они привыкли воевать как на параде. Ну и оказалось со времени обновления военной доктрины, появилось у украинской армии очень много новомодных игрушек.
Просто для примера, решили оккупанты собрать побольше сил на аэродроме. А тут прилетел Град и большинство сгорело. Потом решили еще раз это сделать и опять повторилась та же картина. И уже пишут, что такое повторилось в третий раз.
Другой пример. Видео, как работает Стугна. Едет колона, поджигают бензовоз с расстояния примерно в километр. Пока все метушатся, думают, что и откуда, прилетает вторая ракета, которая выносит БТР сопровождения, а потом третья ракета выносит еще что-то. Это переносной комплекс. 3 единицы техники больше нет, две в панике съехали в кювет. Колона надолго встала. Военные забрали Стугну и поехали к следующей дороге. Что можно противопоставить этой технике? Я если честно не знаю.
Седьмой идиотизм. Большинство вояк оккупантов выглядят как какие-то оборванцы. Куча техники откровенно старого образца. А есть и откровенный металлолом. А сколько было в начале радостных воплей, что сейчас «вежливые люди» освободят Украину. А потом видео малолетних оборванцев. Их уже даже орками перестали называть, потому что это просто смешно. Ну а случаи, когда гопники отжали танк, а цыгане украли танк и видео фермеров, которые угоняют технику. Даже если половина из этого не правда, то даже того, что останется будет достаточно.
Добавлю сюда видео мародеров и перехваченные разговоры, где сыновья с мамами матом разговаривают. Да и факт, что такие разговоры перехватывают тоже говорит о многом. В результате миф про непобедимую, могучую, но справедливую армию с треском рухнул. За «вежливых людей» получить в «табло» можно даже в России. Российскую армию уже никто в серьез воспринимать не будет.
Восьмой идиотизм. Большинство украинцев, особенно в тех местах, где идут боевые действия, свободно говорят на русском и выглядят как оккупанты. Но при этом они говорят и на украинском. А оккупанты в большинстве своем не говорят. Поэтому у украинцев есть отличная система распознавания свой-чужой, а у оккупантов ее нет. Это позволяет втереться в доверие, и позволяет легко выявлять диверсантов.
Девятый идиотизм. Освещение войны в России, как будто в Украине в СБУ делали. Сначала неделю у нас потерь нет. Вообще. Ноль! Потом наконец, когда гробы пошли, пришлось сознаться, что да, где-то есть у нас порой, но очень мало. Всего лишь 400 штук. Если что, в ОРДЛО погибло в несколько раз меньше за последние 4 года. А за каждого покойника мы щедро заплатим аж 50 долларов. Потом поняли какую фигню сморозили и подняли суммы. Потом «сам» сказал, что срочников там нет, потом вдруг оказалось, что есть, но очень мало. Просто уже прямо система просматривается.
Потом за фейки закон пропихнули, потому что у нас все так хорошо, что скрывать нам нечего. Но не дай бог тебе усомниться в этом. Ну и чтобы два раза не вставать решили наказывать и тех, кто против войны. Потому что мы все как один, должны сплотиться вокруг нашего вождя и как один умереть там, где он скажет.
Десятый идиотизм. Как оказалось готовились к войне 3 месяца, но при этом большая часть резервов России оказалась заграницей. Наличной валюты раз, два и обчелся и уже долги выплачивать нечем. И как оказалось к такому повороту они просто не готовились. Типа ввяжемся в бой, а там посмотрим. Вот и увидели. И теперь им Северная Корея сверху машет и спрашивает, нащупали дно или еще продолжают падать.
Какие из этого выводы? Оккупанты должны быть уничтожены, и Украина добудет свою свободу.
Это - вполне вероятно, поскольку отстреляться Искандерами под ноль, просто нельзя, поскольку часть этих ракет обязана резервироваться под доставку ядерных боеприпасов. Их просто нельзя трогать, поскольку они идут по другому ведомству и другим программам. Поэтому и пришлось использовать старые Точки, которые Моска грозилась полностью снять с вооружения, заменив их теми самыми Искандерами.
Видимо, именно эта рокировка отнесла Точки к вооружениям, которые уже не нужно поддерживать на определенном уровне готовности, то есть - можно не проводить регламентные работы и необходимые модернизации. Видимо, плохое техническое состояние ракет, как раз и стало причиной их падения где-то на местности, на которой отсутствуют любые признаки цели. Ну а с учетом того, что на них нет следов поражения средствами ПВО, то упасть они могли только самостоятельно.
Наблюдение сделали наши знакомые, несколько дней назад. Один из наших населенных пунктов, россияне обстреляли РСЗО «Ураган». В результате, половина пакета ушло в виде болванок. Ракеты просто не разорвались и нанесли ущерб зданием просто как быстро летящий, тупой предмет и не более. Знакомые рассмотрели руZZкие «подарки и обнаружили маркировку, на которой стоял год выпуска 1985. Это значит, что артиллеристы тоже используют антикварные боеприпасы, взрывающиеся через один.
Заметим, усе это происходит в той фазе войны, когда противнику надо бы приложить максимум усилий, чтобы сломить сопротивление. Обычно, именно в этой фазе используется самое эффективное оружие и самые свежие силы. Мы же наблюдаем нечто иное. В частности - старое и заведомо - технически несостоятельное оружие. Что бы это могло значить, каждый может решить для себя самостоятельно. Мы же не станем погружаться в эту тему и отметим только одно: Ми переможемо!
anti-colorados
https://www.youtube.com/watch?v=wxnmy1Zu0-8&list=PL8ao2ZjeM9mslBOATvDa87lvgELw281lF&index=1
Он понимает, что ему уже 70 лет, и он может скоро скопытиться, и не усепть это сделать.
И ему пофиг, что все эти действия обвалят экономику россии в каменный век!
Даже если бы ему удалось восстановить советкий союз, захотели бы ли люди в таком союзе жить? в полной нищете?
Они бы его опять развалили!
Этот идиот думает,что сюз развалили проклятые американцы. А союз развалили люди, так как союз дожился до крайней нищеты.
путин много ошибок делает в трактовке исторических событий.
например, он критикует ленина, за то что он не сохранил империю, а переделал ее на союз республик.
на что хочется сказать: "а ты там был? ты видел какие условия тогда были? там другой возможности просто не было"
так же он считает, что союз можно было сохранить, просто гкчп тогда нужно было жестче действовать. на что тоже можно ответить: "ты не был на месте гкчп?! и ты не понимаешь какие условия тогда были! весь народ был против них!" ...
путин говорит, что можно было "сделать не так", не понимая всех условий, которые тогда были.
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плохо, что в россии нет свободы слова.
если бы ба в россии свобода слова - разные люди приходили бы на телевидение, сторонники ленина, противники ленина, стороннники советского союза, противники советского союза, сторонники демократии, сторонники диктатуры.
и в споре рождалась бы истина.
а в россии так: у путина есть какая-то своя идеология. он пишет телеканалам методички, и пропагандисты через телеканалы пропагандируют эту идеологию на весь народ.
со временем эта идиология вбивается всему народу в головы.
а путин не очень умный человек. вся его идеология основана на урывках каких-то материалов, которые он когда-нибудь читал.
у него искаженное видение истории, искаженное видение геополитики, искаженное видение экономики.
и вот это искаженное видение мира было навязано всему российскому народу.
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путин - старый пердун, который мыслит катеориями 20-го века, а не 21-го века.
он в 50-ом году родился!
если опросить современную молодежь в росии, то ей уже никаие ссср-ы не нужны.
сейчас такая ситуация, что старые 70-летние деды всей стране навязывают свое мнение.