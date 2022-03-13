Підтримка американцями України, як дружньої нації зросла до 81%, - "The New York Times"

Підтримка американцями України як дружньої нації або навіть країни-союзника суттєво збільшилася від початку російського вторгнення - водночас серед громадян США істотно зросло вороже ставлення до РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише американське видання The New York Times із посиланням на останнє соціологічне опитування, проведене організацією YouGov.

"Ще рік тому багато американців не знали, як ставитися до України – якщо вони взагалі щось про неї знали. Третина виборців не могла сказати, чи є ця країна дружньою або ж недружньою для США. Зараз уже не так", - зазначається в публікації.

За останній час, особливо після російського вторгнення, переважна більшість американців почала переконливо вважати Україну виключно дружньою нацією.

"Щонайменше 81% американців ставиться до України як до дружньої (держави – ред.) або навіть як до союзника", - зауважується в публікації.

Цей показник перевищує навіть симпатії до багатьох давніх союзників США, таких як Франція чи Японія. Вищі позитивні оцінки американців отримали лише Велика Британія, Канада й Австралія.

Водночас дедалі більше американців (до 70%) переконані, що Росія є ворогом для США, навіть більшим, ніж Китай, Іран і Північна Корея.

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