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У зв’язку з втратами війська РФ формують нові підрозділи. Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У зв’язку з втратами війська РФ формують нові підрозділи. Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб, - Генштаб ЗСУ

Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочалась вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

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Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.

За наявною інформацією, на території Республіки Беларусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь - близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.

У зв’язку з втратами збройні сили російської федерації формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот)

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.

Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!" - розповіли в Генштабі ЗСУ.
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Топ коментарі
+14
О-о-о! 1500 військових це сила!!
Привезти 1500 тушок, через пів світу, щоб вони подохли тут?!!
Та, якщо порахувати логістику, то доставка кожного з ЦИХ, до місця розгортання, можу бути еквівалентною вартості вантажівки.
Дуже економічно обґрунтовано!! Продовжуйте хлопці.
Це добре.
Хочеться запитати японців, а ви хлопці чого чекаєте?
Там вже окрім купки прикордонників та декількох сотень місцевих ханиг і браконьєрів нікого не залишилось.
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13.03.2022 07:44
+5
залутали 10 я Эдельвейс чёто из рэб кацапов
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13.03.2022 08:21
+5
трофей комплекс РЭБ борисоглебск 2 русня его пролюбила эдельвейсы забрали он от 0 должен кататси в 5 км-10 км ещё раз делаем выводы рузге офицеры долбоящеры годные только на раздвигать свои ягодицы для более вышестоящих
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13.03.2022 08:38
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Израильская разведка сообщает, что РФ наращивает военный контингент в Бресте.
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13.03.2022 07:27 Відповісти
трассе Кобрин- Гомель в сторону Гомеля было замечено около 15 грузовых авто с солдатами, БТР, около 5 броневиков и столько же пикапов и джипов с буквой V и, предположительно, чеченских флагами.
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13.03.2022 07:29 Відповісти
20-25 машин ? Дрібнішають колони орків...
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13.03.2022 08:06 Відповісти


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13.03.2022 10:18 Відповісти
Наверно оттягивают внимание от Мариуполя. Надеюсь у Киева достаточно сил отразить наступление из Беларуси.
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13.03.2022 07:32 Відповісти
Окупанти відправляють своїх поранених не тільки в Білорусь. Змушують лікувати їх і українських лікарів. Мелітопольська хірургія забита рашиськими пораненими.
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13.03.2022 07:41 Відповісти
Щас орки окопаются укрепятся ,чего ждут ЗСУ, добить нужно по партизански то что есть сейчас в Украине
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13.03.2022 07:43 Відповісти
Йди до нас, партизан, ми дамо тобі парабелум.
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13.03.2022 09:28 Відповісти
У ГенШтабі знають що треба робити.
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13.03.2022 10:19 Відповісти
О-о-о! 1500 військових це сила!!
Привезти 1500 тушок, через пів світу, щоб вони подохли тут?!!
Та, якщо порахувати логістику, то доставка кожного з ЦИХ, до місця розгортання, можу бути еквівалентною вартості вантажівки.
Дуже економічно обґрунтовано!! Продовжуйте хлопці.
Це добре.
Хочеться запитати японців, а ви хлопці чого чекаєте?
Там вже окрім купки прикордонників та декількох сотень місцевих ханиг і браконьєрів нікого не залишилось.
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13.03.2022 07:44 Відповісти
Если не добьют то будет и хнр мнр онр и т.д
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13.03.2022 07:46 Відповісти
Ти ба яке чмо під польским прапором, воно зна що таке онр.
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13.03.2022 09:29 Відповісти
- Присилайте кращих із кращих.
- Кращі із кращих зализують рани.
- Тоді присилайте кращих із гірших...
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13.03.2022 08:05 Відповісти
залутали 10 я Эдельвейс чёто из рэб кацапов
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13.03.2022 08:21 Відповісти
Так щахерачили наші цей пересувний міксер? Чи взяли як трофей? Що це за фотка?
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13.03.2022 08:30 Відповісти
трофей комплекс РЭБ борисоглебск 2 русня его пролюбила эдельвейсы забрали он от 0 должен кататси в 5 км-10 км ещё раз делаем выводы рузге офицеры долбоящеры годные только на раздвигать свои ягодицы для более вышестоящих
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13.03.2022 08:38 Відповісти
👍
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13.03.2022 08:44 Відповісти
Что-то из семейства Р-330 походу. Норм миксер).
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13.03.2022 08:40 Відповісти
Оце вундервафля!
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13.03.2022 10:23 Відповісти
З Тихого океану підтягують м'ясо. Та ви хоч китайцям що-небудь залиште. Їм же теж повоювати охота...
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13.03.2022 11:12 Відповісти
 
 